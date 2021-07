Berlin - Öl, Tierkadaver, überflutete Abwassersysteme – in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz steigt die Angst vor Rattenplagen und Seuchen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) können über fäkal kontaminiertes Wasser bestimmte mit dem Stuhl ausgeschiedene Erreger übertragen werden und zu Magen-Darm-Erkrankungen oder Hepatitis A führen. Denkbar seien auch sogenannte Leptospirose-Infektionen, die zum Beispiel über Schnittwunden in den Körper gelangen, jedoch seien diese Erkrankungen in Deutschland selten. Hygienische Probleme ergeben sich vor allem dann, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner und Hilfskräfte bei Aufräumarbeiten in den Katastrophengebieten mit dem kontaminierten Wasser intensiven Kontakt haben.

Giftige Stoffe und Keime gelangen unter anderem aus Klärwerken, aufgerissenen Rohren, Mülltonnen, zerstörten Tanks in die Umwelt und verunreinigen das Wasser. Auch Putzmittel, Farben oder Säuren, die in Kellern und Betrieben lagerten, können ausgelaufen sein und das Flutwasser chemisch belasten.

Um das Wasser wieder zu reinigen, wollen zuständige Stellen laut weather.com das Wasser mit Ozon, UV-Licht sowie Chlor in extrem hoher Konzentration desinfizieren. Auch Nico Mutters, Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit an der Universitätsklinik Bonn, erklärte dem Südwestrundfunk, dass in einem solchen Katastrophenfall die Chlorung sehr effektiv sei. Sie führe dazu, dass Erreger im Wasser abgetötet werden. Die verwendeten Chlorkonzentrationen seien für den Menschen nicht gesundheitsschädigend. In vielen Gebieten gibt es auch eine Abkochempfehlung. Das Wasser muss dafür mindestens drei Minuten gekocht werden, um die mikrobiologische Verunreinigung zu reduzieren beziehungsweise zu entfernen. Die Behörden überprüfen derzeit die Trinkwasserqualität.

Superspreader-Events befürchtet

Das RKI rät, sich durch Gummistiefel, wasserdichte Handschuhe und wasserabweisende Kleidung vor dem Kontakt mit möglicherweise verkeimtem Wasser zu schützen und sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Lebensmittel, die mit Überschwemmungswasser in Berührung gekommen sind, sollten nicht verzehrt werden.

Weil in den überfluteten Gebieten viele Menschen auf engstem Raum zusammenkommen, befürchten Expertinnen und Experten zudem lokale Corona-Ausbrüche und Superspreader-Events. Laut „Tagesschau“ sind die ersten Impfbusse unterwegs, beispielsweise im schwer betroffenen Ahrtal in Rheinland-Pfalz, um Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort und ohne Termin gegen Sars-CoV-2 zu impfen. Auch gebe es Möglichkeiten, sich testen zu lassen.