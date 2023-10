Ein Schlaganfall ist ein gefürchtetes Ereignis, von dem längst nicht mehr nur ältere Menschen betroffen sind. Anfang Oktober erschien eine Studie im renommierten Medizin-Journal The Lancet über den alarmierenden Trend, dass weltweit die Schlaganfall-Last immer weiter steige. Vor allem erlitten immer mehr Jüngere und Patienten mittleren Alters (unter 55 Jahre) einen Hirnschlag, dem in den meisten Fällen eine Durchblutungsstörung im Gehirn zugrunde liegt.

Wenn dieser Trend anhalte, so die Wissenschaftler, werde die globale Krankheitslast durch Schlaganfälle bis zum Jahr 2050 um bis zu 50 Prozent ansteigen. Schon heute ist der Schlaganfall international die zweithäufigste Todesursache. Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie etwa der Herzinfarkt sind auf Platz 1. Nach einem Schlaganfall ist jedoch auch im Falle des Überlebens die Gefahr groß, bleibende Schäden zu erleiden. Er ist der dritthäufigste Grund für Behinderungen.

Zwar scheint der wachsende Trend in Europa, so die Studie, und auch in Deutschland durch bessere Versorgung gestoppt zu werden, dessen rasantes Wachstum vor allem ärmere Länder betreffe. Doch auch hierzulande sind es die Jüngeren, die immer öfter betroffen sind.



Deshalb startet die Deutsche Hirnstiftung zum internationalen Welt-Schlaganfall-Tag am Sonntag, 29. Oktober, eine Aufklärungskampagne zum sogenannten Apoplex (Hirnschlag). Sie will dafür sensibilisieren, dass auch bei Unter-55-Jährigen ein Schlaganfall dahinterstecken kann, wenn etwa plötzlich bis dahin unbekannte Kopfschmerzen auftauchen, oft verbunden mit Sprach- oder Sehstörungen, Gefühlsstörungen im Gesicht, an Armen oder Beinen, meist einseitig. Auch ein starker Schwindelanfall kann ein Anzeichen sein. Dabei sind dem Alter theoretisch keine Grenzen gesetzt; sogar Babys können schon vor ihrer Geburt im Bauch der Mutter einen Schlaganfall erleiden, wenn auch nur sehr selten.

Jüngere Menschen würden die Anzeichen oft nicht ernst nehmen und deshalb nicht rechtzeitig medizinische Hilfe aufsuchen, so die Stiftung, dabei gilt auch bei ihnen: Time ist Brain. Sprich: Je länger es dauert, bis Hilfe kommt, desto schlechter werden die Chancen für einen Schlaganfall-Patienten, zu überleben oder ohne Schäden davonzukommen. Das Zeitfenster beträgt nur wenige Stunden.

Berlin: Schwierige Situation in den Notfallambulanzen

Ein weiteres Problem, gerade in Deutschland und auch in Berlin akut: die Situation in den Notfallambulanzen. Da diese zu oft überfüllt sind, hätten viele Menschen Skrupel, so die Stiftung, sich bei zunächst wenig dramatisch erscheinenden Symptomen ärztlich vorzustellen. Bei einem Schlaganfall bestehe aber Zeitnot und Lebensgefahr.



Eine gute Orientierung für Betroffene, Angehörige und Umstehende biete der FAST-Test. Die Abkürzung steht für Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech (Sprache) und den Appell Time (Zeit). Wer bei F, A und S Auffälligkeiten zeigt, sollte die 112 anrufen oder sich sofort in eine Klinik begeben.

Konkrete Symptome sind bei Face: Plötzlich hängt der Mund oder ein Augenwinkel herab, manchmal auch eine ganze Gesichtshälfte. Bei Arms: Der Betroffene kann einen Arm oder beide nicht mehr heben. Speech: Die Sprache ist verwaschen oder es gibt Wortfindungsstörungen. Time: Jede Minute zählt! Bei Auffälligkeiten in auch nur einem Bereich, ganz besonders aber in allen dreien, ist sofort ärztliche Hilfe zu rufen.



Weitere Infos zum Aktionstag gibt es unter: www.hirnstiftung.org