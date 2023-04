Ricardo Lange zum Ende der Leiharbeit in Kliniken: „Pflegt euch doch ins Knie!“

Der Intensivpfleger ist Kolumnist der Berliner Zeitung. Er sagt: „Ich arbeite lieber bei Aldi an der Kasse, als mich an einer Klinik versklaven zu lassen.“

Der Koalitionsvertrag des schwarz-roten Senats in Berlin steht. Ein Passus zum Thema Gesundheit: Leiharbeit in der Pflege soll reguliert werden. Ricardo Lange ist Kolumnist der Berliner Zeitung und als Intensivpfleger bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt. Sollte es so kommen, erklärt er im Interview, bleibe ihm nur zu sagen: „Pflegt euch doch ins Knie!“