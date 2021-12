Berlin - Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax ist in der EU bedingt zugelassen – doch wann genau er in Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht absehbar. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums teilte auf Anfrage mit, dass die Bundesregierung derzeit auf Bekanntgabe der konkreten Liefertermine durch das Unternehmen warte. „Wir gehen davon aus, dass es im Interesse aller ist, wenn Novavax schnellstmöglich liefern wird“, sagte sie.

Die EU-Kommission hat bereits im August einen Vertrag über insgesamt bis zu 200 Millionen Dosen abgeschlossen. Darin enthalten ist eine Option auf 100 Millionen Dosen für die Jahre 2022 und 2023. Die ersten Dosen werden nach Angaben der Brüsseler Behörde voraussichtlich in den ersten Monaten 2022 in den Mitgliedstaaten eintreffen. Für die ersten drei Monate haben die EU-Staaten demnach rund 27 Millionen Dosen bestellt.

Das Novavax-Präparat ist weder ein mRNA-Impfstoff wie die Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna noch ein Vektor-Impfstoff wie die von Astrazeneca und Johnson & Johnson. Es enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. Sie sollen dafür sorgen, dass der Köper selbst die Produktion von Antikörpern und T-Zellen gegen das Virus ankurbelt.

Noch vier Impfstoffe im Zulassungsverfahren der EMA

Häufig wird berichtet, dass ungeimpfte Menschen lieber auf traditionell hergestellte Totimpfstoffe warten möchten, als sich mit jetzt verfügbaren mRNA- oder Vektor-Impfstoffen impfen zu lassen. Dies zeigt sich auch in den Befragungsergebnissen des Projekts COSMO (COVID-19 Snapshot Monitoring): Der Totimpfstoff wird als sicherer eingeschätzt und die Impfbereitschaft wird als höher angegeben als für die aktuell verfügbaren Impfstoffe. Beachtet werden müsse nach Angaben der Forschenden auch, dass der Impfstoff noch in weiter Ferne ist. Wäre er in einem hypothetischen Entscheidungsszenario nächste Woche verfügbar, sei die Impfbereitschaft niedriger. Zu dieser Präferenz trage sowohl der Gedanke an eine mögliche höhere Sicherheit bei, als auch die Tatsache, dass ein möglicher Impftermin erst in abstrakter Ferne liegt. Das Fazit der Wissenschaftler: Es sollte nicht damit gerechnet werden, dass sich ein Großteil der bislang ungeimpften Personen mit einem möglicherweise zukünftig verfügbaren Totimpfstoff impfen lassen wird.

Der Novavax-Impfstoff wird in zwei Dosen im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. In der entscheidenden Phase-3-Studie mit fast 30.000 Probanden zeigte der Impfstoff von Novavax eine Wirksamkeit von etwa 90 Prozent gegen Covid-19 jedweden Schweregrads, frühestens eine Woche nach der zweiten Dosis. Der Schutz vor mittelschweren und schweren Erkrankungsverläufen lag sogar bei 100 Prozent. Bei Tests gegen „besorgniserregende“ Virusvarianten wie Alpha, Beta und Delta ergab sich, dass eine dritte Auffrischungsimpfung nach sechs Monaten zu Antikörperreaktionen geführt hätte, die „ermutigend für den Schutz vor neuen Varianten“ seien, wie Novavax schreibt. Zurzeit laufen nach Angaben des Unternehmens Studien zur Anpassung des Impfstoffs an Omikron. Bisher sei es bei Novavax nicht zu schwerwiegenden Nebenwirkungen – etwa Blutgerinnseln oder Herzproblemen – gekommen, heißt es. Dafür war die Probandenzahl insgesamt noch recht klein und die Beobachtungszeit recht kurz.

Aktuell befinden sich laut Science Media Center der inaktivierte Virusimpfstoff Coronavac von Sinovac, der Virusimpfstoff Sputnik V vom russischen Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie, der Peptidimpfstoff Vidprevtyn von Sanofi Pasteur sowie der inaktivierte Virusimpfstoff VLA2001 von Valneva im beschleunigten Zulassungsverfahren der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA). (mit dpa)