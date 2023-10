Schwanger in Berlin: Politik macht Beratung zur Pflicht, aber zahlen sollen andere

Dorit Mauersberger steht vor dem Abgeordnetenhaus in Mitte und macht eine Rechnung auf. Sie arbeitet in der Schwangerschaftsberatung, der Immanuel-Beratung, und steht gerade in einer Menge von Demonstranten. Um sie herum Menschen mit Westen, auf denen Diakonie oder Caritas steht. Plakate und Transparente werden hochgehalten, damit die Politiker sie auch sehen, wenn sie jetzt zur Sitzung des Gesundheitsausschusses vorbeieilen, in dem gerechnet wird, und sich am Ende herausstellt, dass alles beim Alten bleiben soll.

Die Rechnung von Dorit Mauersberger geht so: „Insgesamt in Berlin haben wir in der Schwangerschaftsberatung seit Jahren 18 Vollzeitstellen weniger, als es eigentlich sein müssten.“ Das führe zu chronischen Engpässen, denn: „Auf jede Vollzeitstelle kommen im Durchschnitt rund 200 Klientinnen, teilweise mit Familien, und nicht selten beraten wir sie mehrfach.“ Es geht dabei oft um soziale Fragen. Darum, wer den schwangeren Frauen in welcher Situation helfen kann. „Sie kommen aus allen sozialen Schichten“, sagt Mauersberger.

Viele der Frauen sind alleinstehend, alleinerziehend, haben bereits ein Kind. Andere stecken in Konflikten mit dem Partner oder sind psychisch krank, möchten zu einem Kinderwunsch oder müssen zu einem Schwangerschaftsabbruch beraten werden. „Das Fachgebiet ist riesengroß“, sagt die Fachkoordinatorin der Immanuel-Beratung, die Büros in Mitte, Marzahn, Pankow und Spandau unterhält, zusammen mit 18 Beraterinnen, noch.

Denn selbst wenn der Senat nicht wie ursprünglich geplant 1,5 Millionen Euro weniger für die Beratung schwangerer Frauen in den kommenden zwei Jahren ausgibt, drohen den Einrichtungen gravierende Einschnitte. „Die Inflation, gestiegene Energie- und Sachkosten belasten das Budget der Träger enorm“, sagt Andreas Mende, Geschäftsführer der Immanuel-Beratung. Dazu werden die Löhne für die Beschäftigten steigen, diese werden sich vermutlich am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) orientieren.

Politik macht Gesetze und gibt für die Umsetzung zu wenig Geld

„De facto haben wir dann eine Kürzung“, sagt Mende. „Wir könnten weniger Leistungen anbieten, die Wartelisten würden noch länger.“ Überlegt eine Frau zum Beispiel, ob sie eine Schwangerschaft abbricht, muss sie sich spätestens drei Tage vor dem Eingriff von einer staatlich anerkannten Stelle beraten lassen. „Das wird dann problematisch.“ Schon jetzt müssen sie mangels Kapazitäten immer wieder Menschen abweisen, sagt Mende.

Am Umgang mit hilfesuchenden Schwangeren zeigt sich plastisch ein Paradox der Politik, wenn es um die Finanzierung des Sozialwesens geht. Sie bindet sich an Grundsätze und verabschiedet dafür Gesetze wie jenes, das Schwangerschaftsberatung zur Pflicht erhebt. Delegiert wird die Aufgabe an freie Träger wie Pro Familia oder eben die Immanuel-Beratung, die jedoch nicht das Geld aus Steuermitteln erhalten, das sie bräuchten, um den erteilten Auftrag zu erfüllen.

Schwangerschaftsberatung: Träger müssen selbst Geld auftreiben

Die Folge: „Berlin bleibt unter dem rechtlich angestrebten Verhältnis von einer Beraterin in Vollzeit auf 40.000 Einwohner“, sagt Mende. „Wir stellen eine Leistung für die öffentliche Hand bereit, sollen aber auch noch eigene finanzielle Mittel mit einbringen.“ Ohne Spenden müsste sein gemeinnütziges Unternehmen den Betrieb in jetziger Form einstellen, sagt der Geschäftsführer.

Klaus Lederer ist an diesem Morgen vor das Abgeordnetenhaus gekommen. Er wird gleich für die Linke im Gesundheitsausschuss Platz nehmen. „Das ist eine typische Herangehensweise“, sagt er: „Da, wo freie Träger und Initiativen im sozialen Bereich arbeiten, glaubt man schnell mal sagen zu können, wir zahlen 30, 40 Prozent weniger.“ Lederer und seine Fraktion wollen im Ausschuss mit ihren Anträgen gleich ein Zeichen setzen; ebenso die Grünen, die in der Vorgängerregierung das Gesundheitsressort verantworteten.

Silke Biester hat sich gerade eine gelbe Leuchtweste übergezogen, Caritas steht darauf. Für den Wohlfahrtsverband kümmert sich Biester in Berlin als Fachreferentin um die Suchthilfe, die in der Hauptstadt ebenfalls von Kürzungen bedroht ist, von jenen, die Inflation und gestiegene Kosten erzwingen, wenn nichts passiert. Wenn der Senat nicht auch dort die Mittel aufstockt, statt sie zu streichen. „Personal müsste abgebaut, Öffnungszeiten würden verringert, Angebote fielen vielleicht ganz weg“, sagt Silke Biester.

Das beträfe die Suchtberatung, aber auch Konsumräume, die helfen sollen, den Gebrauch von Drogen von öffentlichen Orten, Parks oder Spielplätzen, in geschützte Bereiche zu verlagern. „Es ist absurd“, sagt Silke Biester. „Die ganze Stadt redet über die Probleme im Görlitzer Park und am Leopoldplatz, und gleichzeitig beginnt die Politik, die Mittel für die Suchthilfe zu kürzen.“