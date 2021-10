Trier/Berlin - Die ersten Gäste haben sich schon blicken lassen auf der neuen „Eichhörnchenbrücke“ im rheinland-pfälzischen Trier. Als Mitarbeiter der Stadt die Speicherkarte der am Seil installierten Wildkamera auswechseln wollten, flitzte ein Hörnchen an ihnen vorbei – und wurde dabei mit dem Handy gefilmt. Die „Brücke“ ist eigentlich ein acht Zentimeter breites Tau aus Naturmaterial, das zwischen zwei Bäumen über eine viel befahrene Trierer Allee gespannt ist.

Seit Anfang des Monats ist die Konstruktion in Betrieb. Anwohnerin Petra Lieser hatte sich mit der Idee an die Stadt gewandt, weil auf der Straße so viele Eichhörnchen überfahren werden. Den kleinen Nagern – aber auch anderen Kleintieren wie Mardern – soll mit dem Seil das gefahrlose Überqueren der Fahrbahn ermöglicht werden. Die Wildkamera gibt Aufschluss darüber, ob die Tiere die neue „Brücke“ auch tatsächlich nutzen. Inzwischen gibt es erste Fotos: Statt eines Eichhörnchens sitzt allerdings ein Eichelhäher vor der Linse, neigt den Kopf zur Seite und blickt neugierig ins Gerät. Durch Futterkästen – deren Befüllung Petra Lieser übernimmt – sollen nun auch immer mehr Eichhörnchen angelockt und zur Nutzung der Brücke animiert werden.

Die Idee der Eichhörnchenbrücke, die so einfach wie bestechend ist – wird in anderen Städten bereits erfolgreich angewendet. Als erste ihrer Art gilt die etwas aufwendiger als Hängebrücke konstruierte Nutty Narrows Bridge in den USA von 1963. In Deutschland ging 2012 das erste Konstrukt im nordrhein-westfälischen Vlotho in Betrieb.

Ein 21 Meter langes Seil über dem Müggelseedamm in Friedrichshagen

Zwei Jahre später war es dann auch in Berlin so weit: Im März 2014 spannte der Tierschutzverein Aktion Tier in neun Metern Höhe ein 21 Meter langes Seil über den Müggelseedamm in Friedrichshagen – nachdem zuvor jahrelang Hörnchen beim Überqueren der Straße überfahren wurden. Die Nager begriffen schnell, dass diese Luftbrücke sie bequem und vor allem gefahrlos von Baum zu Baum und über die Straße bringt. Autofahrer und Anwohner berichten seither begeistert, wie die „Seilhörnchen“ flink über das hanffarbene Kunststofftau huschen. Beweisfotos aus einer am Seil installierten Kamera gibt es auch.

Aktion Tier e.V. Eichhörnchen-Selfie: Dieses Exemplar ist gerade über das Berliner Eichhörnchenseil geflitzt.

Nur die Initiatorin des Projekts „Eichhörnchenseil Berlin“, die Biologin Ursula Bauer, hat leider noch nie ein Eichhörnchen live auf dem Seil tanzen sehen. Kameraaufnahmen zeigten aber, so Bauer, dass die Tiere nicht nur an den Seilenden herumturnen, sondern tatsächlich von Seite zu Seite wechseln. Die Berliner Brücke könne nur als Erfolg gewertet werden: Seither habe es keine überfahrenen Tiere mehr gegeben, die Population habe sich erholt.

Natürlich, so die Biologin, gebe es aber noch viel mehr Gefahrenstellen für die niedlichen Nager, nicht überall könne man Seile spannen, die aufwendig genehmigt und unterhalten werden müssten. „Besser wären natürliche Brücken, also Bäume, die über die Straße wachsen und deren Äste sich berühren“, sagt Ursula Bauer. Oft aber würden Straßenbäume bis zur Unkenntlichkeit zurückgeschnitten, die Tiere müssten dann auf den Boden ausweichen, um zum nächsten Zapfen- oder Nussbaum zu gelangen und ihr Futter einzusammeln. So geschieht es dann, dass Eichhörnchen unter den Rädern landen. Wenn es nicht nette Brückenbauer gibt, die Abhilfe schaffen.