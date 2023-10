Sie werden darüber reden. Dann, wenn sie das nächste Mal zusammenkommen, um die Woche zu besprechen. Sie werden einen Weg finden, diese Bitte zu erfüllen: „Nicht vier Nächte hintereinander“, hat jemand auf ein großes Blatt Papier geschrieben, auf diesen Plan, in den alle 27 Mitarbeiterinnen der Station 83 eintragen, wie sie in den kommenden Tagen arbeiten möchten. Oder eben wie nicht.



Station 83 ist die Komfortstation des Vivantes-Klinikums am Urban. Komfort für die Patienten, die hier in Kreuzberg gegen Zuzahlung in den Genuss eines gehobenen Standards kommen. Komfort aber auch für die Beschäftigten, denn sie gestalten ihren Dienstplan selbst. Ohne enge Vorgaben, ohne ein zeitlich starres Korsett aus Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, den ständigen Wechsel, der sonst den Arbeitsablauf der Pflegekräfte in Krankenhäusern diktiert. Der für sie oft zur Belastung wird und für die Branche zunehmend zum Problem.