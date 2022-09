Pillen richtig einnehmen: An diese fünf Fragen sollten Sie beim Arzt denken

Die Zahl überrascht, und sie spricht für sich: 250.000 Krankenhauseinweisungen gehen in Deutschland auf Fehler bei der Medikation zurück. Mal wird das falsche Präparat verabreicht oder das richtige Medikament falsch dosiert, mal wird eine Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln nicht bedacht. Der Mangel an Fachkräften in der Pflege ist ein Grund dafür, ein anderer die hohe Arbeitsbelastung der Beschäftigten. Doch auch die Patienten und ihre Angehörigen machen vermeidbare Fehler.

Der diesjährige Welttag der Patientensicherheit soll auf das Problem aufmerksam machen. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit gibt Hilfestellungen. Zum Beispiel für das nächste Gespräch in der Arztpraxis, der Apotheke oder im Krankenhaus, bei dem es um Medikamente geht. Fünf Fragen, mit denen man sich darauf vorbereiten kann:

Was ändert sich bei meinen Medikamenten? Patienten sollten eine Liste der Medikamente haben, die sie verschrieben bekommen oder sich selbst gekauft haben. Außerdem ist es für den Arzt oder Apotheker von Interesse, welche Naturheilmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Salben, Tees und sonstigen Mittel für die Gesundheit genommen werden. Patienten wiederum sollten sich danach erkundigen, wofür ihnen ein Medikament verordnet wird, was sich bei der Medikation eventuell ändert und warum. Auch die Frage danach, welche Arznei nicht mehr benötigt wird, kann sinnvoll sein.

Wie geht es mir mit meinen Medikamenten? Grundsätzlich sollten Unsicherheiten, Sorgen und Probleme zur Sprache kommen, die sich um Arzneimittel drehen. Dabei sollten sich Patienten nicht scheuen, Wünsche zu äußern, wenn sie mit der bisherigen Therapie nicht zufrieden sind. Gibt es ein Medikament, das man besser verträgt? Gibt es vielleicht sogar eine Therapie, die ohne Arznei auskommt?

Wie wende ich meine Medikamente korrekt an? Beipackzettel zu entschlüsseln, ist nicht immer einfach. Patienten sollten daher im Gespräch Fragen klären wie: Wie soll man ein Präparat dosieren? Wie oft und wie lange muss man es nehmen? Zur welcher Tageszeit muss man es nehmen und wie macht man das richtig? Was soll man tun, wenn man vergessen hat, die Arznei zu nehmen? Was hilft, damit man die Anwendung nicht vergisst? Was erleichtert die Einnahme? Wo finde ich später Informationen dazu?

Wirken die Medikamente, wie sie sollen? Ein Medikament, das nicht wirkt, ist überflüssig. Eines, das falsch wirkt, kann gefährlich sein. Deshalb sollten Patienten neu auftretende oder sich verschlimmernde Beschwerden unbedingt ansprechen. Wenn keine Beschwerden auftreten, kann die Frage hilfreich sein, woran sich erkennen lässt, ob und ab welchem Zeitpunkt nach der Einnahme ein Präparat wirkt.