Berlin - Mehrere Forscherteams haben in ersten Labortests festgestellt, dass Antikörper von Geimpften vergleichsweise schlecht auf die neue Omikron-Variante des Coronavirus ansprechen. Experten bewerteten die vorläufigen Ergebnisse als beunruhigend. Es gehe um ein Ausmaß wie bisher bei keiner anderen Corona-Variante. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist bekannt?

Analysen zeigen nach verschiedenen Kombinationen von Impfungen und natürlicher Infektion eine circa 40-fach reduzierte neutralisierende Wirkung von Antikörpern, das Coronavirus zu binden und den Eintritt in die menschliche Zelle – also eine Infektion – zu verhindern. So fasst das Science Media Center (SMC) die Studienlage zusammen.

Erste Daten stammen von einem Team aus Forschenden rund um Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt. Sie isolierten das Virus und züchteten es im Labor an. Es stammte aus Proben einer Person, die am Frankfurter Flughafen mit einer Omikron-Infektion aufgefallen war. Die Ergebnisse sind als vorläufige Publikation verfügbar. Sie zeigen eine bis zu 37-fach reduzierte neutralisierende Wirkung der Antikörper im Vergleich zur vorherrschenden Delta-Variante. Die Daten deuten allerdings ebenfalls daraufhin, dass Auffrischungsimpfungen oder eine zweifache Impfung plus Durchbruchsinfektion noch eine stärkere Wirkung gegen die Variante entfalten können als die Immunantwort zweifach geimpfter Menschen.

Auf einen besseren Schutz nach durchgemachter Infektion plus einer zweifachen Impfung mit dem Impfstoff Comirnaty der Unternehmen Biontech und Pfizer deuten auch weitere Ergebnisse aus einem Labor in Durban in Südafrika hin, so das SMC. Die Forschenden teilten ebenfalls erste Ergebnisse aus Neutralisationsversuchen in Lebendkulturen des Virus in einem vorläufigen Manuskript. Zwar fanden auch sie eine deutliche Reduktion der neutralisierenden Wirkung der Antikörper um das circa 41-Fache nach einer doppelten Impfung, allerdings zeigte sich ein deutlich positiveres Bild bei der Immunantwort von zuvor infizierten Personen mit doppelter Impfung.

Christian Drosten teilte auf Twitter als zusätzliche Erklärung mit, dass eine 40-fache Reduktion der Neutralisationsaktivität nicht bedeutet, dass die Impfung 40-mal weniger schütze. „Der reale Immunitätsverlust ist viel geringer“, so der Virologe.

Eine 40-fache Reduktion der Neutralisationsaktivität bedeutet NICHT, dass die Impfung 40-mal weniger schützt. Der reale Immunitätsverlust ist viel geringer. Im Moment ist Dreifachimpfung der beste Schutz. Neue Impfstoffe erst nach der Winterwelle. Nicht warten, sondern boostern. — Christian Drosten (@c_drosten) December 8, 2021

Also sind Auffrischimpfungen nach wie vor die beste Strategie?

Die Unternehmen Biontech und Pfizer veröffentlichten erste Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu Omikron. Demnach sind nach einer dritten Comirnaty-Dosis die neutralisierenden Antikörpertiter im Vergleich zu zwei Dosen gegen die Omikron-Variante um das 25-Fache erhöht. „Die vorläufigen Daten weisen darauf hin, dass eine dritte Dosis ein ähnliches Niveau an neutralisierenden Antikörpern gegen Omikron hervorruft, wie es nach zwei Dosen gegen den Wildtyp und andere Varianten, die vor Omikron auftraten, beobachtet wurde“, erklärten Biontech und Pfizer. „Sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich vollständig mit der Zwei-Dosis-Serie und der Auffrischungsimpfung geimpft sind, bleibt die beste Strategie, um die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern“, sagte Pfizer-Chef Albert Bourla. Biontech-Mitgründer Ugur Sahin rief zu „großflächigen Impf- und Auffrischungskampagnen auf der ganzen Welt“ auf, um geschützt „durch den Winter zu kommen“.

Christine Dahlke von der Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) betonte, die Bedeutung von Boostern wegen der sehr hohen Spiegel an Antikörpern, die damit im Blut erzielt werden können. „Je höher der Titer, desto besser kann der Schutz vor Infektion sein, wie bei den vorherigen Varianten beobachtet wurde. Der Schutz kann durch den hohen Antikörperspiegel hervorgerufen werden – auch wenn die Antikörper nicht ganz so spezifisch auf eine Variante ausgerichtet sind.“

Auch der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Wichtigkeit der Auffrischungsimpfungen im Kampf gegen Omikron unterstrichen. „Die Impfung ist nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde“, sagte der SPD-Politiker. Noch gehe es zunächst darum, die Infektion mit der Omikron-Variante in Deutschland zu verhindern. Dafür seien die Booster-Impfungen eine optimale Vorbereitung. Das sei die erste Säule im Gesundheitsschutz, „die wir in der Hand haben“. Die zweite Säule umfasse eine allgemeine Impfpflicht.

Müssen die Impfstoffe dennoch angepasst werden?

Biontech und Pfizer rechnen eigenen Angaben zufolge damit, dass sie bis Ende März ein an die Omikron-Variante angepasstes Vakzin herstellen könnten, „sollte eine Anpassung des Impfstoffs für einen höheren sowie langanhaltenderen Schutz notwendig sein“. Biontech werde voraussichtlich erst einmal mit 25, 50 und 75 Millionen Dosen in die Produktion gehen. Schon lange sagen Fachleute: Impfstoffe, die auf der mRNA-Technologie basieren, könnten relativ schnell an neue Varianten angepasst werden.

Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, sagte gegenüber SMC, dass es notwendig sei, die Impfstoffe anzupassen: „Ein Booster mit einem angepassten Impfstoff würde genau die Gedächtniszellen stimulieren, die Antikörper produzieren, die auch Omikron neutralisieren können.“ Daher würde ein Booster mit einem angepassten Impfstoff auch einen guten Schutz gegen Omikron vermitteln. Da diese angepassten Impfstoffe frühestens nächstes Jahr im Februar oder März kommen werden, sollte man seiner Ansicht nach nicht darauf warten, sondern sich jetzt impfen oder boostern lassen. „Wenn Omikron die Delta-Variante weltweit komplett verdrängt, werden die aktuellen Impfstoffe alle durch neue Versionen ersetzt werden müssen. Das geht bei mRNA-Impfstoffen vergleichsweise schnell, bei den anderen Impfstoffen kann es aber deutlich länger dauern“, sagte Watzl.

Was ist bezüglich der Omikron-Variante noch nicht bekannt?

„Es ist weiterhin zu früh, um abzuleiten, wie stark der Impfschutz gegenüber Omikron eingeschränkt wird“, sagte Leif Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung der Charité. „Aber ich gehe davon aus, dass wir mit deutlich mehr Durchbruchinfektionen rechnen müssen, aber Booster werden einen positiven Effekt haben.“ Auch Watzl erwartet mit Omikron deutlich mehr Durchbruchinfektionen. „Gerade bei Genesenen und ‚nur‘ 2x Geimpften“, schrieb er auf Twitter.

Was aktuell noch fehle, seien Daten dazu, ob eine Omikron-Durchbruchsinfektion auch mehr schwere Verläufe verursacht. „Oder anders gesagt: Ob der Impfschutz vor schwerer Erkrankung bei Omikron noch hoch ist“, so Watzl. „Da dieser Schutz nicht nur auf den Antikörpern beruht, gehe ich aktuell davon aus, dass der Schutz vor schwerer Erkrankung auch bei Omikron noch vergleichsweise hoch ist.“ Auch Sander erwartet, dass der Impfschutz vor schwerer Covid-19-Erkrankung weiterhin größtenteils aufrechterhalten wird.

Was bedeutet Omikron für die Intensivstationen?

Divi-Intensivregister-Leiter Christian Karagiannidis vermutet, dass sich Omikron mit hoher Geschwindigkeit durchsetzen werde. Die Zahl der bundesweit freien Intensivbetten sei jedoch auf den niedrigsten bisher erfassten Stand gesunken: rund 2250, davon 921 spezifisch für Covid-19-Erkrankte – Stand 9. Dezember.

In der am stärksten von Omikron betroffenen südafrikanischen Provinz Gauteng (im Nordosten in der Umgebung von Johannesburg und der Hauptstadt Pretoria) scheint trotz sprunghaft gestiegener Zahlen bisher die Überlastung der Kliniken ausgeblieben zu sein. Ärzte berichten in einer Mitteilung des South African Medical Research Council (SAMRC) über einen eher milden Verlauf der Erkrankung. Drosten geht allerdings davon aus, dass Omikron für jene Menschen gefährlich werden könnte, deren Immunsystem weder durch Impfung noch durch Infektion auf Sars-CoV-2 vorbereitet sei, betont er im Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info. In Südafrika gelte ein hoher Anteil der Menschen bereits als genesen. Deutschland sei aus Sicht Drostens mit der Immunität in der Bevölkerung noch nicht so weit, daher mahnt er seit Monaten das Schließen der Impflücken an. „Ich denke, ab Januar werden wir mit Omikron in Deutschland ein Problem haben“, sagte der Virologe.

Ist Omikron ansteckender als bisherige Varianten?

Die Omikron-Variante war Ende November von Wissenschaftlern in Südafrika entdeckt worden, später in Hongkong. Mittlerweile laufen weltweit Genom-Analysen. Sie weist 50 Mutationen im Vergleich zu dem ursprünglichen Virus auf, davon 32 am sogenannten Spike-Protein, mit dem das Coronavirus menschliche Zellen entert. Die bisherigen Impfstoffe sind jedoch auf das Spike-Protein des ursprünglichen Coronavirus ausgerichtet. Omikron hat also das Potenzial, der Immunantwort des Körpers zum Teil zu entgehen.

Den Effekt Immunflucht gibt es auch bei der derzeit in Deutschland dominanten Delta-Variante, aber nicht so stark ausgeprägt. Omikron sei die am stärksten von anderen Varianten abweichende Corona-Form, die in der Pandemie in signifikanter Zahl nachgewiesen wurde, hielt die EU-Seuchenschutzbehörde ECDC Anfang Dezember fest. Bei der Entdeckung waren im Virus-Stammbaum keine direkten Vorläufer bekannt.

Wie schätzt die WHO die Lage ein?

Die Omikron-Variante ist von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „besorgniserregend“ eingestuft worden. Nach Angaben der Organisation ist Omikron aktuell bereits in mehr als 50 Ländern auf sechs Kontinenten verbreitet. Die Variante könnte laut WHO zu einer höheren Reinfektionsrate, aber milderen Krankheitsverläufen führen. „Die jüngsten Daten aus Südafrika deuten auf ein erhöhtes Risiko einer Wiederansteckung“ von Genesenen sowie einer Ansteckung von Geimpften hin, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Es gebe jedoch auch Hinweise auf weniger schwere Krankheitsverläufe als bei der Delta-Variante. Für eindeutige Schlussfolgerungen seien jedoch weitere Untersuchungen nötig. Der WHO sind bislang keine Todesfälle infolge einer Infektion mit der Coronavirus-Variante Omikron gemeldet worden.

Wie sehr ist Omikron bisher in Deutschland verbreitet?

Bisher seien ihm hierzulande aus dem Austausch mit Kollegen ungefähr 25 bis 30 Omikron-Fälle bekannt, sagte Drosten. Die Zahl sei nicht vollständig und werde rasch zunehmen. „Ich denke, ab Januar werden wir mit Omikron in Deutschland ein Problem haben.“ Das Virus scheine extrem verbreitungsfähig zu sein, wenn man sich die teils hohen Infiziertenzahlen nach Veranstaltungen im Ausland anschaue. Bei Omikron sei die „blödeste Kombination“ an Eigenschaften zu befürchten: Immunflucht und Fitnessgewinn – also eine Variante, die den Antikörpern von Geimpften und Genesenen besser entkommt und zudem ansteckender ist.

Kann sich diese Virusvariante durchsetzen?

Nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC deuten die vorläufigen Daten aus Südafrika darauf hin, dass sich Omikron bereits innerhalb weniger Monate gegenüber der Delta-Variante durchsetzen könnte. Die europäische Behörde schätzt die Wahrscheinlichkeit weiterer Einträge und Übertragungen innerhalb Europas und das Risiko durch Omikron für die Europäische Union und den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) insgesamt als hoch bis sehr hoch ein und rät daher dringend zu raschen und schärferen Infektionsschutzmaßnahmen. Omikron könne innerhalb der nächsten Monate über die Hälfte aller Corona-Infektionen im Europäischen Wirtschaftsraum verursachen. Zum Europäischen Wirtschaftsraum zählen neben den 27 EU-Staaten noch Norwegen, Island und Liechtenstein.

Wird Omikron durch Corona-Schnelltests erkannt?

Schnelltests können zwar eine Corona-Infektion nachweisen. Sie zeigen aber nicht an, um welche Variante es sich genau handelt. Dazu ist eine sogenannte Genomsequenzierung erforderlich. Die Sorge, dass man durch Omikron verursachte Infektionen wegen der Mutationen des Virus nicht nachweisen kann, ist bislang unbegründet.

Beeinträchtigt Omikron nur die Wirkung der Impfstoffe?

Nein. Auch bestimmte monoklonale Antikörper-Präparate, die zum Beispiel bestimmte Risikogruppen im frühen Stadium einer Corona-Infektion erhalten, seien gegen Omikron wirkungslos, twitterte Ciesek. Mit diesen Mitteln soll eigentlich einem schweren Verlauf vorgebeugt werden. Bei bestimmten Covid-19-Medikamenten hingegen (Paxlovid und Molnupiravir) gehe sie von wenig Effekt auf die Wirksamkeit durch Omikron aus. Diese zielten beim Virus auf andere Angriffspunkte als das Spike-Protein ab. (mit dpa und AFP)