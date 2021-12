Ludwigsburg - Den Schreck seines Lebens hatte am Samstag wohl ein Supermarkt-Mitarbeiter im baden-württembergischen Ludwigsburg: Als er eine Bananenkiste öffnete, sei ihm eine größere Spinne in die Arme gesprungen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der langbeinige Krabbler nutzte die Schrecksekunde und flüchtete sogleich in das Geschäft. Die Sorge, dass er giftig sein könnte, rief dann allerdings verschiedene Einsatzkräfte auf den Plan.