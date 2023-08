Schadenersatz wegen Corona-Impfschaden: Gericht in Bamberg fordert Gutachten

Kein Urteil im Berufungsprozess wegen mutmaßlicher Impfschäden durch das Corona-Vakzin des Herstellers Astrazeneca. Geklagt hatte die 33 Jahre alte Ramona K. aus Oberfranken. Das Oberlandesgericht Bamberg (OLG) verkündete am Montag einen sogenannten Hinweisbeschluss, weil es sich noch nicht in der Lage sah, eine Entscheidung zu treffen. Das OLG beabsichtigt nun, ein Sachverständigen-Gutachten einzuholen. Es gab den Parteien die Gelegenheit, sich zu dem Hinweisbeschluss schriftlich zu äußern. Ramona K. wird durch Anwalt Volker Loeschner aus Lübars vertreten.

Ausreichende Anhaltspunkte für eine Haftung des Herstellers wegen „unvertretbarer schädlicher Wirkungen“ des Impfstoffs sieht das Gericht bislang nicht, hieß es in einer Pressemitteilung. „Hierzu wäre es erforderlich, dass nach der Zulassung des Impfstoffs am 31. Oktober 2022 neue Erkenntnisse aufgetreten wären, die einer Zulassung entgegengestanden hätten.“ Die von der Klägerin angeführten Nebenwirkungen seien jedoch schon zum Zeitpunkt der Zulassung bekannt gewesen und bei dieser berücksichtigt worden.

Ob eine von der Klägerin behauptete Haftung Astrazenecas wegen „unzureichender Arzneimittelinformation“ vorliegt, soll nun ein Sachverständigengutachten klären. Im Raum steht die Frage, ob die gewährte Fachinformation dem damaligen wissenschaftlichen Stand entsprachen.



Das Gericht geht nach eigenen Angaben derzeit davon aus, dass die Frau nicht mit dem Impfstoff der Beklagten geimpft worden wäre, wenn das Risiko einer Darmvenenthrombose in der Fachinformation der Beklagten dargestellt gewesen wäre.

Landgericht Hof weist Klage in erster Instanz ab

Die Fränkin verlangt Schadenersatz in Höhe von 250.000 Euro, dazu 17.200 Euro für den krankheitsbedingt erlittenen Verdienstausfall. Das Landgericht Hof hatte ihre Klage abgewiesen, da es weder Produktfehler noch Informationslücken erkannte. Daraufhin rief die Frau die nächste Instanz an.

Sie hatte sich im März 2021 mit dem Präparat Vaxzevria des britisch-schwedischen Unternehmens impfen lassen. Sie erlitt danach eine Darmvenenthrombose. Sie fiel in ein Koma und letztlich musste ihr ein Teil des Darms entfernt werden. In einem Arztbrief der behandelnden Mediziner heißt es: „Komplette Thrombosierung des mesenterialvenösen Stromgebietes bis in die Leberpforte bei einer Sars-CoV-2-Vakzin (AstraZeneca) am 10.03.21 induzierten Thrombozytopenie.“ Anwalt Loeschner wertete die Entscheidung des Gerichts als Etappensieg. Davon gehe Signalwirkung für andere Verfahren aus, dass Gerichte nicht ohne Gutachten über solche Sachverhalte entscheiden könnten, sagte er der dpa.

Das Zivilverfahren ist eines der ersten seiner Art in Deutschland. So geht es in einem Prozess vor dem Landgericht Hamburg gegen das Mainzer Unternehmen Biontech um ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Eine Klägerin möchte nicht namentlich genannt werden. Sie gibt an, seit einer Covid-Impfung unter anderem an Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten sowie Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen zu leiden.