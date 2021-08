Berlin/Ol Pejeta - Zwischen 55 v. und 248 n. Chr. kamen etwa 50 Nashörner nach Rom, dort sollten sie in Zirkusspielen eingesetzt werden. Bei den aus Afrika stammenden Tieren handelte es sich wohl hauptsächlich um Nördliche Breitmaulnashörner, die von Alexandria aus verschifft wurden. Wissenschaftlich beschrieben aber wurde die nördliche Unterart des Breitmaulnashorns (Ceratotherium simum) erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Zu jener Zeit waren die grauen Giganten noch zahlreich vertreten.

Doch Großwildjäger schafften es binnen weniger Jahrzehnte, die Tiere überall auszurotten – mit Ausnahme des Garamba-Nationalparks in Kongo, wo in den 1960er-Jahren noch rund 1000 Breitmaulnashörner lebten. Da aber die traditionelle chinesische Medizin die angebliche Heilkraft von Hörnern beschwor und die Nachfrage stetig stieg, wurde die Wilderei trotz aller Risiken zum lohnenden Geschäft. Während die Südlichen Breitmaulnashörner Südafrikas nie in solchem Ausmaß betroffen waren, konnte Kongo seine Tiere nicht wirksam schützen. Heute gelten Nördliche Breitmaulnashörner in freier Wildbahn als ausgestorben – bis auf zwei Weibchen im kenianischen Reservat Ol Pejeta.