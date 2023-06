Ricardo Lange: „Pflegekräfte lassen sich auf Dauer nicht verarschen“

Zwei Pflegekräfte auf einer Intensivstation. In Zeitarbeit verdienen sie mehr als festangestellt.

Zwei Pflegekräfte auf einer Intensivstation. In Zeitarbeit verdienen sie mehr als festangestellt. Kay Nietfeld/dpa

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat dieser Tage in Brasilien um Pflegekräfte für das deutsche Gesundheitssystem geworben. Gleichzeitig gibt es Bestrebungen, hierzulande die Gehälter von Pflegekräften in der Zeitarbeit an die der festangestellten Kollegen anzugleichen. Ricardo Lange, Intensivpfleger und Kolumnist der Berliner Zeitung, findet das absurd. Er ist selbst bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt. Lange fordert, dass alle Pflegekräfte besser bezahlt werden. Und hat auch Ideen, woher das Geld dafür kommen soll.