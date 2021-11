Berlin - Die Zahl der Menschen, die wahrscheinlich aufgrund einer Corona-Impfung verstorben sind, hat sich in Deutschland auf 73 erhöht. Mitte August lag diese Zahl noch bei 48. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) teilt auf Anfrage der Berliner Zeitung mit: „In 73 Fällen hält das Paul-Ehrlich-Institut einen ursächlichen Zusammenhang mit der jeweiligen COVID-19-Impfung für möglich oder wahrscheinlich“. Das PEI veröffentlicht jeden Monat einen Sicherheitsbericht, in dem ausführlich auf Nebenwirkungen, auch schwere und tödliche, eingegangen wird. Im aktuellen Sicherheitsbericht vom 26. Oktober taucht die Gesamtzahl 73 aber nicht auf. Warum, erklärt das PEI auch auf Nachfrage nicht.

Das PEI nennt zwar alle Verdachtsfallmeldungen, in denen über einen tödlichen Ausgang in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Impfung berichtet wird. Im Moment sind das 1802 Todesfälle, die gemeldet und geprüft werden. Die genaue Todesursache ist hier noch unklar. Die Gesamtzahl der Todesfälle, bei denen das PEI sich relativ sicher ist, dass sie durch die Impfung verursacht wurden, wird aber nur in einem der letzten monatlichen Berichte explizit genannt: In dem Sicherheitsbericht vom 19. August mit den schon erwähnten 48 Todesfällen. Auf Nachfrage beim PEI hieß es, dass die Zahl in den zukünftigen Sicherheitsberichten möglicherweise wieder aufgenommen wird.

Todesfälle durch Corona-Impfungen sind weiterhin sehr selten

Auch die Wochenzeitung Zeit thematisierte kürzlich die Transparenz des Paul-Ehrlich-Instituts. In dem Beitrag heißt es, dass Dänemark und die Niederlande gemessen an der geringeren Zahl der Corona-Impfungen und der geringeren Bevölkerung insgesamt mehr Nebenwirkungen melden als Deutschland. Wie kann das sein? Zumindest diese beiden Länder gehen mit dem Thema Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen viel transparenter und offener um. Offenbar machen das Dänemark und die Niederlande in der Hoffnung, dass mehr Menschen dem Impfprogramm vertrauen.

Im Fall von Dana Ottmann aus Herford (Nordrhein-Westfalen) sind sich die Experten sicher, dass sie durch die Impfung gestorben ist. Die 32-jährige erhielt am 25. Februar die erste Dosis Astrazeneca. Sie verstarb am 9. März an den Folgen einer Thrombozytopenie. Nach ihrem Todesfall setzte Deutschland die Impfungen mit Astrazeneca aus. Mutter Petra Ottmann sagt heute, dass sie auch nach dem Tod der eigenen Tochter keine Impfgegnerin sei. Gefragt nach dem Paul-Ehrlich-Institut erklärt sie der Berliner Zeitung aber: „Viele Zahlen sind geschönt und ich glaube, dass die Dunkelziffer an Toten, die durch die Impfung verstorben sind, höher ist. Meine Tochter Dana ist auch nicht möglicherweise oder wahrscheinlich wegen der Impfung gestorben, wie es im Sicherheitsbericht immer heißt. Sie ist wegen der Impfung gestorben.“

In Deutschland wurden bisher fast 115 Millionen Impfdosen verabreicht: 56,2 Millionen Menschen sind vollständig geimpft gegen Corona geimpft (67,5 Prozent). 58,3 Millionen Menschen haben eine Impfung gegen Corona erhalten (70,1 Prozent). Auch Mutter Petra Ottmann weiß: Todesfälle durch die Corona-Impfung sind extrem selten. „Es gibt sie aber. Und mir ist es mit meiner Tochter passiert.“