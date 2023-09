Ricardo Lange: Herr Lindner, wieso ist für Panzer, aber nicht für das Gesundheitswesen Geld da?

Es ist vollbracht! Der Bundesfinanzminister hat seinen Haushaltsentwurf 2024 auf den Tisch gelegt. Und wer hätte etwas anderes erwartet? Lindner hält an seinem Sparkurs fest, wie der Papst an der Bibel! Während im kommenden Jahr unter anderem die Verteidigungsausgaben steigen, wird wieder einmal an der falschen Stelle gespart – im Gesundheitswesen.

Ausgerechnet bei jenem Gesundheitssystem, dessen Kapazitäten schon vor der Corona-Pandemie am Boden lagen und das bei deren Bewältigung so bitter an seine Grenzen stieß. Das System, in dem sich nach wie vor alle Mitarbeiter den Hintern aufreißen, um die immer größer werdenden Versorgungsengpässe irgendwie abzufedern. Es ist mir daher völlig unverständlich, warum ausgerechnet hier am stärksten gekürzt werden soll: Ganze 33,7 Prozent weniger stehen im nächsten Jahr für die Gesundheit der Bevölkerung zur Verfügung.

Schlüpfen Sie in die Dienstkleidung eines Pflegers!

Lindner selbst hat am 30. August auf seinem Instagram-Profil einen Beitrag veröffentlicht, in dem er sehr lobend über das Heer berichtet, bei dem er nach eigenen Angaben im selben Monat zwei Tage verbracht hat. Pressewirksame Bilder dürfen dabei natürlich nicht fehlen: Auf insgesamt sieben Fotos sieht man den Bundesfinanzminister neben Soldaten oder auf einem Panzer sitzend, eindrucksvoll gekleidet in Kampfuniform, mit Maschinengewehr und cooler Sonnenbrille. Seinen Auftritt beendet er mit den Worten: „Mich hat meine diesjährige Zeit in Uniform darin bestärkt, auch in meiner Regierungsfunktion die Ertüchtigung der Bundeswehr weiter zu unterstützen. Sie ist unser Garant von Freiheit und Sicherheit. CL“



Herr Lindner, Sie sollten auch einmal für zwei Tage in unsere Dienstkleidung schlüpfen!

Berliner Zeitung/Markus Wächter Zur Person Ricardo Lange, 41, wuchs in Berlin-Hellersdorf auf. Um sich dort gegen Übergriffe behaupten zu können, betrieb er Kampfsport und Bodybuilding. Er arbeitete als Fitnesstrainer und bei der Polizei, bevor er sich zum Intensivpfleger ausbilden ließ und in diesem Beruf seine Berufung fand.



Für eine Zeitarbeitsfirma springt Lange in Berliner Krankenhäusern ein, in denen die Personalnot am größten ist. Im Januar hat er ein Buch über den Pflegenotstand veröffentlicht: „Intensiv: Wenn der Ausnahmezustand Alltag ist – Ein Notruf“ (dtv). Er ist Kolumnist der Berliner Zeitung.

Das Gesundheitssystem wird ausgetrocknet

Grün, blau oder rosa sind vielleicht nicht ganz so sexy, und mit Panzern und Gewehren können wir auch nicht dienen. Dafür gibt es Beatmungsgeräte, Blutdruckmanschetten, jede Menge Spritzen und medizinische Geräte. Ein Teil der Ausrüstung ist zugegebenermaßen schon etwas in die Jahre gekommen, aber hey, wenigstens haben wir ja noch was! Was die Menschen in den Kliniken, Pflegeheimen und anderen medizinischen Einrichtungen tagtäglich leisten, lässt sich in zwei Tagen nicht annähernd erfassen, aber die Eindrücke, die Herr Lindner gewinnen wird, werden ihm garantiert im Gedächtnis bleiben.

Sicher ist, dass unser Gesundheitssystem und damit die medizinische Versorgung der Bevölkerung genauso wichtig ist wie deren Schutz – jedenfalls für mich.



Vielleicht kommt auch Herr Lindner zu der Erkenntnis, dass man nicht 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr pumpen und gleichzeitig das Gesundheitssystem austrocknen kann!

Das Problem der Schuldenbremse

Im Ernst: Was nützen uns die stärksten Panzer, wenn die medizinische Versorgung dermaßen marode ist? Was bringen uns die schnellsten Kampfjets, wenn den Pflegekräften und Ärzten die Luft ausgeht? Auch mögliche Kriegsverletzte und traumatisierte Menschen müssen im Ernstfall gut versorgt werden!



„Der Staat kann nur das Geld ausgeben, das die Bürgerinnen und Bürger vorher erwirtschaftet haben.“ Mit diesen Worten verteidigt der Bundesfinanzminister regelmäßig die Einhaltung der Schuldenbremse. Hier beißt die Maus den Faden ab!

Investitionen in ein gutes Gesundheitssystem sind immer auch Investitionen in eine gesunde und produktive Gesellschaft. Nur wer gesund ist, gesund wird und es auch bleibt, ist auf Dauer arbeitsfähig. Dazu gehört, dass man nicht wochen- oder gar monatelang auf einen Facharzt- oder Operationstermin warten muss. Wir brauchen mehr Prävention und Aufklärung, um die steigende Zahl von Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes einzudämmen, und auch die Nachsorge nach einem Unfall oder einer schweren Krankheit muss weiter verbessert werden.

Wer seine Mutter oder einen anderen Angehörigen zu Hause pflegen muss, weil er keinen Heimplatz mehr bekommt oder ihn sich schlicht nicht leisten kann, steht dem Arbeitsmarkt auf jeden Fall nicht mehr zur Verfügung.



Aber ganz abgesehen von der Arbeitskraft hat jeder Mensch ein Recht auf eine angemessene medizinische und pflegerische Versorgung. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit.



