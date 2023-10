Ricardo Lange: „Viele wünschen sich, dass Karl Lauterbach zurücktritt“

Ärzte, Apotheker, Pflegekräfte: Kaum eine Woche vergeht ohne Proteste gegen den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Der Intensivpfleger Ricardo Lange teilt die Kritik. Er sagt: Lauterbach reiße viele Themen an, doch nichts von dem, was er vorhabe, scheine durchdacht zu sein.



Ist Karl Lauterbach überfordert?



Als er ins Amt kam, waren viele begeistert. Auch viele vom Fach. Inzwischen frage ich mich: Wer im Gesundheitswesen kann Karl Lauterbach noch gut finden?

Sie sind gut vernetzt. Wer kritisiert Lauterbach wofür?



Man muss sich nur die vergangenen Wochen ansehen: die Apotheker, die niedergelassenen Ärzte, die Krankenhäuser, zumindest die Klinikträger, die nicht zu großen Unternehmen gehören, wie Universitätskliniken und so weiter. Ich habe als Intensivpfleger in der Zeitarbeit sehr viele Verbindungen, komme herum und habe durch mein öffentliches Engagement jede Menge Kontakte. Daher weiß ich, dass die meisten Leute, Ärzte, Pflegekräfte, die es am Anfang gut fanden, dass jemand aus dem Gesundheitsbereich Minister geworden ist, mittlerweile nur noch den Kopf schütteln.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Warum?



Die ertragen das Gequatsche nicht mehr. Karl Lauterbach reißt viele Themen an, doch nichts von dem, was er vorhat, scheint wirklich durchdacht zu sein. Zu oft widerspricht er sich selbst. Deshalb sind viele empört und sagen: „Karl Lauterbach muss weg!“

Was sind denn das zum Beispiel für Widersprüche?



Ich bin, wie gesagt, für eine Zeitarbeitsfirma auf verschiedenen Intensivstationen in Berlin im Einsatz. Leiharbeit führe zu einer Zwei-Klassen-Pflege, sagt Lauterbach. Er behauptet auch, dass Pflegekräfte so gegeneinander ausgespielt werden. Solche plumpen Parolen tun aber genau das! Lauterbach selbst spaltet die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Fakt ist: Sehr viele Krankenhäuser könnten ohne Leiharbeiter einpacken.

Wie haben Sie Karl Lauterbach persönlich erlebt?



Ich bin ihm zum ersten Mal in einer Talkshow begegnet. Das war während der Corona-Pandemie. Es ging unter anderem um die Frage, wann seiner Meinung nach das Gesundheitssystem überlastet sei. Er konnte mir das so konkret nicht beantworten, versprach aber, mit mir in Verbindung zu bleiben.

Und?

Es kam lange keine Rückmeldung. Irgendwann saßen wir wieder in einer Talkshow zusammen, und tatsächlich ergab sich danach ein persönliches Treffen. Er zeigte viel Verständnis für die Probleme der Pflege, des Gesundheitswesens ganz allgemein, stellte dieses und jenes in Aussicht, aber wirklich bewegt hat er seither nichts. Ich denke inzwischen wirklich, dass Lauterbach überfordert ist. Er will nach außen gut dastehen, handelt jedoch hinter den Kulissen nicht nach den Interessen derjenigen, für die er da sein sollte.

Ricardo Lange: Lauterbach unternimmt nichts gegen das Apothekensterben

Nämlich?



Sein Job ist doch, für uns alle da zu sein. Wir alle sind auf ein funktionierendes Gesundheitssystem angewiesen. Dass jetzt diejenigen gegen Karl Lauterbachs Politik demonstrieren, die das System am Laufen halten, wundert mich nicht. Nehmen wir die Apotheker.

Ja?



Lauterbach kann nicht wirklich etwas gegen den Mangel an wichtigen Medikamenten ausrichten. Er unternimmt auch nichts gegen das Sterben von Apotheken, schlägt jetzt aber vor, dass in Regionen, wo Apotheken dichtmachen mussten, nicht mehr approbierte Apotheker Medikamente ausgeben können, sondern stattdessen mehr oder weniger Hilfskräfte. Mal ehrlich: Ich wollte so nicht an meine Arznei kommen und über Alternativen aufgeklärt werden für Präparate, die mal wieder nicht verfügbar sind. Oder die niedergelassenen Ärzte, die inzwischen auch so weit sind, dass sie auf die Straße gehen. Denen rechnet Lauterbach vor, sie hätten ein Jahreseinkommen von 230.000 Euro. Kein Mensch weiß, wie er darauf kommt. Für jemanden, der damit angibt, als verantwortungsbewusster Arzt ständig Studien zu lesen und der von evidenzbasierter Medizin redet, ist das schon einigermaßen schräg. Denn nach dem, was ich so an Rückmeldungen kriege, kommt kaum ein niedergelassener Arzt auf ein solches Einkommen. Hausärzten geht es nicht mal ansatzweise so gut.

Was sagen Sie: Muss Karl Lauterbach also zurücktreten?



Inzwischen wüsste ich niemanden, der keinen Hals auf Karl Lauterbach hätte. Mal abgesehen von denjenigen, die von seiner Krankenhausreform profitieren. Gut finden ihn vermutlich auch Pharmaindustrie und Finanzunternehmen, die Praxen aufkaufen, weil er sie machen lässt.



Doch wer würde es besser machen?



Gute Frage. Fest steht: Viele wünschen sich mittlerweile, dass Karl Lauterbach zurücktritt.