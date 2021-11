Genf - Forscher haben immer wieder darauf hingewiesen: Das sich weltweit verbreitende Coronavirus Sars-CoV-2 bildet unablässig neue Mutationen aus. Dabei entstehen immer neue Virus-Varianten – aus Kopierfehlern bei der rasanten Vermehrung des Virus. Einige davon können noch ansteckender werden als ihre Vorgänger und vielleicht sogar den Immunschutz umgehen. Solch eine Variante könnte die in Südafrika aufgetretene Corona-Variante B.1.1.529 sein, wie Forscher befürchten.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO untersucht derzeit, ob diese neue Variante unter die „Variants of Concern“ (VOC), auf Deutsch „besorgniserregende Varianten“, eingestuft werden muss. Zu diesen gehört auch die derzeit in Deutschland vorherrschende Delta-Variante. Sie trat vor einem Jahr zum ersten Mal in Indien auf und hat sich von dort aus in großer Schnelligkeit über die ganze Welt verbreitet.

Mutationen an wichtigen Stellen

Der Grund: Das Virus hat eine kürzere Inkubationszeit, es dringt schneller in die Zellen ein, und im ersten PCR-Abstrich werden oft 1000-fach mehr Virusgene nachgewiesen als bei den Varianten zuvor. Delta ist die bisher ansteckendste Variante. Auch die Symptome haben sich verändert. So ist zum Beispiel eine laufende Nase hinzugekommen.

Nun also die Variante B.1.1.529 aus Südafrika. Berichten zufolge breitet sie sich offenbar massiv in der Provinz Gauteng aus, zu der auch die großen Städte Johannesburg und Pretoria gehören. Wie die WHO-Expertin Maria van Kerkhove am Donnerstag in einem Briefing sagte, werde zurzeit untersucht, inwieweit sie Folgen für Diagnostik, Therapien und die Impfkampagnen habe. „Es wird ein paar Wochen dauern, bis wir verstehen, welchen Einfluss diese Variante hat“, sagte Kerkhove. Großbritannien und Israel schränkten bereits vorsorglich den Flugverkehr in einige Staaten im südlichen Afrika ein. Wie The Times of Israel berichtet, habe es dort am Freitag bereits drei Rückkehrer aus Malawi gegeben, die sich mit der neuen Variante infiziert haben sollen. Alle drei sind geimpft.

Die Rede ist von einer „stark mutierten Variante“. Hier geht es nicht allein um die Zahl der Mutationen an sich, sondern um die Stellen des Virus, an denen sie passieren. Wie der Wiener Genetiker Ulrich Elling mitgeteilt hat, trage B.1.1.529 mehr als 30 Mutationen im Spike-Protein, mit denen Sars-CoV-2 an der Zelle andockt. Leider vereine die Variante sehr viele als bedenklich geltende Mutationen in dem Spike-Protein, erklärte Elling in den Salzburger Nachrichten.

Forscher sagt: Impfung sei weiter wirksam

Vor allem die Oberfläche der rezeptorbindenden Domäne (RBD) des Spike-Proteins, mit der das Virus an die ACE2-Rezeptoren der Zellen bindet, sei verändert. „Das wird neben der potenziellen Immunschutz-Umgehung wohl maßgeblichen Einfluss auf die Infektiosität und Symptomatik haben.“ Das Problem: Die Impfstoffe tragen eine Bauanleitung für genau dieses Spike-Protein des Coronavirus in sich, das die Oberfläche des Virus wie Stacheln bedeckt. Das Immunsystem erkennt das Spike-Protein und verhindert, dass es an die Zellen anbinden kann – unter anderem durch die Bildung von Antikörpern und eine Erinnerung im Immungedächtnis.

Obwohl die Daten noch mit Unsicherheiten behaftet sind, findet es Elling erstaunlich, dass eine Variante derart viele Mutationen anhäufen konnte – bis hin zu neu eingesetzten Bausteinen im S-Protein, was „normalerweise nie“ vorkomme. „Die unvorstellbar vielen Mutationen verändern Spike komplett“, schreibt Elling. Es handle sich „um die aktuell besorgniserregendste Mutationsanhäufung“.

Allerdings verweist der Berliner Molekularbiologe Emanuel Wyler vom Mac-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) darauf, dass wichtige Stellen des Spike-Proteins, an die Antikörper binden können, weiter unverändert sind. „Viele der interagierenden Aminosäuren sind auch in der neuen Variante noch da“, sagt er.

Gleichwohl habe die Variante durchaus das Potenzial, die derzeit vorherrschende Delta-Variante zu verdrängen, sagt Emanuel Wyler. „Die Frage ist, wann sie hier auftaucht, ob vor dem Ende des Winters oder nicht.“ Sie könnte auch spürbar resistenter gegen die Impfung sein. Das bedeute allerdings nicht, dass die Impfung nicht mehr wirke. „Es bedeutet, dass man sich eher nach der Impfung wieder ansteckt – also dasselbe, was man mit der mit der Zeit abnehmenden Effizienz der Impfung gegen eine Ansteckung sieht.“ Auch mit der neuen Variante sei „erstmals eher zu erwarten, dass die Impfung gut gegen schwere Krankheitsverläufe schützt“.

Und die Situation in Südafrika sei insofern eine andere, als dass dort die Impfquote viel niedriger sei und aktuell auch die Zahl der Fälle. Das mache es für eine neue Variante einfacher, sich zu etablieren. Trotzdem sei es erst mal besser, vorsichtig zu sein, denn je später die Variante hier ankommt, desto einfacher.

Evolution im Zeitraffer

Generell entstehen Mutationen durch Kopierfehler bei der Verbreitung von Sars-CoV-2. Einige dieser Veränderungen erhöhen die „Fitness“ des Virus, also die Fähigkeit, sich möglichst weit zu verbreiten – das Ziel der Evolution, die bei Viren im Zeitraffer abläuft. Je mehr Menschen auf der Welt infiziert sind, desto größer die Möglichkeit, bei der Viren-Vermehrung Veränderungen auszubilden, die einer neuen Virus-Variante größere Vorteile verschaffen als seinen Vorgängern.

Ob B.1.1.529 in Deutschland die Delta-Variante – den gegenwärtigen Platzhirsch von Sars-CoV-2 – verdrängt, ist noch ungewiss. Auch zu möglicherweise schwereren Verläufen und einer veränderten Infektions-Sterblichkeit gibt es noch keine Aussagen. Bei den bisherigen neuen Varianten gab es hier keine grundlegenden Veränderungen.