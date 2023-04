Die Pille danach: Dieses Präparat hilft gegen sexuell übertragbare Krankheiten

Der Name ist schwer auszusprechen, doch das, was sich dahinter verbirgt, ist wirksam – gegen Syphilis zum Beispiel, Chlamydien oder andere Krankheiten, die durch Bakterien beim ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen werden: Doxycyclin-Postexpositionsprophylaxe (DoxyPEP). 72 Stunden nach dem Sex eingenommen, konnten durch das Antibiotikum Doxycyclin in einer Studie bei zwei Dritteln der Probanden solche Infektionen abgewendet werden. Die Daten wurden im Fachjournal New England Journal of Medicine erstmals veröffentlicht.