Berlin - Wie wird unser zukünftiges Leben mit Sars-CoV-2 aussehen? Wird die Corona-Pandemie weitere Jahre andauern? Oder werden wir das Virus irgendwann besiegen können? Antworten gibt nun ein Wissenschaftsteam um den Datenwissenschaftler Amalio Telenti in den Vereinigten Staaten. In einer aktuellen Studie, die in dem Forschungsmagazin Nature erschienen ist, hat das Team, bestehend aus Virologen, Mikrobiologen und Medizinern, nun drei realistische Szenarien für eine Zukunft mit Sars-CoV-2 entworfen.

Zuallererst die wohl wichtigste, wenn auch für viele enttäuschende Aussage: Verschwinden wird das Virus laut der Forschenden vorerst nicht. Wir müssen also lernen, mit dem Virus zu leben. Die Frage ist nur: wie? Das erste mögliche Szenario, das die Forschenden entwickelt haben, ist beunruhigend. Die Wissenschaftler schreiben, dass es sein könnte, dass wir die Pandemie nicht so schnell unter Kontrolle bekommen werden. Auch in Zukunft müssten wir mit schweren Krankheitsverläufen und einer hohen Anzahl infizierter Menschen rechnen. „Das würde wiederum die Weiterentwicklung des Virus begünstigen“, schreiben die Wissenschaftler.

Corona wird zu einer saisonalen Krankheit

Zwar können Impfungen und vorangegangene Infektionen zu einer langfristigen Herdenimmunität führen. Allerdings muss dafür auch die breite Bevölkerung weltweit geimpft werden. Derzeit gebe es allerdings noch zu große Ungleichheiten beim Zugang zu Impfstoffen – und damit einen lückenhaften Impfschutz weltweit, sagen die Forschenden. Zudem weisen sie darauf hin, dass auch Geimpfte das Virus weiter übertragen können. Auch Antikörper werden nach einigen Monaten wieder zurückgebildet. Sobald das passiert, könnten wir uns erneut anstecken.

Ein zweites und wahrscheinlicheres Szenario, wie die Forschenden schreiben, ist der Übergang von Corona zu einer saisonalen Krankheit wie der Grippe. Wirksame Therapien könnten die Weiterentwicklung des Coronavirus verhindern. Als Beispiel für eine Therapie nennen die Forschenden monoklonale, also baugleiche Antikörper. Die Antikörper können das Andocken der Coronaviren an die menschliche Zelloberfläche verhindern und können so das Virus neutralisieren, noch bevor es eine menschliche Zelle infiziert hat. Eine solche Antikörpertherapie könnte helfen, die Schwere der Krankheit, die Krankenhausaufenthalte und Todesfälle um bis zu 85 Prozent zu senken, schreiben die Autoren. Die Therapien könnten Sars-CoV-2 auf ein Niveau bringen, das gleich oder sogar niedriger ist als das der Grippe.

„Wir sollten allerdings auch bedenken, dass an der Grippe jährlich bis zu 650.000 Menschen weltweit sterben“, schreiben die Forschenden. „Dies ist eine äußerst erhebliche gesund­heit­liche Belastung und entspricht einem relativ optimistischen Blick auf die Zukunft der Pan­demie“, heißt es in dem Papier.

Entwicklung zu einem Erkältungscoronavirus

Im dritten Szenario schreiben die Autoren, dass Corona in eine Krankheit mit vergleichsweise weniger schwerer Symptomatik übergehen könnte. Sars-CoV-2 könnte sich also wie ein Erkältungscoronavirus verhalten. Dies ist das optimistischste Szenario, das die Forschenden beschreiben. In der Studie betonen sie jedoch immer wieder, dass es zu begrenzte Daten gebe, um sicher vorhersagen zu können, ob die Virulenz von Corona mit der weiteren Anpassung an die Menschen zu- oder abnehmen wird. Voraussetzung für eine Abschwächung von Sars-CoV-2 sei in erster Linie eine weit verbreitete Immunität in der weltweiten Bevölkerung.

Schon jetzt zeigt sich, dass Virus-Mutanten niedrige Infektionszahlen relativ schnell wieder ansteigen lassen können – wie es bei Delta der Fall ist. Den Forschenden zufolge besteht zudem das Risiko, dass sich eine Variante entwickeln könnte, die in der Lage ist, einer bestehenden Immunität von Genesenen und Geimpften zu entkommen. Regionen, in denen das Virus nicht unter Kontrolle gebracht werden könne, erhöhen zudem das Risiko einer Entwicklung der Virusvielfalt. Außerdem weisen die Autoren auf die mögliche Gefahr hin, dass das Coronavirus in Tierarten zirkulieren und sich verändern könnte. Diese mutierten Viren könnten dann wiederum auf den Menschen übertragen werden.

Neue Werkzeuge und Überwachungsnetzwerke sind nötig

Etwas Optimismus kann man allerdings aus der Studie herauslesen. Die bisher relativ begrenzte Anzahl an Mutationen und Varianten von Sars-CoV-2 weise womöglich auf eine eingeschränkte Evolution von Corona hin, so die Forschenden.

Für die Entwicklung der Szenarien hat das Autorenteam unter anderem auch einen Vergleich zur spanischen Grippe, die in den Jahren 1918 und 1919 wütete, hergestellt. Nachfolger des Influenza-Erregers H1N1 haben den Forschenden zufolge noch Epidemien bis in die 1950er Jahre hervorgerufen. Die Wissenschaftler betonen ausdrücklich: Um die weitere Entwicklung des Coronavirus besser vorhersagen zu können, brauche man dringend neue Werkzeuge und Überwachungsnetzwerke. Noch gebe es erhebliche Wissenslücken in Bezug auf Epidemiologie, Immunologie und Virologie sowie zu wenig prophylaktische und therapeutische Instrumente, also Arzneimittel, um eine Infektion mit Sars-Cov-2 zu behandeln. Das müsse sich dringend ändern.