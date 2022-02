Berlin/Cambridge - Wer in diesen Tagen unter einer laufenden Nase leidet und dazu noch häufig niesen muss, könnte schnell meinen, an einer Corona-Infektion erkrankt zu sein. Aufgrund der extrem hohen Inzidenzzahlen und der sich immer weiter ausbreitenden Omikron-Variante liegt das auch nahe. Doch es gibt auch eine weitere Ursache, die derzeit oft nicht beachtet wird: die Pollenallergie. Denn auch in diesem Jahr sind die Pollen von Hasel, Erlen und Eiben wieder ungewöhnlich früh unterwegs.