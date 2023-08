Niemals mehr ans Mittelmeer? Forscher über Hitze und andere Entwicklungen

Zunächst einmal: Wer im Hochsommer ans Mittelmeer fährt, der sollte schon wissen, was er tut. Denn es kann sehr heiß werden. Doch in diesem Jahr gab es an vielen Orten besonders hohe Temperaturen. Auf Sardinien und Sizilien zum Beispiel wurden Hitzerekorde von bis zu 48 Grad Celsius verzeichnet. Auch anderswo in Italien, Spanien oder der Türkei stiegen die Temperaturen auf mehr als 40 Grad, zum Teil an mehreren Tagen hintereinander.