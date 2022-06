Die Stimme Gottes klingt freundlich, aber bestimmt. Sie schallt durch den Schockraum, schwebt über den drei Ärzten und zwei Pflegekräften wie eine Erlösung. „Wir machen an dieser Stelle mal einen Cut“, sagt The Voice of God. „Einfach alles stehen und liegen lassen.“ Der Raum leert sich, zurück bleibt Simon Meier, der Patient. Still liegt er auf der Trage. So als hätte es die zurückliegende Viertelstunde nie gegeben.

Es ist später Vormittag geworden im Unfallkrankenhaus Berlin (UKB). Im Simulationszentrum verlässt Oberärztin Katja Trommler den Kontrollraum. Ihre Stimme ist The Voice of God gewesen. So nennen sie das hier: Sie hat während der ersten Übungsrunde dem Ärzte-Trio und den zwei Pflegekräften Hinweise gegeben, hat ein paamal geholfen, moderiert.

Hinter einseitig verspiegeltem Glas verborgen hat Trommler das Geschehen im Schockraum verfolgt, einem Raum, wie ihn so oder ähnlich jede Rettungsstelle einer Klinik für die Behandlung kritischer Fälle besitzt. Sie hat zusammen mit ihrem Trainerteam an Computern gesessen, hat gelegentlich eingegriffen, per Mausklick die Atmung des Patienten verlangsamt, den Blutdruck gesenkt, ein Kammerflimmern eingeleitet.

Mit Herrn Meier kann man es ja machen. Er ist eine technisch hochgerüstete Puppe. Simon kommt von Simulation. Die findet im UKB am Blumberger Damm regelmäßig statt, bis zu 70-mal im Jahr. Auch andere Krankenhäuser in Deutschland buchen Schulungen.

An diesem Tag ist eine Abordnung der Berliner Großklinik samt Ausrüstung nach Templin gefahren. Und obwohl es sich bei Simon und seinen Kollegen auf Reisen um Puppen handelt, ist dies alles andere als Spielerei. Fachlich korrekt heißen die beiden dann auch Simulatoren. Es geht um Teamwork aus dem Stegreif, das lebenswichtig ist.

Rund 70 Prozent der Fehler, die in sogenannten Risikobereichen passieren, in der Luftfahrt, der Raumfahrt, aber auch in einer Klinik, lassen sich auf menschliche Faktoren zurückführen. Sie beruhen auf falsch beurteilten Situationen, falsch genutzten Ressourcen, falsch gesetzten Prioritäten, einem falschen Verständnis von Hierarchie. Um diese Fehler zu vermeiden, erlernen Flugzeugbesatzungen seit den 8oer-Jahren ein Crew Resource Management. In der Medizin gibt es inzwischen ein ähnliches Konzept. Es wird Crisis Resource Management genannt. Und es wird immer wichtiger.

In Deutschland wechseln Klinikärzte häufig den Arbeitgeber, um der Karriere neue Impulse zu geben, in der Hierarchie aufzusteigen. Manche machen sich mit einer Praxis selbstständig. „Ein Krankenhaus fungiert vor allem für junge Mediziner oft als Durchgangsstation“, sagt Katja Trommler. Bei einem Maximalversorger wie dem UKB mit seinen 780 Betten und 150 Reha-Plätzen ist das jedenfalls so.

Häufig wechselndes Personal im Schockraum

In vielen Unternehmen sorgen zudem schwierige Arbeitsbedingungen für eine hohe Fluktuation. In einer Umfrage des Hartmannbundes aus dem vergangenen Jahr unter Assistenzärzten gaben 36 Prozent an, den Job wechseln zu wollen. Mehr als 70 Prozent teilten mit, dass sie mindestens 45 Stunden pro Woche oder mehr arbeiten. Mehr als die Hälfte wollte daher in Teilzeit gehen. Die Fluktuation ist hoch, auf manchen Stationen müssen die Teams immer wieder aufs Neue zueinanderfinden.

„Die junge Generation“, sagt Katja Trommler und blickt zur Tür, durch die Ärzte und Pflegekräfte gerade gegangen sind, „wird mit solchen Trainings aufwachsen.“ Vor allem für die Arbeit in einem Schockraum sind sie von unschätzbarem Wert. Hier treffen viele Fachrichtungen aufeinander, je komplexer ein Fall ist, umso mehr Personal umringt den Patienten.

Da begegnet die Neurochirurgin einem Anästhesisten, den sie nie zuvor gesehen hat. Da muss die Internistin mit einem Pfleger zusammenarbeiten, von dem sie nicht weiß, wie er auf Stress reagiert. Da sieht sich eine schüchterne Krankenschwester einem polternden Oberarzt gegenüber. „Der Schockraum ist wie eine Insel, das Goldstück eines Krankenhauses“, sagt Oberärztin Trommler.

Die Insel zu Übungszwecken im UKB werden an diesem Tag insgesamt 15 Mediziner und Pflegekräfte betreten, jeweils in gemischten Fünfergruppen. Sie alle sind freiwillig gekommen, stammen von verschiedenen Kliniken. „Die meisten arbeiten allerdings hier im Haus“, sagt Katja Trommler. Sie organisiert die Rettungsstelle des UKB. Bis zu 70.000 Patienten werden dort pro Jahr versorgt. Wie viele von ihnen in einem der vier Schockräume behandelt werden müssen, lässt sich schwer sagen. Am Tag vor dem Training hatte Trommler während der neun Stunden ihrer Schicht acht kritische Fälle, darunter eine erfolglose Reanimation.

Volkmar Otto Das Innenleben eines Simulators, an dem Klinikpersonal trainiert – Hightech im Wert von 80.000 Euro.

Der ausgedachte Krankheitsverlauf des Simon Meier beginnt scheinbar harmlos mit einer allergischen Reaktion, Juckreiz, geröteter Haut. Er hat eine Infusion mit einem Medikament erhalten. Doch sein Zustand verschlechtert sich von Minute zu Minute, weshalb er im Schockraum Arzt und Pflegekraft vorgestellt wird. Das ist der Startpunkt des Szenarios. „Man weiß nie, was sich daraus entwickelt“, sagt Trommler.

„Ah, mir ist so heiß“, jammert Simon Meier. Eigentlich ist es Oliver Hernicht, der da stöhnt und ächzt. Notfallsanitäter ist er von Beruf und sitzt jetzt als Trainer im Kontrollstand neben Katja Trommler am Mikrofon. „Mein Bauch tut so komisch weh!“ Ein Monitor über der Trage zeigt Vitalfunktionen. Es sind die gleichen Kurven wie auf den Bildschirmen vor Trommler und Hernicht. Was sich darauf abzeichnet, lässt nichts Gutes ahnen.

Der Arzt fühlt am Hals den Puls, der sich ferngesteuert beschleunigen und verlangsamen lässt. Er legt die Hand auf die Brust. Der Simulator sieht aus, als würde er atmen, eine massive Feder in seinem Innern hebt und senkt den Brustkorb. Pupillen und Zunge bewegen sich, und wenn gewünscht, blutet Herr Meier auch. Aus dem Bein wird mühelos ein Stumpf, aus Simon im Handumdrehen mittels Penis-Amputation und Vagina-Implantation eine Simone. Der Kollege auf Dienstreise in Templin kann sogar schwitzen und die Hautfarbe ändern.

Hoher Geräuschpegel im Schockraum

Leise öffnet sich die Tür zum Kontrollstand: Intensivpfleger Sven Seidemann und Maria Progatzky, Pflegekraft in der Notaufnahme – sie sind die beiden anderen Trainer, haben im Fundus nach einer weißhaarigen Perücke und Schminke gesucht, für Simon-Simone, für eines der nächsten Szenarien, später nach der Mittagspause. Vier Notfälle werden sie an diesem Tag simulieren.

„Oaaah“, stöhnt Herr Meier, als Arzt und Pflegekraft versuchen, ihn aufzurichten. Auf seiner Brust ist ein kleiner Einschnitt zu sehen, aber deswegen beklagt er sich nicht. Der Schnitt stammt aus einer früheren Übung. Allzu oft sollte an Simon nicht herumgeschnippelt und -gestochert werden. Allein für die Gummihaut über dem Brustkorb musste das UKB etwa 500 Euro hinblättern. „Der ganze Simulator kostet ungefähr 80.000 Euro netto“, sagt Hernicht. Der Gegenwert eines Luxusautos für einen Hightech-Patienten mit Stromanschluss.

Noch ist es ruhig im Schockraum, die Geräuschkulisse nicht zugeschaltet, die auf einen Laien irritierend wirkt: Stimmengewirr, Rufe, dazwischen die Signale der Monitore. Der Lärmpegel würde einer gut besuchten Bar zur Ehre gereichen. „Die Kulisse ist keineswegs übertrieben, so kann es in einem Schockraum zugehen“, sagt Katja Trommler. Da es sich nun jedoch um die erste Runde handelt, herrscht Stille. „Am Anfang sind noch Ängste da“, berichtet die Oberärztin. „Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte fühlen sich noch wie in einer Prüfungssituation.“

Im Raum nebenan sitzen die Kollegen und verfolgen das Geschehen auf einem großen Monitor an der Wand, fragen sich vermutlich, wie sie jetzt vorgehen würden, erkennen Fehler der anderen, staunen über deren Geistesgegenwart, beginnen, das Training entspannter zu betrachten. Nachher werden sie an der Reihe sein, die Fälle werden von Mal zu Mal komplexer.

Kameras zeichnen das Geschehen aus unterschiedlichen Perspektiven auf. Das Video wird direkt im Anschluss an die Trainingsrunde im großen Kreis ausgewertet. Lernen im geschützten Raum, Fehler sind ausdrücklich erlaubt, die Szenarien so angelegt, dass es irgendwann kritisch werden muss. Falls es der Erkenntnis hilft, darf Simon Meier auch schon mal sterben.

„Wenn man sich selbst in Aktion beobachtet, erkennt man, was der Wahrnehmung entgangen ist, zieht für sich die Lehren daraus, die man wahrscheinlich so schnell nicht vergisst“, sagt Trommler. „Wir Trainer stellen eher das Positive heraus.“

Im Schockraum spitzt sich die Lage zu. Anästhesist und Anästhesieschwester werden gerufen und sind sofort zur Stelle. Kurze Vorstellungsrunde: „Nils.“ – „Anna.“ – „Janine.“ – „Emil.“ Im Schockraum gilt das Du als hörbares Zeichen für eine flache Hierarchie. In manchen Kliniken heften sich die Beschäftigten ein Schild mit ihrem Vornamen an die Brust. So haben sie es auch im UKB zu Beginn des Trainingstages gemacht, bevor sie sich alle die Augen verbunden und an einem soliden langen Seil aufgereiht das Simulationszentrum einmal umrundet haben. Alle ziehen an einem Strang, die Botschaft der Übung ist unmissverständlich.

Lange vorbei sind die Zeiten der sprichwörtlichen Halbgötter in Weiß. Eine Medizin, die sich immer stärker spezialisiert, und eine Gesellschaft, die immer älter wird und Patienten hervorbringt, die an mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden, erfordern Mannschaftsgeist. „Eine gewisse Hierarchie ist nach wie vor nötig, damit die Prozesse in einem Krankenhaus funktionieren“, sagt Trommler. „Doch gerade die Pflege hat enorm an Bedeutung gewonnen und erfährt intern immer mehr Wertschätzung.“

Die beiden Mediziner im Schockraum erörtern gerade, wie Herr Meier zu stabilisieren sei. „Ich will ja nicht dazwischenquatschen, aber der Blutdruck schmiert ab und die Sauerstoffsättigung sinkt weiter“, sagt die Anästhesieschwester. Die Blicke gehen zum Monitor. Die Atemmaske wird geholt. Vor dem ersten Szenario haben alle 15 Teilnehmer das Inventar des Schockraums eingehend inspiziert, um zu wissen, wo welche Gerätschaften zu finden sind, Defibrillator, Infusionen, Verbandsmaterial.

„Herr Meier, hören Sie mich?“ Herr Meier hört nicht mehr, spricht nicht mehr. Der Oberarzt wird hinzugezogen, Philip, auch er führt sich mit seinem Vornamen ein. „Was ist euer Plan?“, fragt er forsch. Eine Notfallnarkose für die künstliche Beatmung soll der nächste Schritt sein, wird ihm dargelegt. Der Oberarzt bestimmt die Dosierung.

An einem Ständer baumelt die Infusion. „Novaminsulfon“ steht auf einem Etikett, das an dem Plastikbeutel klebt. Das Medikament lindert Schmerzen, senkt Fieber, löst Krämpfe, führt nun aber zur Komplikation, zu einem anaphylaktischen Schock. Die fünf an der Trage haben das Etikett übersehen.

„Die eigentliche Behandlung ist immer noch nicht erfolgt“, stellt Katja Trommler fest. Oliver Hernicht nickt: „Langsam sollten sie sich um die allergische Reaktion kümmern.“ Eine digitale Stoppuhr zwischen den Computerbildschirmen zeigt 14 Minuten an, eine Minute haben sie noch. „Da gibt es genug auszuwerten“, sagt die Oberärztin. „Kammerflimmern?“, fragt sie. „Kammerflimmern!“, sagt Oliver Hernicht und schiebt die Computermaus über die Tischplatte.

Die Stimme Gottes erklingt. Simon Meier hat es diesmal nicht geschafft. Gut so, denn andere werden es nun besser haben: Patienten aus Fleisch und Blut.