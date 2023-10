Muss das Gesundheitssystem zusammenbrechen, damit die Pflege sich bessert?

Eigentlich sollte es nur ein einzelnes Interview zum Thema Gewalt in der Pflege werden, aus Anlass zweier erneuter Missbrauchsserien in Pflegeheimen in Berlin und NRW. Dann wurde das Gespräch so tiefgründig, dass wir mit Frank Weidner, der seine Karriere als Krankenpfleger begann, zum Professor für Pflegewissenschaften wurde und nun schon seit Jahrzehnten das Institut für angewandte Pflegeforschung in Köln leitet, noch über weitere drängende Pflege-Fragen gesprochen haben. Vor allem darüber, warum der ständige Ruf nach mehr Gehalt das System in eine Sackgasse führt. Nun, im dritten und letzten Teil des Interviews, geht es noch einmal um das eigentliche Thema Gewalt und um die entscheidende Frage, was passieren muss, damit sich die Dinge in der Pflege endlich zum Guten ändern.

Wie viele Fälle von Missbrauch bzw. Gewalt in der Pflege gibt es, jährlich, insgesamt, und wie ist da die Dunkelziffer?



Es gibt keine Statistiken von generell unerwünschten Ereignissen wie Gewalt in der Pflege in Deutschland. Und eine Antwort hängt auch von der Definition der Gewalt ab, also um welche Gewalt geht es? Geht es um Mord und Totschlag oder geht es um verbale, psychische oder körperliche Gewalt im Alltag? Studien zeigen daher einen Handlungsbedarf für die systematische Thematisierung, Erfassung, Aufarbeitung und Prävention von Gewalt im Gesundheitswesen.

Sie sagen, diese schwersten Missbrauchsfälle seien die Spitze des Eisbergs. Wie grenzt man diese ab, und wie viele gibt, gab es?



Abgesehen von den extremen Fällen von Serienmördern, die sehr selten sind und meist auch überregional bekannt werden, lassen sich sicherlich noch schwere Straftaten, die auch vor Gericht landen, von leichteren Fällen unterscheiden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im Hinblick auf Serienmörder im Gesundheitswesen und deren Opfer ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Prof. Dr. Frank Weidner, Pflegewissenschaftler

Im Hinblick auf Serienmörder im Gesundheitswesen wurden weltweit in der Zeit von 1975 bis 2008 35 Fälle mit mehr als 300 Opfern gezählt und es ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. In Studien zu Gewalt in der Pflege, in der es auch um verbale, psychische oder körperliche Gewalt im Pflegealltag geht, ist laut Angaben von befragten Pflegekräften davon auszugehen, dass dies leider zum Pflegealltag dazugehört, d.h. immer wieder auftaucht, und zwar sowohl gegen Pflegebedürftige als auch gegen Pflegende gerichtet. Auch häusliche Gewalt in der Pflege innerhalb der Familie ist dabei ein großes Thema und hat eine Dunkelziffer. So oder so, bei Gewalt in der Pflege gibt es immer Opfer, daher müssen wir alle Formen von Gewalt sehr ernst nehmen.

Wie lässt sich Gewalt in der Pflege bekämpfen, vermeiden? Was gibt es für Projekte?



Einige Krankenhäuser und Einrichtungen arbeiten bereits mit einem sogenannten CIRS (Critical Incident Reporting System), also einem Meldesystem, um kritische Situationen und unerwünschte Ereignisse zu registrieren und zu bearbeiten. Wenn also jemand die Beobachtung macht, dass im Krankenhaus sehr schroff mit Patienten umgegangen wird oder Vernachlässigung stattfindet, usw., dann kann das dem CIRS gemeldet werden. Das erfolgt zumeist schriftlich und anonym. Wenn man diese Whistleblower-Funktionen nutzt, läuft man zwar Gefahr, dass darüber eine Subkultur des Misstrauens entsteht. Aber, wenn es gut in die Einrichtung eingeführt ist, dann können solche Vorgänge sehr praktisch thematisiert werden und die Gefahr der Wiederholung ist dann geringer. Damit kann dann nach und nach auch eine Kultur des Vertrauens geschaffen werden, weil es in erster Linie darum geht, dass die Versorgungsqualität besser wird. Das Entscheidende daran ist, frühzeitig Informationen über Gewalt in der Pflege zu sammeln, diese Informationen auszuwerten, sie mit den Teams zu besprechen und sie in Fortbildungen zu thematisieren und tatsächliche Gewaltsituationen aufzuarbeiten. Wenn dies nicht geschieht, wenn also die Informationen in einem bürokratischen Akt nur gesammelt und abgeheftet werden und nichts weiter geschieht, dann richtet man nur mehr Schaden an. Die Prävention, Deeskalation, Aufarbeitung und schlussendlich auch Vermeidung von Gewalt in der Pflege braucht ein funktionierendes und vertrauensbildendes System der Kommunikation und eine entsprechende Fehlerkultur.

privat Zur Person Prof. Dr. Frank Weidner (Jahrgang 1962) ist berufserfahrener Krankenpfleger. Er ist Professor für Pflegewissenschaft an der Universität Koblenz und leitet seit mehr als 20 Jahren das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) in Köln.

Wie reagieren Pflegekräfte auf Gewalterfahrungen im Alltag?



Je nachdem, wie schwer die Gewalterlebnisse sind, belastet es doch viele Pflegekräfte schwer. Insbesondere junge und unerfahrene als auch sehr engagierte Pflegekräfte sind gefährdet, darunter Schaden zu nehmen. Dazu haben wir vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt und 400 Pflegekräfte befragt. Rund ein Drittel davon hat uns gesagt, dass sie häufiger miterleben, dass etwas gegen den ausdrücklichen Willen von Patienten durchgeführt wird, und jeder Zehnte hat im Pflegealltag konkrete Gewalterfahrungen machen müssen. In den allermeisten Fällen, rund 80 Prozent, werden solcherlei Erfahrungen in den Einrichtungen aber nicht systematisch erfasst oder aufgearbeitet. Es gibt zwar in fast jedem zweiten Krankenhaus oder Pflegeeinrichtung Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, wenn man z.B. selbst Opfer von Gewalt geworden ist, aber zu oft verlaufen die Prozesse dann noch im Sand. Das Interesse mit der Auseinandersetzung von Gewalt in der Pflege ist unter Pflegekräften groß, aber Fortbildungen werden noch zu wenig angeboten. Insofern werden Pflegekräfte immer noch zu oft allein gelassen mit ihren Gewalterfahrungen.

Nach Niels Högel kam die Forderung aus der Politik, dass so ein Reporting-System für Einrichtungen verpflichtend sein müsse. Wäre das eine Lösung?

Wenn dies verpflichtend eingeführt wird, entstünde die Gefahr, dass es eben nur ein Berichtssystem und abgeheftet wird. Mir ist schon wichtig, dass man das Thema als solches ernst nimmt und wirklich damit arbeitet und eher dazu ermutigt, die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen, und das auch flankiert etwa mit Belohnungen, wenn Einrichtungen sich diesem Thema widmen. Ich befürchte, dass die pure Verpflichtung dazu keine Überzeugungskraft hat. Denn immer dann, wenn im Gesundheitssystem etwas verpflichtend eingeführt wird, dann finden die Einrichtungen auch Wege, es dann doch zu umgehen.

Noch mal die Frage, weil ich das persönlich am wenigsten verstehe: Auch vonseiten Unbeteiligter hört man oft, wenn etwas Schlimmes in einer Einrichtung passiert, eine proaktive Entschuldigung der Pflegekräfte. Weil es ja auch so schwierig sei in der Pflege. Woran liegt es, dass die Gesellschaft so lax auf diese Vorfälle reagiert? Wenn etwa im Kindergarten eine Missbrauchsserie stattfände, wären sofort alle auf den Barrikaden. Das war früher auch anders, siehe Odenwaldschule oder Kirche, aber da hat man inzwischen eine ganz andere Aufmerksamkeit als bei den Alten und Pflegebedürftigen und Behinderten. Wie kann das sein?



Ich vermute, es liegt daran, dass hier eben unterschieden wird bei den Opfern. Denn das Ereignis ist ja im Grunde identisch: Ein Mensch erfährt Gewalt in einer Institution. Der Unterschied ist: In dem einen Fall ist es ein Kind. Da geht es um Verletzbarkeit und die Folgen für die Zukunft. Im anderen Fall ist es ein alter Mensch. Da geht es um ein Leben, das gewissermaßen schon gelebt ist. Beim Thema Alter, Krankheit und Pflege schaut man dann nicht so genau hin wie bei Kindern und äußert auch eher Verständnis für die schwere Arbeit in der Altenpflege. Das ist natürlich ein vorgeschobenes Argument. Dahinter steckt eher: Ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen. Oder kommen wir noch einmal zu den Serienmördern im Krankenhaus, die behaupten, sie hätten Patienten aus Mitleid getötet. Das ist auch etwas, das wir etwa bei der Euthanasie-Aufarbeitung in den Nürnberger Prozessen gesehen haben, nachdem Pflegekräfte reihenweise daran beteiligt waren, Menschen umzubringen unter der Nazi-Herrschaft: Auch sie haben oft das Argument bemüht, sie hätten Mitleid mit den Patienten gehabt, denn die hätten ja solche Schmerzen gehabt, und dann hätten sie sie erlöst. Dieses Erlösungsmotiv ist hinreichend widerlegt. Das sind vorgeschobene Argumente, denn eigentlich geht es um Wegschauen und Selbstmitleid. Und das ist hier vielleicht auch ähnlich zu sehen: Es wird ein auf den ersten Blick plausibles Motiv hergenommen, um die verwerfliche Tat zu entschuldigen.

Es gab im Berliner Oberlinhaus vor zwei Jahren eine Mordserie: Geistig und körperlich Behinderte wurden von einer Pflegerin getötet. Danach haben sich Behindertenverbände beschwert, weil auch in den klassischen Medien sofort eine ableistische Berichterstattung stattgefunden hat, in dem Sinne: Der Umgang mit solchen Menschen sei ja auch wirklich sehr schwer. Wie kann das heutzutage noch sein?



Das sind doch klassische Opfer-Täter-Verdrehungen. Sie liefern zugleich Einblicke in das Gesamtbild und es zeigt sich das bereits besagte Wegschauen. Diese Argumente hängen auch mit der fehlenden Auseinandersetzung mit dem eigenen Altwerden, siech und krank werden und sterben zusammen. Wir sind eine auf Jugendlichkeit getrimmte Leistungsgesellschaft. Den 80-Jährigen, der noch auf den Himalaja klettert, den sieht man gerne. Allerdings laufen auch die meisten 80-Jährigen hierzulande inzwischen auch ohne Pflegebedürftigkeit durch die Landschaft, das muss man auch wissen. Aber die Bilder des Altwerdens, des Krankwerdens oder der Behinderung sind immer noch für viele beängstigend. Und solange das so ist, speisen sich solche Argumente und Motive auch aus dieser negativen Sichtweise und dem Verständnis für die Belastung derjenigen, die sich kümmern.

Vor allem frage ich mich dann immer: Wenn man mit den Kindern Mitleid hat, warum denn dann nicht mit den Alten? Man wird doch selbst in der Regel so alt? Fehlt da die Transfer-Leistung, dass es einem auch selbst so ergehen könnte, oder hat man gerade davor so viel Angst, dass man sich abwendet? Sie könnten selber diejenigen sein, und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich.



Das stimmt, aber man hält es für gar nicht so wahrscheinlich, dass man selbst davon betroffen sein könnte. Diese Schlussfolgerung fehlt. Tatsächlich wissen wir aus psychologischer Forschung, dass sich Menschen auch in hohem Alter immer jünger schätzen – im Schnitt etwa 13 Jahre jünger als sie biologisch eigentlich sind. Das ist nicht nur schlecht, aber das führt auch dazu, dass man sich mit dem eigenen Altwerten noch nicht beschäftigen will, weil mich das ja gar nicht betrifft. Es werden ja auch nicht alle Menschen pflegebedürftig, daraus speist sich diese Hoffnung. Insgesamt herrscht ein gewisser Widerwille bei den Menschen und im Zeitgeist, sich mit der eigenen Endlichkeit und genau dieser Seite des Lebens zu beschäftigen, die aber auch dazugehört.



Ich bin als junger Mensch in die Pflege gegangen und hatte bis dahin in der Familie noch gar keinen Tod erlebt, wir waren alle putzmunter und gesund. Im Zivildienst habe ich dann die ersten Toten gesehen und Sterbende auf ihrem letzten Weg begleitet. Und ich finde, das sind sehr innige Momente zu erleben, wenn man daneben sitzt und einfach innehält, wenn ein Mensch aus dem Leben geht und stirbt. Oder auch wenn ein schwerst erkrankter Mensch dem Tod entrinnt und wieder gesundet, das alles hat mich doch sehr in meinem frühen Berufsleben geprägt. Ich halte das für ganz wichtige Lebenserfahrungen, aber viele Menschen machen diese kaum oder sehr spät. Existenzielle Erfahrungen wie diese, die ich sehr gerne gemacht habe, sind auch das Schöne und Ehrliche an diesem wunderbaren Pflegeberuf. Man ist ungemein nah dran an allem, was mit dem Leben zu tun hat.

Das ist ja das Tragische: Viele Pflegekräfte – und im Übrigen auch pflegende Angehörige – lieben die Pflege an sich. Aber die Umstände führen dazu, dass sie ausbrennen.



Wer nur an die anderen denkt und nicht an sich selbst, der wird schnell in der Pflege ausbrennen. Selbstsorgefähigkeit ist überlebensnotwendig in der Pflege und die Voraussetzung für lange währende Fürsorgefähigkeit. Eine solche Haltung ist anspruchsvoll und setzt eine sehr gute Ausbildung voraus. Ich bin davon überzeugt, dass politische Entscheidungen, Standards in der Pflege abzusenken, um möglichst viele Menschen auch mit einfachen Bildungsabschlüssen in die Pflege zu bringen, falsch sind. Man muss genau andersherum denken: Wo bekomme ich gut qualifizierte Pflegekräfte her, die bereit und fähig sind, mehr Verantwortung in der Pflege zu übernehmen, ihre eigenen Grenzen dabei respektieren und die zugleich Karriere machen und sich weiterentwickeln wollen? Darunter müssen auch studierte Pflegekräfte sein, die komplexe Herausforderungen angehen und Teams leiten können. Und das muss nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch insbesondere im ambulanten Bereich, wo eigentlich die Zukunft der Pflege liegt, funktionieren.

Letzte Frage: Was muss passieren, damit es diese Hellhörigkeit, die wir inzwischen für Kinder haben, die wir jetzt auch für die Umwelt haben, und für ganz viele vorher eher marginalisierte Bereiche, auch für diesen großen Bereich der Pflege auch für Alte und Pflegebedürftige gibt? Corona hat ja offensichtlich nicht geholfen.



Das ist die schwierigste Frage. Wir haben ja den Begriff der Kindeswohlgefährdung, aber den Begriff der Altenwohlgefährdung gibt es nicht im Gesetz. Der ist irgendwie nicht unterzubringen. Das fällt mir dazu als Erstes ein, denn ich habe das in Arbeitskreisen schon öfter versucht, und dann sagt immer jemand: Nein, das wäre zugleich eine Entwertung der Kindeswohlgefährdung. Wir brauchen eine aktive Auseinandersetzung über die grundsätzliche Haltung in der Gesellschaft mit den Themen alt werden, krank werden, schwach und nicht leistungsfähig sein. Der Leistungsbegriff muss an dieser Stelle modifiziert werden.

Jeder Mensch trägt die Urerfahrung des Gepflegtwerdens in sich. Prof. Dr. Frank Weidner, Pflegewissenschaftler

Das grundsätzliche Verständnis davon, dass wir als Menschen vergänglich sind und eine Seite haben, die jugendlich ist und Bäume ausreißen kann, und eine andere Seite, die schwach und hinfällig ist, und dabei handelt es sich um denselben Menschen. Interessant ist ja in diesem Zusammenhang, dass jeder Mensch als pflegebedürftiger Säugling auf die Welt kommt und damit die Urerfahrung des Gepflegtwerdens in sich trägt. Aus einem solchen Grundverständnis heraus könnten wir dann das Thema Pflege tatsächlich neu angehen und ihm eine Wendung geben, in der Gesellschaft und auch in der Politik. Damit man daraus wirklich eine professionelle Dienstleistung macht, empathisch ohne engelhaft zu sein, fürsorglich ohne selbstausbeuterisch. Um Menschen, wenn sie denn Hilfe brauchen, diese professionelle Hilfe zur Seite zu stellen. Und zwar nicht mit dem Ziel, sie davon abhängig zu machen, sondern um sie auf diesem Weg heraus authentisch zu begleiten. Und dabei immer zu schauen, wie man auch in solchen Situationen noch Wohlbefinden herstellen kann, wie man Selbständigkeit im Kleinen und Teilhabe in der Gesellschaft erhalten kann. Und dann wird man auch keine Schwierigkeiten mehr haben, zu sagen: Kindeswohlgefährdung und Altenwohlgefährdung sind beides gleichberechtigte Gefährdungslagen. Weil es um Menschen geht, die sich gerade nicht alleine helfen können und unsere Hilfe brauchen. So einfach und so kompliziert ist es zugleich.

Aber das wird ja nun nicht vom Himmel fallen, um in diesem Engelsbild zu bleiben. Muss das Gesundheitssystem erst zusammenbrechen, wie es ja viele innerhalb des Systems erwarten?



Darauf würde ich nicht warten. Das haben wir doch an Corona gesehen. Das war doch unglaublich. Da haben wir eine Berufsgruppe, die seit über 15 Jahren glaubhaft versichert, sie stehe mit dem Rücken zur Wand. Dann kommt die Corona-Pandemie und dann lautet die Botschaft: Bleibt ihr zu Hause, wir sind für euch da. Also diese Fähigkeit zur Selbstlosigkeit ist in der Pflege noch längst nicht ausgeschöpft. Und leider wissen das eben auch Politiker. Nein, ich glaube nicht, dass es zum Zusammenbruch kommen wird. Genauso wenig wie wir den Klimawandel ab einem ganz bestimmten Tag X dann wirklich alle erleben. So wird das nicht kommen. Sondern wir sind bereits mittendrin. Die Vorboten sind unmissverständlich, sie sind da. Wir haben in etlichen Einrichtungen keine hinreichende Personaldecke mehr, wir können keine neuen Pflegeeinrichtungen mehr bauen oder betreiben, weil wir kein Personal mehr finden und wir können im ambulanten Bereich häufig die Pflege nicht mehr sicherstellen. Schon längst müssen sich Menschen immer öfter selbst helfen. Wir sind also schon mittendrin und die Katastrophe ist alltäglich und schleichend.

Also die Conclusio ist: Die Gesellschaft muss sich ändern, damit sich die Pflege ändern kann?



Ja, natürlich. Das ist nicht nur ein Problem, das in der Pflege steckt oder in der Pflege gelöst werden könnte oder im Gesundheitssystem, es ist ein gesellschaftliches Problem und damit eine gesellschaftliche Aufgabe, ganz klar.