Ricardo Lange: „Deshalb bin ich froh, dass mein Neffe Krankenpfleger wird“

Stolz wie Bolle! Das ist mein Neffe. Er hat in diesem Jahr die zehnte Klasse erfolgreich abgeschlossen, und Anfang Oktober hat der Bengel tatsächlich eine Ausbildung zum Pflegefachmann – wie es heute genannt wird – begonnen. Als ich das in den sozialen Netzwerken verkündete, haben mir nicht wenige Kollegen geschrieben, dass sie ihm an meiner Stelle davon abgeraten hätten. Ganz ehrlich? Ich bin froh, dass er diesen Weg eingeschlagen hat.

Ja, die Arbeitsbedingungen sind seit vielen Jahren eine Katastrophe, und Wertschätzung findet, überspitzt gesagt, vor allem auf dem Balkon oder im Bundestag während des Wahlkampfs statt. Dann, wenn mal wieder für uns geklatscht wird, anstatt sich wirklich für eine bessere Gesundheitsversorgung für alle einzusetzen. Aber: Der Pflegeberuf ist, wenn man all das Negative beiseite lässt und sich endlich von dem ewigen Klischee verabschiedet, dass es „nur“ um Waschen, Urinflaschen leeren und Essen reichen geht, einer der tollsten und sinnstiftendsten Berufe, die ich kenne.

Es ist ein komplexer, hochprofessioneller und intensiver Beruf, der umfassende Kenntnisse unter anderem in Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, Pharmakologie und Hygiene erfordert. Wir reanimieren, betreuen, beraten und pflegen kranke und pflegebedürftige Menschen, assistieren bei Untersuchungen, Behandlungen und Operationen, versorgen Wunden aller Art, verabreichen ärztlich verordnete Medikamente und geben Infusionen.

Wir merken als Erste, wenn sich der Gesundheitszustand eines Patienten zum Positiven oder Negativen verändert und leiten im Notfall die ersten lebensrettenden Maßnahmen ein. Wir sind eines der wichtigsten Bindeglieder im Genesungsprozess des Patienten, denn jede pflegerische Handlung kann die Genesung oder das Wohlbefinden des Patienten entscheidend fördern, und jede Handlung, die wir aus Zeitgründen nicht durchführen können, kann schwerwiegende Folgen haben und unter Umständen sogar Menschenleben kosten.

Ricardo Lange: Pflegeberuf ist krisensicher

Auch die Konditionen können sich sehen lassen – hier hat sich in den letzten Jahren wirklich etwas zum Positiven verändert: Im ersten Ausbildungsjahr gibt es laut Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) monatlich 1190 Euro, im dritten sogar rund 1353 Euro. Es gibt sogar für jeden einen Laptop zum Ausbildungsstart, der nach Ende der Ausbildung behalten werden darf. Zumindest beim kommunalen Arbeitgeber meines Neffen ist das so. Hinzu kommt, dass der Beruf einer der krisensichersten überhaupt ist. Gerade in Zeiten von Corona oder aktuell drohenden Wirtschaftsflauten wird das immer wieder sehr deutlich.

Natürlich lockt man mit solchen Lobeshymnen nicht jeden Berufsanfänger hinter dem Ofen hervor, der vielleicht noch gar nicht weiß, in welche Richtung seine berufliche Zukunft überhaupt gehen soll. Da ist es auch nicht gerade hilfreich, dass die Abbrecherquote in der Pflegeausbildung branchenübergreifend leider eine der höchsten ist, aber das gehört zur Wahrheit dazu. Fakt ist: Schlechte Arbeitsbedingungen kann man nicht durch gute Konditionen übertünchen. Pflegeschüler werden aufgrund von Personalmangel oft als Vollzeitkräfte eingesetzt, es gibt zu wenig Praxisanleiter, und die Lerninhalte bleiben dadurch viel zu oft auf der Strecke. Viele Kollegen auf den Stationen sind frustriert und abgestumpft, doch gerade in unserem Beruf darf das Einfühlungsvermögen nicht verloren gehen.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Zur Person Ricardo Lange, 42, wuchs in Berlin-Hellersdorf auf. Um sich gegen Übergriffe behaupten zu können, betrieb er Kampfsport und Bodybuilding. Er arbeitete als Fitnesstrainer und bei der Polizei, bevor er sich zum Intensivpfleger ausbilden ließ und in diesem Beruf seine Berufung fand.



Für eine Zeitarbeitsfirma springt Lange in Berliner Krankenhäusern ein, in denen die Personalnot am größten ist. 2022 veröffentlichte er ein Buch über den Pflegenotstand: „Intensiv: Wenn der Ausnahmezustand Alltag ist – Ein Notruf“ (dtv). Ricardo Lange ist Kolumnist der Berliner Zeitung.

Ich erinnere mich noch gut an meine Ausbildungszeit und die Sprüche, die schon damals jedes Mal zu hören waren, wenn ich auf eine neue Station kam: „Sag mal, Ricardo: Pfleger? Hast du dir das auch gut überlegt?“ Wie sehr kann man künftige, motivierte Kollegen vergraulen? Ja!



Es liegt also auch ein Stück weit an uns selbst, ein Arbeitsumfeld und -klima zu schaffen, in dem wir und alle neuen Mitarbeiter sich wohlfühlen. Man darf nicht vergessen, dass jeder Einzelne, den wir an Bord holen, ein Garant für eine bessere Patientenversorgung und bessere Arbeitsbedingungen in der Zukunft ist, denn die nächsten Jahre werden eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem und alle seine Mitarbeiter und die Patienten: Kriege, Klimawandel und viele Kollegen, die das Handtuch werfen oder in Rente gehen.



Es ist immer ein Drahtseilakt, Missstände ungeschönt auf den Tisch zu legen und gleichzeitig mehr Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Klar ist: Es nützt nichts, mit verdeckten Karten zu spielen oder die Hände in den Schoß zu legen. Wir müssen selbst aktiv werden!