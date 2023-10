Vergangene Woche streikten bundesweit die Apotheken, am Montag ließen Ärzte in ganz Deutschland ihre Praxen geschlossen, um für mehr Gehalt und vor allem bessere Arbeitsbedingungen zu streiken, das Pflegepersonal geht immer öfter auf die Straße. Entgegen jahrelangen Beteuerungen über das „beste Gesundheitssystem der Welt“ vonseiten Politik und Funktionären scheint doch mehr als nur Kleinigkeiten nicht in Ordnung zu sein mit dem deutschen Gesundheitswesen, wenn Beschäftigte so konzertiert und vermehrt auf grundsätzliche Missstände hinweisen und sogar ihre Arbeit niederlegen.

Dem steht die Information gegenüber, dass etwa in der Pflege noch nie so viele Beschäftigte gearbeitet haben wie heute. Und auch ihre Gehälter wurden – vor allem seit der Pandemie, als die Systemrelevanz der Pflege deutlicher wurde denn je – in den vergangenen Jahren immer weiter angehoben. Doch das alles nütze wenig, sagt der Pflegewissenschaftler Frank Weidner, wenn nicht endlich eine vernünftige Pflege- und Gesundheitspolitik Einzug halte. Was er sich darunter vorstellt und wieso es außerdem kaum helfe, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, erklärt der Professor im zweiten Teil unseres Interviews.

Herr Weidner, wie viele Pflegekräfte haben wir aktuell, insgesamt und in den einzelnen Sektoren, und wie ist da die Entwicklung?



Insgesamt gibt es zurzeit etwa 1,3 Millionen Beschäftigte in der Pflege, darunter 1,1 Millionen Fach- und rund 200.000 Pflegeassistenzkräfte. Mehr als 800.000 Beschäftigte arbeiten in der häuslichen und stationären Pflege und rund 500.000 Beschäftigte in der Pflege in Krankenhäusern. Das ist also eine wirklich große und wichtige Branche!

Wie viel Geld geben wir für die Pflege aus, aktuell und historisch, etwa seit Einführung der Pflegeversicherung?



Die Gesamtausgaben für die Pflege in Deutschland setzen sich aus Ausgaben der Pflege- und Krankenversicherungen für ambulante und stationäre Pflege sowie aus Ausgaben der privaten Haushalte für die Pflege zusammen. Aktuell liegen diese Gesamtausgaben für die Pflege bei deutlich über 100 Milliarden Euro jährlich, darunter rund 54 Milliarden Euro durch die Pflegeversicherung, 25 Milliarden durch die Krankenversicherungen für die Pflege in den Krankenhäusern und rund 8,5 Milliarden Euro für die häusliche Krankenpflege. Allein die Ausgaben der Pflegeversicherung sind in den vergangenen 25 Jahren um mehr als das Dreieinhalbfache gestiegen. 1997 betrugen sie noch 15 Milliarden Euro. International gesehen gibt Deutschland aber noch deutlich weniger für die Pflege aus als etwa die skandinavischen Länder oder die Benelux-Staaten.

Das sind interessante Zahlen, denn sie zeigen: Das allermeiste Geld wird für die stationäre Pflege ausgegeben. Dabei werden die meisten Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt, etwa 85 Prozent. Warum gibt es aber so viel mehr Beschäftigte in Heimen und auch Krankenhäusern als etwa in ambulanten Pflegediensten?



Im ambulanten Bereich verlässt sich Deutschland immer noch sehr auf den viel zitierten „größten Pflegedienst“ der Nation, die pflegenden Angehörigen. Daher sind die Beschäftigtenzahlen hier auch niedriger. Allerdings liegt hier durchaus auch ein Lösungsansatz für die Zukunft, denn wenn uns zukünftig besser als bisher die Verzahnung zwischen professionellen Diensten, bürgerschaftlichem Engagement, nachbarschaftlicher und familiärer Hilfe gelingt, können wir hier erheblich mehr erreichen. Schließlich wissen wir auch, dass die Menschen im Alter und bei Einschränkungen durch Pflegebedürftigkeit gerne und so lange wie möglich zu Hause leben wollen. Aber zurück zu den Zusammenhängen insgesamt. Die Zahlen der Beschäftigten in der Pflege steigen insgesamt tatsächlich immer weiter. Auch im Krankenhaus werden aktuell erheblich mehr Pflegende beschäftigt als noch vor ein paar Jahren. Das passiert jetzt leider wieder auf Kosten der Altenheime und der ambulanten Dienste. Wegen der Personalknappheit im Krankenhaus wurde 2020 die Finanzierung neu geregelt, sodass jede beschäftigte Pflegekraft nun von den Kassen auch eigens bezahlt wird. Daraufhin sind wieder mehr Pflegende in diesen Bereich gewechselt. Vor rund 20 Jahren war es genau umgekehrt. Da wurden rund 50.000 Pflegestellen in den Krankenhäusern gestrichen und es gab dadurch weniger Personalprobleme in den Heimen und den ambulanten Diensten.

privat Zur Person Prof. Dr. Frank Weidner (Jahrgang 1962) ist berufserfahrener Krankenpfleger. Er ist Professor für Pflegewissenschaft an der Universität Koblenz und leitet seit mehr als 20 Jahren das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) in Köln.

Das bedeutet: Obwohl es aktuell so viele Pflegekräfte gibt wie nie, haben wir massive Probleme – vor allem in der ambulanten Versorgung.



Ja, das klingt wieder einmal paradox, lässt sich aber erklären. Während also die absoluten Zahlen der Beschäftigten seit Jahren steigen, sinkt zugleich der Umfang der Beschäftigung, das heißt die Pflegebeschäftigten arbeiten inzwischen überwiegend in Teilzeit. Dadurch wird der Zugewinn an Pflegepersonal gleich wieder zunichtegemacht, denn in der Summe wird die gesamte Pflege- und Versorgungskapazität kontinuierlich geringer – und dies bei gleichzeitig steigender Nachfrage. Die zugrunde liegenden Zahlen sind aber alles nur Annäherungswerte, denn wir haben deutschlandweit kaum systematisch erhobene Zahlen vorliegen. Unser Institut schlägt schon seit langem vor, auch auf Bundesebene eine aussagekräftige Pflegeberichterstattung zu etablieren, bisher aber leider ohne Erfolg. Für etliche Bundesländer wie NRW, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg erstellen wir schon länger detaillierte Landesberichterstattungen und Pflegemonitorings.

Auch in Bezug auf pflegende Angehörige wäre eine solche Bundesstatistik dringend geboten. Denn da wissen wir ja auch nicht genau, wie viele es sind. Je nach Studie drei bis acht oder gar bis zu zehn Millionen in Deutschland, heißt es. Denn offiziell gezählt werden ja nur die, die durch die Pflege Rentenpunkte erhalten. Das ist aber nur ein Bruchteil.



Ja, ab wann versteht sich ein pflegender Angehöriger eigentlich als solcher, und ab wann muss er von wem berücksichtigt werden? Auch dies ist ein Grund, warum es schwierig ist, an gute Zahlen heranzukommen.

Es gibt ja auch berufstätige pflegende Angehörige, die fallen aus allen Schubladen raus.



Ja, und man könnte die Situation der Angehörigen auch anders angehen. Ich schaue ja gerne nach Nordeuropa, weil die Skandinavier weniger auf eine familienorientierte und mehr auf eine serviceorientierte Pflege setzen. Sie verteilen die Lasten des gesellschaftlichen Risikos Pflege anders und finanzieren sie stärker solidarisch. Da werden ab einem gewissen Grad der Belastung die pflegenden Angehörigen für eine bestimmte Anzahl Stunden in der Woche bei einer Kommune angestellt und damit abgesichert. Das funktioniert dann wie ein Beschäftigungsverhältnis. Dadurch werden sie erfasst, bekommen Gehalt, sind vernetzt. Das ist ein kluges Modell, aber auch ein teures. Doch es ist nicht zu teuer – gemessen an der Wirkung und Wertigkeit. Das ist ein richtiger Ansatz, der nun auch hier bei uns in der politischen Diskussion angekommen ist. Und in der professionellen Pflege haben uns die skandinavischen Länder ebenfalls etwas voraus: Sie haben eine deutlich höhere Beschäftigungsquote, das heißt Pflegepersonal arbeitet dort viel häufiger in Vollzeit. In Deutschland haben wir dagegen eine Vollzeitbeschäftigung in der Pflege von deutlich unter 50 Prozent.

Wie hoch ist die Vollzeitquote in Schweden?



Einer Studie zufolge haben wir dort so um die 70 Prozent Vollzeitbeschäftigung. Das hängt mit den dortigen Arbeitsbedingungen, mit der Rolle der Pflege im Gesundheitssystem und der Wertschätzung des Berufs zusammen. Hätten wir den schwedischen Beschäftigungsumfang bei uns, würden wir rechnerisch etwa 200.000 Stellen mehr besetzen können, dann sähe es auch bei uns schon ganz anders aus.

Manche Arbeitgeber beklagen, dass hierzulande ein erhöhtes Gehalt in der Pflege gar nicht helfe.



Das ist richtig, denn in dem Moment, wo man sagt, wir legen jetzt 500 Euro im Monat drauf an Verdienst in der Pflege, was ja vom Grundsatz her richtig wäre, führt das unweigerlich zunächst einmal zu dem unerwünschten Effekt der weiteren Beschleunigung der Teilzeitquote. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Der höhere Verdienst ändert zunächst einmal nichts an den schwierigen Arbeitsbedingungen, und die Pflegekräfte sagen immer noch: Im Zweifelsfall arbeite ich lieber etwas weniger. Das wissen wir aus aktuellen Studien in NRW, wo mehr als ein Drittel der Befragten dazu tendieren; nur drei Prozent wären bereit, mehr zu arbeiten. Wenn ich also 500 Euro mehr verdiene, dann arbeite ich eben sechs oder acht Stunden weniger in der Woche. Und wenn das Tausende machen, dann haben wir ein größeres Versorgungsproblem als vorher. So hängt das miteinander zusammen, und das durchblickt kaum jemand, auch nicht in der Politik.

Wie kann das sein?



Alles, was die Pflege anbelangt, ist irgendwie immer allen unangenehm. Und wenn man richtig hinschaut und es richtig machen will, dann wird es gleich auch richtig teuer. Das ist eine Mischung, die Lösungen nicht unbedingt vereinfacht.

Ist das auch die Angst vor dem eigenen Tod, die so viele Menschen – und auch Verantwortliche – wegschauen lässt? Die Angst davor, sich damit zu beschäftigen, dass man auch selbst mal so alt und so krank und auf Pflege angewiesen sein kann? Denn es ist ja absurd, dass die Verantwortlichen sich offenbar so wenig mit diesem auch gesellschaftlich so wichtigen Thema auseinandersetzen.



Die Gründe sind nach unseren Erkenntnissen vielfältig, aber tatsächlich: Pflege und Kranksein hat eher etwas mit unangenehmen Lebensphasen zu tun, das will niemand gerne erleben. Deshalb gibt es ja die spezialisierten Organisationen, die uns einen Teil des Kümmerns abnehmen. Wenn ein pflegebedürftiger Mensch in eine Pflegeeinrichtung zieht, dann geht man davon aus, dass er dort gut versorgt wird. Vielleicht haben die Angehörigen ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber man verlässt sich darauf, dass die da ihre Arbeit gut machen. Und deswegen guckt man eben nicht so ganz genau hin. Das ist mit ein Grund für das im ersten Teil des Interviews beschriebene Prinzip des Wegschauens und auch dafür, dass Vernachlässigung und Gewalt zu spät entdeckt werden.



Wenn dann eine Einrichtung aber sagt, wir nehmen das Thema Gewalt in der Pflege jetzt ernst, wir machen daraus eine richtige Strategie, und das dürfen auch alle wissen, dann muss man auch mit negativen Reaktionen im Umfeld rechnen. Denn eigentlich will man das in der Gesellschaft nun auch wieder nicht. Oder man denkt sich: Na, die werden’s wohl nötig haben. Ich weiß zufällig von dem Krankenhaus, in dem Niels Högel seine Serienmorde begonnen hat, dass Jahre später, als der Fall bekannt geworden ist, viele Menschen immer noch einen Bogen um in diese Klinik gemacht haben. Das ist total irrational, denn eigentlich kann man doch jetzt davon ausgehen, dass alle in dieser Klinik viel mehr hinschauen. Und dieser Umgang damit nährt tatsächlich dieses viel kritisierte Bild der gefährdeten Reputation der Einrichtung, wenn Gewaltsituationen öffentlich bekannt werden.

Und dann gibt es ja noch das Problem, dass in manchen Einrichtungen der Personalmangel so groß ist, da brauchen Sie gar nicht mit solchen Ideen wie Gewaltprävention anzukommen. Wenn den Bewohnern noch nicht mal die Zähne geputzt werden oder ausreichend zu trinken gegeben, die Pflege nicht anständig gemacht wird, kann man von allem, was noch obendrauf kommt, ja nur träumen.



Ja, das ist so. Seit 25 Jahren machen wir Pflegeforschung, und seit mehr als 20 Jahren redet man über den Pflegenotstand. Insofern gibt es da auch eine gewisse Form von Instrumentalisierung dieses Notstands. Und es ist auch ein Hinweis darauf, dass man sich dem Thema geschlagen gibt. Es gibt aber zum Glück auch noch Leuchtturmbeispiele von Einrichtungen, die trotz dieser schwierigen Bedingungen besondere Anstrengungen unternehmen, innovative Arbeitszeitmodelle und flache Hierarchien einführen und tatsächlich kaum Personalprobleme haben.

Die schnappen dann aber den anderen die Arbeitnehmer weg.



Wie ein Magnet. Es ist nun mal Fakt, dass inzwischen extrem wenig Personal da ist. Das ist ein Ergebnis dieser Politik der Vernachlässigung, der Entwertung und der Deprofessionalisierung, die wir jetzt seit 25 Jahren erleben. Egal, wer an der Regierung war. Inzwischen wird das zur Farce, die Bildungsstandards in der Pflege abzusenken in der Hoffnung, dann noch wenigstens ein paar zusätzliche Kräfte zu gewinnen. Das ist eine fatale Abwärtsspirale. Insofern gibt es da auch keine schnellen Lösungen, das muss jedem klar sein. Und diese tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Thema Pflege vermisse ich gerade in der aktuellen Gesundheitspolitik und bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Ich habe erwartet, dass er sich des Themas Pflege in der ganzen Komplexität auch wirklich einmal annimmt.

Die Finanzierungsspritze für die Pflege in den Krankenhäusern passierte noch unter Jens Spahn.



Unter Spahn wurden aber auch die Pflegeuntergrenzen eingeführt, die dann in der Corona-Pandemie zeitweise wieder für bestimmte Bereiche ausgesetzt worden sind. Da sieht man, wie beliebig mit diesen Themen auf dem Rücken der Pflege jongliert wird. Und obendrein hatten wir dann noch eine zwar kurze, aber immerhin dramatische Phase, in der das Pflegepersonal auch mit Corona-Infektion eingesetzt werden sollte.

Wie war es in anderen Ländern?



Das ist ein interessanter Vergleich, wenn wir nach Skandinavien oder Australien schauen: Dort hat man natürlich unter der Corona-Pandemie genauso gelitten. Die australischen Pflegekräfte sind aber seit langem schon recht gut gewerkschaftlich organisiert, und sie sind zum Ende der Pandemie noch einmal massenweise in die Gewerkschaften eingetreten. Das heißt: Die restlichen Pflegekräfte, die noch nicht organisiert waren, sind jetzt auch organisiert. Hätten wir so viele organisierte Pflegekräfte wie in Australien, dann hätten wir fast eine Million gewerkschaftlich organisierte Pflegekräfte. Und ich bin mir ziemlich sicher: Wenn es so wäre, dann würde hierzulande einiges in der Pflegepolitik anders laufen. Insofern sieht man hier noch mal einen deutlichen Unterschied zu Deutschland. Daher werde ich auch nie müde, den Pflegenden immer wieder zu sagen: Zeigt nicht nur auf andere, ihr müsst es selbst in die Hand nehmen und es besser machen.

Sie sagen, die Pflege ist in Deutschland politisch an die Wand gefahren worden und es gibt keine einfachen und schnellen Lösungen. Was würden Sie der Politik denn vorschlagen, jetzt zu tun, um der Misere Herr zu werden?



Wir brauchen einen Masterplan für die Pflege, das haben wir vor Jahren schon gefordert. Und dabei ist es wirklich wichtig, im Gegensatz etwa zur Konzertierten Aktion Pflege unter Spahn die fachlichen Bezüge in den Mittelpunkt zu stellen. Deshalb würde ich der Politik dazu raten, einen Diskurs anzustoßen, der zunächst einmal frei sein muss von wirtschaftlichen und anderen Eigeninteressen. Wenn wir eine Antwort darauf finden wollen, wie wir in der Pflege das Ruder herumreißen können, sehe ich da doch in erster Linie Fachleute und die Betroffenen. Es muss um die Pflege an und für sich gehen, aus der Sicht derer, die sie brauchen, und aus der Sicht derer, die sie leisten, und zwar sektorenübergreifend. Alle anderen Interessen und Verbände müssten zunächst einmal außen vor bleiben. Je besser und in sich geschlossener der erste Aufschlag gelingt, je überzeugender der skizzierte Weg ist, desto größer ist die Chance, die unterschiedlichen Interessenverbände anschließend auch auf diesem Weg mitzunehmen. Ich würde schon sagen: Wenn ein Expertengremium, ähnlich wie es jetzt für die Krankenhausreform eingesetzt wurde, auch für die Pflege eingerichtet würde, und zwar sektorenübergreifend, könnte man ein Stück weiterkommen.

Also wünschen Sie sich eine Expertenkommission für die Pflege, die sich gezielt an inhaltlichen und nicht an monetären Interessen ausrichtet?



Das ist jetzt der nächste nötige Schritt. Dabei ginge es erstens um die Frage der Erweiterung von Verantwortung und Kompetenzen für die Pflege, ohne anderen dabei etwas wegnehmen zu müssen. In Großbritannien wird die Versorgung von chronisch kranken Menschen auf dem Land von dem übernommen, der es kann und der da ist: Das kann der Geriater sein oder eben die entsprechend qualifizierte Gemeindeschwester. Zweitens ginge es um ein entsprechendes Bildungssystem mit angemessenem Anteil an akademisch qualifizierten Pflegefachleuten. Drittens ginge es um ein angemessenes Karriere- und Vergütungssystem und viertens dann um die Integration der vielen schon vorhandenen Ansätze in der Arbeitswelt der Pflege. Das muss man nicht alles neu erfinden, man muss es nur konsequent zusammen- und neu denken. Zielorientierung muss bei alledem eine qualitativ gute Pflege sein, die von den Betroffenen wie von den Beschäftigten als solche wahrgenommen wird. Das hätte auch die Chance zu einer etwas längerfristigen Strategie und nicht diese sprunghafte Art, die wir seit vielen Jahren hierzulande in der Gesundheitspolitik immer wieder sehen: Erst wird alles auf die lange Bank geschoben, und dann soll es plötzlich übers Knie gebrochen werden.

Wieso macht die Politik das? Wir wissen seit Jahrzehnten, dass wir nun in diese Boomer-Problematik hineinlaufen. Die Boomer gehen nicht nur in Rente und scheiden damit aus dem Berufsleben als Pflegekräfte in hohem Maße aus, sondern sie werden mit dem Alter auch selbst zu Patienten, sie werden alt, viele werden krank und müssen gepflegt werden. Wie soll man darauf denn jetzt noch reagieren, wenn man diese Erkenntnis so lange vernachlässigt hat?



Das Thema demografischer Wandel ist sogar eine der größten Herausforderungen in der Berufsgruppe Pflege. Sehenden Auges sind wir da hineingeraten, denn das war ja seit langem klar. Ein Großteil der Beschäftigten in der Pflege ist über 50 Jahre alt und wird in den kommenden Jahren in die Rente gehen. Zugleich stehen immer weniger junge Menschen zur Verfügung. Zu diesen Herausforderungen kommen dann noch die hausgemachten Probleme in der Branche hinzu. Im Kern haben die Gesundheitspolitiker aller Parteien nicht den Willen und die Kraft aufbringen können, hier schon vor 20 Jahren eine weitsichtige Politik anzustoßen. Dann setzt man doch lieber auf vermeintlich einfache Lösungsideen, wie Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Und es ist irgendwie auch modern: Spahn ist als Gesundheitsminister in Mexiko gewesen und auf dem Balkan und hat um Pflegekräfte geworben, Ministerin Baerbock und Minister Heil waren deshalb zuletzt in Südamerika. Damit bekommt man sicherlich Presseberichte, aber die Lösung unserer Pflegemisere wird man dort nicht finden. Und ein bisschen peinlich ist es auch. Man stelle sich solch ein Agieren mal bei der stolzen deutschen Auto- oder Chemieindustrie vor. Nach unserer Einschätzung wird eine Fachkräfteanwerbung aus anderen Ländern für Deutschland zurzeit bestenfalls einen kleinen Beitrag leisten können.

Was fehlt für eine erfolgreiche Anwerbestrategie?



Es ist eben nicht nur eine Frage der Beschäftigung, sondern auch der Kultur, der Sprache und vor allen Dingen des Verständnisses und der gesellschaftlichen Wertschätzung von professioneller Pflege. Das Grundverständnis von Pflege ist in der Welt ein anderes als hierzulande. Weltweit dürfen Pflegefachfrauen und -männer viel eigenverantwortlicher arbeiten und entscheiden, und sie sind es gewohnt, mehr medizinische Aufgaben zu übernehmen. Die Körperpflege und das Essenanreichen beim Patienten gehört da weniger zum Kern der Aufgaben.

Wer macht das denn in diesen Ländern?



Das machen häufig die Angehörigen der Patienten. Das liegt doch durchaus näher, weil sie auch mit den Patienten viel vertrauter sind. Insgesamt ist die Pflege international viel stärker medizinisch ausgerichtet, oder besser gesagt: Es gibt dort ein gemeinsames, berufsgruppenübergreifendes Versorgungsverständnis, das Medizin und Pflege viel stärker zusammendenkt. Und es ist normal in der Pflege, darüber einen Teil der Wertigkeit und auch des Berufsstolzes zu erzielen.

Diese teuren Anwerbeprogramme sind bislang also allesamt gescheitert?



Nein, es kann auch gelingen. Wenn beispielsweise Einrichtungen oder Regionen hierzulande kontinuierlich Partnerschaften mit anderen Ländern, Regionen oder Einrichtungen aufbauen und dann immer wieder, Jahr für Jahr, einzelne Fachkräfte gewinnen, hierherzukommen, und ihnen helfen, die Sprache zu lernen und sich auf die Kultur vorzubereiten, zeigen sich Erfolge. Die Akteure wissen dann aber auch, dass sie sich hier um Wohnungen, Schulplätze für die Kinder, Kontaktmöglichkeiten und weitere Aspekte einer gelingenden Willkommenskultur und Integration für und mit den neuen Kollegen kümmern müssen. Wenn das über viele Jahre systematisch gemeinsam entwickelt wird und zudem die bürokratischen Hürden weiter abgebaut werden, dann kann es fruchten.

Das bedeutet aber: Wenn das mit den Fachkräften aus dem Ausland nicht die schnelle und einzige Lösung ist, als die sie gerne dargestellt wird, und die Politik keine weiteren Lösungen hat, was machen wir denn dann? Wie soll die Gesellschaft darauf reagieren, dass es für ein seit Jahrzehnten von der Politik vernachlässigtes Problem, das aber irgendwann jeden Einzelnen betrifft, keine Lösung zu geben scheint? Das wird sich ja noch weiter verschlimmern. Was würden Sie dieser Gesellschaft raten?



Ich denke, es geht darum, sich des Themas Pflege noch einmal neu und umfassend anzunehmen, um die Pflegekrise nachhaltig anzugehen und auch das, was falsch läuft in der Pflege, und das Prinzip des Wegschauens zu überwinden. Es geht um die Auseinandersetzung mit den überkommenen Bildern der Pflege, und es geht um mehr Verantwortung und erweiterte Aufgaben für die Pflege. Wir müssen ernsthaft über eine Neuordnung der Gesundheitsberufe in Deutschland sprechen, und es geht um bessere und verlässliche Arbeitsbedingungen, die sicherstellen, dass man in der Pflege bis zur Rente Verantwortung übernehmen kann. Es geht um attraktive Karrierewege in der Pflege und um angemessene Vergütungsmodelle. Schließlich dürfte dies alles zu einer echten Aufwertung und höheren Wertschätzung der Pflege in der Gesellschaft führen. Dazu ist es dann auch hilfreich, wenn wir neue Technologien und robotische Systeme entwickeln, die unter Einbezug der Pflege entwickelt und eingesetzt werden, und nicht zuletzt auch gemeinsame und nachhaltige Anwerbestrategien für Pflegefachkräfte aus dem Ausland einbinden. Es ist nämlich so, dass Großbritannien und Skandinavien oder Nordamerika und auch die arabischen Staaten seit langem im internationalen Wettbewerb um Pflegefachkräfte stehen und uns in fast allen Punkten ausstechen. Dann aber, wenn wir hierzulande die Pflege wirklich professionalisieren und voranbringen und auch die weiteren Zusammenhänge beachten, haben wir im internationalen Wettbewerb wieder eine echte Chance, mitzuhalten.