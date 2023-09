„Du fettes Schwein!“ Solche und ähnliche Kommentare lese ich immer wieder in den sozialen Netzwerken. Wir leben in einem virtuellen Zeitalter und ein Großteil der Menschheit klebt teilweise stundenlang vor dem Bildschirm, liest die neuesten Nachrichten auf X (ehemals Twitter), schaut sich lustige Videos auf TikTok an oder kommentiert Beiträge auf Instagram.

Ob auf der Couch, am Arbeitsplatz oder in der Bahn – die Weiten des Internets vermitteln ein Gefühl der Anonymität: Statt des Klarnamens ein Pseudonym, statt des eigenen Gesichts eine Katze oder gar kein Profilbild – in dieser Konstellation fühlt sich mancher scheinbar unangreifbar und lässt buchstäblich die Sau raus. Es wird beleidigt, gedroht und völlig ungeniert das Aussehen fremder Personen kommentiert und bewertet. Besonders Frauen scheinen davon stark betroffen zu sein.

In den folgenden Zeilen möchte ich das Thema Cybermobbing, also Mobbing im Internet, aufgreifen, da mir diese Problematik neben den Missständen in der Pflege sehr am Herzen liegt. Ich selbst habe in den letzten Jahren, in denen ich mich mit einer klaren Meinung zum Thema Pflege in den Medien positioniert habe, schon den einen oder anderen dummen Kommentar oder Shitstorm über mich ergehen lassen müssen.

„Du dreckiger Eierkopf“, „Was hast du für deine Alte bezahlt“ oder „Deine Alte ist von Meth und Inzest geprägt“ sind nur einige der Kommentare, die unter einem aktuellen Video, das ich mit meiner Freundin auf Instagram hochgeladen habe, gepostet wurden. Das Perfide daran: Die Message des Videos ist, dass niemand das Recht hat, andere zu beleidigen oder ungefragt über ihr Aussehen zu urteilen. Eine positive und wichtige Botschaft, der empathische Menschen eigentlich nur zustimmen können – Pustekuchen!

Mir persönlich sind solche Anfeindungen mittlerweile ziemlich egal. Ich habe eine starke Frau an meiner Seite und eine tolle Community, die mich unterstützt. Was mir Sorgen macht, ist etwas anderes:



Beim Durchscrollen der Kommentare habe ich mir auch das ein oder andere Profil genauer angeschaut, das selbst beleidigende Kommentare geschrieben hat oder diese einfach nur lustig fand: Darunter waren unter anderem Mütter und Väter, die ihr eigenes Kind auf jedem zweiten Bild völlig unzensiert in die Kamera hielten und somit einer breiten Masse präsentierten – für ein paar Klicks! Abgesehen davon, dass es genügend Pädophile im Internet gibt, die sich solche Bilder zu eigen machen, frage ich mich, ob diese Eltern es genauso feiern würden, wenn sich plötzlich Fremde über das Aussehen ihres Kindes lustig machen? Ich glaube nicht.

Spagat zwischen Hass und Meinungsfreiheit

Leider ist es viel zu oft so, dass wir uns erst dann für eine Sache oder die Folgen unseres Handelns interessieren, wenn wir selbst oder unsere Nächsten davon betroffen sind. Wer hier – rein zufällig – eine Parallele zum Gesundheitswesen sieht, liegt übrigens völlig richtig.



Wir sind abhängig von den Verantwortlichen: den Plattformbetreibern, die keinen Anlass zum Handeln sehen und gemeldete Hasskommentare in den seltensten Fällen löschen oder entsprechende Profile sperren. Von den Gerichten, die beim Spagat zwischen Hass und Meinungsfreiheit die Opfer oft mit leisen Zweifeln an der Gerechtigkeit zurücklassen. Und von der Politik, die es nicht schafft, Gesetze auf den Weg zu bringen, um diesen Umständen zu begegnen und Verhältnisse zu schaffen, die Betroffene ausreichend schützen.

Die Zukunft wird immer digitaler – und wir als Menschen hinken dieser Entwicklung hinterher! Die Verantwortung liegt aber meiner Meinung nach nicht nur bei den Verantwortlichen allein, auch wir als Gesellschaft sind gefragt, wenn es darum geht, digitaler Gewalt entschieden entgegenzutreten.



Jeder sollte sich fragen, ob er die Worte, die er im Begriff ist unter einen Beitrag zu posten, demjenigen tatsächlich auch Face-to-Face so ins Gesicht sagen würde. Wir müssen lernen, Kritik sachlich zu äußern, fair miteinander zu diskutieren, und uns immer wieder bewusst machen: Egal wie jemand aussieht, woher er kommt oder unter welcher Nummer er Gott anruft – man sollte jedem stets mit Respekt und Anstand begegnen.



Das ist der Grundstein für ein gutes gesellschaftliches Miteinander.