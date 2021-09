Berlin - Der Amazonas-Regenwald wird oft als „grüne Lunge“ der Welt bezeichnet, weil er viel Kohlendioxid (CO2) bindet und Sauerstoff produziert. Doch das Bild stimmt nicht ganz. Denn was tut eine echte Lunge? Sie nimmt Sauerstoff auf und atmet CO2 aus. Beim Amazonas-Regenwald sollte es eigentlich andersherum sein.

Doch neuesten Meldungen zufolge nähert sich der Amazonas-Regenwald, der etwa 15 Mal so groß ist wie Deutschland, tatsächlich dem Modell der Lunge an: Er gibt mehr CO2 an die Erdatmosphäre ab, als er aufnimmt. Sein eigentlicher Zweck als Sauerstoff-Lieferant für die Erde kehrt sich offenbar um. Er droht stattdessen, zum Antreiber für den Klimawandel zu werden.