Neun Prozent weniger Asthmatiker in Berlin durch Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat die Zahl der Asthmatiker in Berlin zurückgehen lassen. Damit scheint ein Trend aus den Vorjahren vorerst gestoppt zu sein. Das ergab eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Im Jahr 2021 nahmen demzufolge rund 141.000 Menschen verschriebene Asthmamedikamente ein. Das entsprach gegenüber 2019 einem Rückgang von rund 14.000 Betroffenen.

Zwischen 2017 und 2020 war die Zahl der Asthmapatienten nach den Daten der AOK in Berlin noch kontinuierlich gestiegen. Grundlage der Berechnung ist ein neuartiges statistisches Verfahren, bei dem die regionale Häufigkeit von 23 Erkrankungen von AOK-Versicherten auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet wurde. Die Ergebnisse seien damit repräsentativ, teilt die Krankenkasse mit. Als Ursache vermutet sie die Maßnahmen zum Schutz vor Sars-CoV-2.

Insgesamt konnten sich dadurch Infektionskrankheiten ausbreiten, somit auch Infekte der unteren Atemwege. „Konkret sank die Zahl der davon betroffenen Berlinerinnen und Berliner im Jahr 2021 laut WIdO um rund 36 Prozent gegenüber dem Jahr 2019“, so die AOK Nordost. Solche Infekte können Asthma begünstigen.



Ob der Rückgang länger andauert, ist allerdings zu bezweifeln. Bereits in diesem Winter nahmen nach dem Ende der Corona-Schutzmaßnahmen die Infekte deutlich zu. Zwischenzeitlich gerieten die Kinder- und Jugendstationen der Berliner Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen. Es kam zu langen Wartezeiten in den Rettungsstellen, die Charité musste gegen Ende des vergangenen Jahres teilweise Patienten an Kliniken in Brandenburg weitervermitteln.

Asthma: Rückgang bei Kindern bereits vor der Pandemie

Asthma bronchiale war bei Kindern und Jugendlichen allerdings schon zwischen 2013 und 2019 in Deutschland rückläufig. Einer Studie des Zentralinstituts für kassenärztliche Versorgung (ZI) zufolge sank die Inzidenz um 28 Prozent. 2020, dem ersten Jahr der Pandemie, verstärkte sich der Abwärtstrend noch einmal deutlich. Für Berlin stellte die AOK Nordost zudem fest, dass Jungen wesentlich häufiger betroffen sind. Rund 2,4 Prozent der männlichen Heranwachsenden bis neun Jahre erhielten der Auswertung zufolge im Jahr 2021 Asthmamedikamente. Bei den Mädchen waren es lediglich 0,6 Prozent.

Das deckt sich mit Erkenntnissen von Forschern der Harvard Medical School. Sie ermittelten bereits 2008 in einer Langzeitstudie mit Fünf- bis Zwölfjährigen, dass Jungen etwa doppelt so häufig an Asthma bronchiale erkranken wie Mädchen. Dafür wächst sich diese Erkrankung bei ihnen im Laufe der Pubertät aber auch häufiger wieder aus. Als Ursache vermuten Experten, dass bei Jungen die Bronchien enger sind.

Grundsätzlich gilt: Mit steigendem Lebensalter kehrt sich das Geschlechterverhältnis bei Asthma um. Laut AOK-Erhebung waren von den 70- bis 79-Jährigen 8,4 Prozent der Berliner Frauen, aber nur 4,7 Prozent der Männer betroffen. Im vorvergangenen Jahr erhielten zusammengenommen 3,86 Prozent der Menschen verschreibungspflichtige Asthmamedikamente. Die Hauptstadt liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt von 3,98 Prozent. An der Spitze dieses Rankings liegt Thüringen mit einem Asthmatikeranteil von 4,55 Prozent. Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern mit lediglich 3,25 Prozent.

Zu den wichtigsten Risikofaktoren für Asthma gehören allergische Erkrankungen, eine genetische Veranlagung, Entzündungen im Bereich von Hals, Nasen, Ohren. Zudem spielen Übergewicht und Tabakrauch eine Rolle, außerdem Luftverschmutzung. In Berlin könnte sich auch die Belastung der Luft mit Ozon während der Sommermonate negativ auswirken. Besonders empfindlich darauf reagieren Heranwachsende. Ihr elastisches Bindegewebe kann in Mitleidenschaft gezogen werden, die Lungenfunktion eingeschränkt, das Lungenwachstum vermindert.

Ozon als ein Faktor für Asthma bei Kindern

Asthma bronchiale verschlimmert sich. „Inzwischen belegen etliche epidemiologische Studien weltweit, dass Kinder aller Altersstufen ursächlich durch hohe Ozonbelastung erkranken oder bestehende Symptome verstärkt werden“, hat der Kinderarzt Thomas Lob-Corzilius von der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin (GPAU) dieser Zeitung gesagt.