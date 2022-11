Wie riecht der Berliner Winter? Wie die Vorweihnachtszeit? Und wie roch es in Europa früher? Die Forscherin Andrea Büttner verrät es.

Schnuppern im Advent: „Gerüche wecken Erinnerungen an die Vergangenheit“

So riecht der Winter auch.

Andrea Büttner kennt sich aus mit Gerüchen, hat an der Universität Erlangen-Nürnberg den Lehrstuhl für Aroma- und Geruchsforschung inne und ist geschäftsführende Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung. Zugleich ist ihr Team beteiligt am Verbund Odeuropa, einem EU-Projekt zur Erforschung der europäischen Geruchswelt in früheren Zeiten. Ein Interview über den Advent, hervorstechende Aromen und angenehme Assoziationen.