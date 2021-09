Berlin - Mediziner aus Berlin und Greifswald haben einen Weg gefunden, tödliche Thrombosen nach einer Corona-Impfung zu verhindern. Darüber berichteten sie in einer neuen Studie, erschienen im New England Journal of Medicine. Es handelt sich um das Auftreten sogenannter Sinus- und Hirnvenenthrombosen, die auch zu Todesfällen führten. Über diese war bereits im März 2021 nach Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca berichtet worden, worauf in Deutschland kurzzeitig die Impfkampagne mit dem Vakzin unterbrochen wurde. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Empfehlung heraus, den Impfstoff nur noch für Personen im Alter ab 60 Jahren zu verwenden, da diese Nebenwirkung überwiegend bei jüngeren Menschen aufgetreten war.

„Zwar war die Häufigkeit dieser Impfkomplikation sehr selten, aber einige Menschen verloren ihr Leben, was durchaus zu einer Verunsicherung und allgemeinen Impfskepsis beitrug“, heißt es in einer Mitteilung zu der neuen Studie. Bis Anfang Juni waren offiziellen Angaben zufolge bei damals 8,5 Millionen Impfdosen 102 Fälle von Sinus- und Hirnvenenthrombosen aufgetreten, wie das Paul-Ehrlich-Institut berichtete – ausschließlich nach der Erstdosis. Die Symptome begannen meist innerhalb von 29 Tagen nach der Impfung. 21 Menschen starben.

Heftige Kopfschmerzen als Warnzeichen

In der neuen Studie berichten die Wissenschaftler über eine Serie von Fällen, bei denen sich sich Betroffene einige Tage nach der Impfung wegen sehr heftiger Kopfschmerzen beim Arzt vorstellten. Labor-Untersuchungen zeigten, dass sie an einer Impfkomplikation litten, die zu Thrombosen – also Blutgerinnseln, die Gefäße verstopfen – und erhöhter Blutungsneigung führen kann. Diese nennt sich Vakzin-induzierte immunthrombotische Thrombozytopenie (VITT). Die gefürchteten Hirn- oder Sinusvenenthrombosen lagen jedoch (noch) nicht vor.

Bei der Mehrzahl der Betroffenen konnten schwere Folgen durch eine frühzeitige konsequente Behandlung verhindert werden. Die Forscher sprechen vom „Prä-VITT-Syndrom“ – einem therapeutische Fenster, das genutzt werden sollte, um den gefürchteten Impffolgen wie Sinus- und Hirnvenenthrombosen effektiv entgegenzuwirken.

Konkret erfasste die Studie die Fälle von elf Patientinnen und Patienten, die fünf bis 18 Tage nach der Impfung mit starken Kopfschmerzen zum Arzt gingen. Diese erwiesen sich jedoch nicht als Begleitsymptom von VITT , sondern als „Vorbote“ und „Warnhinweis“. Dies eröffne „einen Handlungsspielraum für frühzeitige, therapeutische Interventionen“, erklärt Erstautor Farid Salih von der Klinik für Neurologie der Charité. An der Studie beteiligt waren auch Wissenschaftler der Universitätsmedizin Greifswald und anderer Zentren, an denen Neurologen und Neurochirurgen arbeiten.

Frühzeitige und konsequente Therapie

Fast alle Patientinnen und Patienten, die auch im weiteren Verlauf keine Thrombosen entwickelten, hatten innerhalb von fünf Tagen nach Beginn der Kopfschmerzen eine konsequente, spezielle Therapie erhalten. Vier Betroffene, die verzögert oder inkonsequent therapiert wurden, entwickelten Thrombosen. Die Mediziner leiten daraus eine Therapieempfehlung ab. „Werden Patientinnen und Patienten in der typischen Latenzzeit von 5-30 Tagen nach Impfung mit schweren Kopfschmerzen vorstellig, sollte unbedingt eine weiterführende Diagnostik erfolgen“, erklärt Matthias Endres, Direktor der Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie der Charité. Eine frühzeitige und konsequente Therapie könnte „schwere thrombotische Ereignisse in Folge womöglich ganz verhindern“.

„Wir lernen im Umgang mit den Vakzinen kontinuierlich dazu“, sagt Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin (DGNI). „Wenn wir auf diese Art und Weise schwere Impfschäden verhindern können, sollte dies auch dazu beitragen, mehr Menschen zur Impfung zu bewegen. Der Nutzen liegt auf der Hand, die ohnehin sehr seltenen Risiken werden durch eine rasche Diagnostik und Therapie besser beherrschbar.“