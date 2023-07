Reform des Gesundheitssystems: Streeck hat recht!

Die Kritiken sind teils vernichtend: „Sozialdarwinismus“, „eiskalt“ oder „wirre Schnapsidee“ lauten die Stimmen zu dem Vorschlag des Bonner Virologen Hendrik Streeck zur Reform des Gesundheitswesens – zumindest in Social Media.

In klassischen Medien hat der in der Pandemie bekannt gewordene 45-jährige Mediziner und Professor für Virologie dagegen auch Fürsprecher gefunden für seine Idee, die Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems wieder mehr am Wohl des Patienten auszurichten.

In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat er unter anderem geschrieben: „Im Gesundheitssystem werden Dia­gnosen und medizinische Leistungen belohnt, jedoch nicht erfolgreiche Behandlungen oder die Verbesserung des Patientenwohls. Das Gesundheitssystem priorisiert Krankheit statt Gesundheit.“ Das schade den Patienten. Die einen befürworten nun den Vorstoß des Mitglieds des Corona-Expertenrats der Bundesregierung, die anderen zerreißen ihn in der Luft.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Behandlungserfolg ist nicht ausschließlich die Heilung

Doch sowohl dem Lob als auch der Kritik an Streecks Vorstoß liegt in vielen Fällen ein Missverständnis zugrunde: Streeck hat nie gefordert, Ärzte künftig nur noch nach Heilungserfolg zu bezahlen. Das wäre ja auch albern, wie sollte das funktionieren? Geschätzte 40 Prozent der Deutschen leiden an chronischen Krankheiten. Diese können meist nicht geheilt, aber sie können behandelt werden – entweder mit oder ohne Erfolg.

Unser Gesundheitssystem ist, auch das schreibt der Virologe mit Fug und Recht, chronisch krank. Das wissen alle, die darin arbeiten, das wissen vor allem die Patienten, die darin zu Schaden kommen. Sowie deren verzweifelte Angehörige, die vor diesem „Bürokratiemonster“, wie Streeck das Gebilde nennt, zu dem unser einst leistungsstarkes Gesundheitssystem in den vergangenen Jahrzehnten verkommen ist, oft hilflos resignieren müssen, weil es die Hilfe, die sie erwartet hatten, oft gar nicht gibt. Behandlung ja, aber oft die falsche, sei sie nun zu viel ob der teuren Gerätemedizin oder zu wenig aufgrund des massiven Fachkräftemangels oder extremen Sparzwangs. Es geht schon lange nicht mehr um den Patienten, es geht viel zu oft um das Überleben – und zwar des Gesundheitssystems. Patienten und ihre Angehörigen müssen darunter leiden – während nebenbei die Kosten für Krankenkassenbeiträge und Pflege ständig steigen –, inzwischen leiden auch die Pflegekräfte und Ärzte massiv unter diesem System.

Und doch gibt es starke Beharrungskräfte und viele Ängste, wenn etwas daran geändert werden soll. Obwohl es im gesamten Gesundheitssystem rumort und zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt hat, dass es nur noch eines weiteren Faktors bedarf, bevor die ganze Chose zusammenbricht: Sobald es einen Vorschlag zur konkreten Änderung des Systems gibt, flippen viele aus. Auch Karl Lauterbach als Gesundheitsminister hat seine liebe Mühe, die geplante Krankenhausreform auch nur ansatzweise so durchzusetzen, wie sie einmal geplant war.

Das liegt in letzterem Fall zwar auch daran, dass nicht alle Vorschläge umsetzbar und realitätsnah genug waren; eine große Krankenhausreform lässt sich eben nicht am Reißbrett skizzieren, dazu müssen mehr Menschen aus der Praxis mit ins Boot geholt werden. Zum Beispiel fehlten in der Kommission die ambulanten Ärzte, ohne die es aber keine Krankenhausreform geben kann, die mehr auf die ambulante Versorgung setzt.

Doch abgesehen von dieser Reform mit all ihren Macken und Unzulänglichkeiten gelang es auch den Vorgängern von Lauterbach in den vergangenen Jahrzehnten nicht, das Gesundheitssystem zurück auf die Spur zu bringen, im Gegenteil: Vieles wurde immer schlimmer – manche Gesundheitsminister haben es nicht einmal versucht. Woran liegt das?

Liegt es daran, dass innerhalb des Gesundheitssystems zu viele einflussreiche Akteure um ihre Pfründe bangen? Es gibt eine sehr große Menge Geld zu verteilen. Zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts beträgt die Wertschöpfung allein im Kernbereich der Gesundheitswirtschaft laut Bundesministerium für Gesundheit. Das sind fast 400 Milliarden Euro jährlich.

Dabei sind sich die Beteiligten im Gesundheitswesen bisweilen spinnefeind: Apotheker wettern gegen Ärzte und andersherum, Pflegekräfte machen sich teils untereinander fertig und legen großen Wert auf die Unterscheidung in Untergruppen in der Notfallmedizin, den Kliniken, der ambulanten oder gar der Altenpflege sowie ausgebildeten Fachkräften versus Hilfskräften. Kassen tun ihr Übriges mit teils absurden Sparvorgaben, hinzu kommen private Kassen, die teils ihren Anlegern verpflichtet sind. Insgesamt leistet sich Deutschland fast 100 alleine nur gesetzliche Krankenkassen inklusive der Wasserköpfe der Verwaltung. Dann hätten wir da noch die Pharmaindustrie, die in Deutschland ein großer Player ist. Klinik-Ketten, die Rendite abwerfen sollen. Und die Bürokratie legt zusätzlich allen Akteuren noch immer weitere Daumenschrauben an, die sie von ihrer ursprünglichen Arbeit immer öfter abhalten. Wie soll es da noch um den Patienten gehen?

Auch die Klinikreform ist vor allem: Bürokratie

Deshalb ist der Vorschlag, die medizinische Versorgung wieder mehr am Patienten auszurichten, wie es sich Streeck wünscht, der genau passende zur rechten Zeit. Die Klinikreform droht zu einem Reförmchen zu werden, das sich wiederum in noch verschärfter Bürokratie verheddert. Wieder drohen die Patienten auf der Strecke zu bleiben.

Es kann nur so gehen: Die Finanzierung und die Versorgung müssen sich am Patientenwohl orientieren und dürfen nicht länger rein bürokratischen Prozessen und finanziellen Partikulärinteressen unterworfen werden. Nur so kann es funktionieren, dass das Gesundheitssystem von einem kranken System für Kranke zu einem gesundenden Versorgungssystem für Gesundende wird.