„Mit 13 Jahren habe ich das erste Mal Pornos gesehen“, erinnert sich Niklas (Name geändert). Im Laufe der Pubertät habe er immer mehr geschaut, und in der Corona-Pandemie sei dann sein Pornokonsum im Internet regelrecht „explodiert“, erzählt der heute 25-Jährige in einem dpa-Gespräch. „Von 2020 bis 2021 waren es bestimmt drei bis sechs Stunden am Tag. Es können auch gut mal acht Stunden gewesen sein, so genau weiß ich das nicht mehr.“ Niklas beschloss, sich Hilfe zu suchen.