Die Genehmigungen vieler Tierversuche in Berlin sind nach Experteneinschätzung rechtswidrig zustande gekommen. Darüber hatte die Berliner Zeitung exklusiv berichtet. Nun kündigte Justizsenatorin Felor Badenberg eine Untersuchung an: „Die Vorgänge werden hier geprüft“, ließ die parteilose Senatorin eine Sprecherin erklären. Man nehme die Kritik „sehr ernst“ und berate sich im Austausch zwischen Senatsverwaltung, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) und Mitgliedern der beiden Tierversuchskommissionen.

In diesen im Tierschutzgesetz vorgeschriebenen Gremien prüfen Wissenschaftler und Tierschützer Anträge auf Tierversuche. Sie beraten das LaGeSo, das abschließend über die Genehmigung entscheiden muss. Die Recherche der Berliner Zeitung hatte gezeigt, dass die Behörde seit 2022 rund 95 Prozent aller Versuche bewilligte, obwohl die Kommissionen bei den meisten Anträgen Bedenken und Vorbehalte anmelden.

Mehrere Kommissionsmitglieder hatten zudem geschildert, dass sie vermehrt sogenannte Rahmenanträge erhielten. Wesentliche Informationen etwa zu Zweck und Ablauf des beantragten Versuchs seien darin gar nicht enthalten, weshalb sie sich außerstande sehen, ihrem Prüfauftrag nachzukommen und zu bewerten, ob ein Versuch alternativlos und ethisch vertretbar ist. Juristen und auch die Landestierschutzbeauftragte Kathrin Herrmann stufen dies als rechtswidrig ein, da die Kommissionen alle relevanten Informationen erhalten müssten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Fachleute der Senatsverwaltung gingen diesen Hinweisen nach, erklärte die Sprecherin Badenbergs. Sie sagte auch: „Die Senatsverwaltung geht davon aus, dass in Berlin nur Tierversuche genehmigt werden, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.“

SPD-Abgeordnete hat Akteneinsicht beantragt

Tamara Lüdke, tierschutzpolitische Sprecherin der SPD im Abgeordnetenhaus, hat nach eigener Aussage bei Badenberg einen umfangreichen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Sie wolle sich die Abläufe bei allen Rahmenanträgen seit 2022 ansehen, einschließlich der E-Mail-Verläufe und Protokolle im LaGeSo. „Sollte sich herausstellen, dass die Verfahren rechtlich nicht haltbar sind, müssen sie geändert werden“, so Lüdke.

Der Tierschutzexperte der Grünen-Fraktion, Stefan Taschner, sprach von „Missständen, die nicht hinzunehmen sind“. Auch ihm sei zugetragen worden, dass die Tierversuchskommissionen bei vielen Anträgen nicht die nötigen Informationen zur Prüfung der Zulässigkeit erhielten, die Anträge durch das LaGeSo aber dennoch genehmigt würden. „Das ist eine Form von Skandal“, so Taschner. „Es braucht Leute im LaGeSo, die sagen: So nicht. An die Forschenden muss es eine klare Ansage geben, dass nur noch vollständige Anträge behandelt werden.“

Der Grünen-Abgeordnete forderte Badenberg auf, sich der Sache persönlich anzunehmen: „Ich erwarte ein klares Statement der Senatorin zu diesen Missständen und einen Plan, was sie tun wird.“ Taschner kündigte an, die Genehmigungsverfahren für Tierversuche im Rechtsausschuss zum Thema zu machen. Zudem sprach er sich für eine gezielte Förderung von Alternativen zu Tierversuchen aus: „Berlin könnte in der alternativen Forschung Vorreiter sein.“ Bei der künftigen Besetzung der Tierversuchskommissionen müsse das LaGeSo Personen mit Kenntnis von Alternativen zu Tierversuchen stärker berücksichtigen.

Die Sprecherin der Senatsverwaltung betonte, dass die gesetzliche Vorgabe, ein Drittel der Kommissionsmitglieder auf Vorschlag von Tierschutzorganisationen zu berufen, in Berlin bereits übertroffen werde. Der Vorwurf, dass von den Organisationen insbesondere Befürworter und „Kenner“ von Tierversuchen entsandt wurden, sei „unverständlich“: Die Mitglieder müssten die Methoden von Tierversuchen einschätzen können, dafür seien fachliche Kenntnisse relevant. Wie die Berliner Zeitung berichtet hatte, gibt es bundesweit Kritik daran, dass viele Kommissionsmitglieder auf Vorschlag der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT) berufen würden. Oft handelt es sich dabei um Tierärzte, die für Forschungseinrichtungen tätig und somit direkt oder indirekt an Tierversuchen beteiligt sind.