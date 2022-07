Es könnten Krimi-Titel sein für Freunde des fiktiven Horrors. „Erstickt im Wartezimmer“ zum Beispiel. Oder: „Unbemerkt verstorben.“ Es sind jedoch Überschriften zu einem ganz realen Horror. Pflegekräfte erleben ihn regelmäßig in deutschen Krankenhäusern. Einige von ihnen haben ihre Erfahrungen in einem Schwarzbuch festgehalten. Am Montag wurde es veröffentlicht, zeitgleich mit einer Kundgebung in Köln, wo Beschäftigte der sechs Uniklinken Nordrhein-Westfalens für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren. Etliche Berichte stammen auch aus Berlin.

Sie handeln von einem System, das schon vor Corona mehr als ausgelastet war. Sie beschreiben die Folgen eines seit Jahren anhaltenden Personalmangels in der Pflege, der durch die Pandemie lediglich ein wenig stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rückte, ohne dass dies allerdings grundlegende Konsequenzen hatte. Sie handeln von einem Teufelskreis, denn schlechte Arbeitsbedingungen verstärken die Flucht aus den Pflegeberufen. Die permanente Unterbesetzung führt nicht nur dazu, dass Fachkräfte aufgeben oder ihr Arbeitspensum verkürzen, sondern zwangsläufig zu Fehlern, die das Leben von Patienten kosten können. Darum geht es in dem Schwarzbuch.

Da ist zum Beispiel der Bericht von einer Berliner Rettungsstelle, Titel: „Wenn Wahnvorstellungen real werden“. Drei Pflegekräfte versehen ihren Dienst, sieben müssten es sein. Nach vier Stunden haben sie Herzinfarkte, Schlaganfälle und Knochenbrüche noch und noch versorgt. Die Pflegekraft, die anonym erzählt, bemerkt eher zufällig einen Mann, aus dessen Mund braune Flüssigkeit austritt. Darmkrebs, wie sich später herausstellt. Ein Patient mit psychischen Problemen, der daneben im Flur ausharrt, weist auf den Mann hin – für den jede Hilfe zu spät kommt.

„Er hatte sich wegen Übelkeit und Bauchschmerzen seit zwei Tagen vorgestellt, wollte eigentlich gegen ärztlichen Rat heimgehen, dann aber doch das bildgebende CT abwarten“, heißt es in dem Bericht. Ein CT wurde erstellt, danach lag der Mann auf dem Flur, weil immer mehr Notfallpatienten eingeliefert wurden. „Niemand von uns bemerkte seine rapide Verschlechterung.“ Der Patient erstickte an den eigenen Exkrementen. „Ein Bild, das sich auf ewig auch in meinen Kopf eingebrannt hat“, sagt die Augenzeugin.

Personalnot: Patientin erhängt sich, und niemand bekommt es mit

Nicht immer endet Personalmangel tödlich, auch weil Pflegekräfte bis an ihr Limit und darüber hinaus gehen. Doch an den Berliner Landeskliniken haben sich die Beschäftigten mit dem Personalmangel zu ihren Lasten nicht länger arrangieren wollen, haben Tarifverträge erkämpft, die ihnen Entlastung bringen sollen. Die Geschäftsführungen der Charité und des Vivantes-Konzerns zeigten sich irgendwann kompromissbereit. Beide Unternehmen leisten rund die Hälfte der stationären Versorgung in der Stadt. Die andere Hälfte befindet sich in der Hand privater oder freigemeinnütziger Träger. Unklar bleibt, aus welcher Einrichtung der Stadt folgender Bericht im Schwarzbuch stammt. Er beschreibt offenbar ein Ereignis vor den Tarifabschlüssen.

Ein Dienstag in einer psychiatrischen Abteilung. Die Situation auf der Station ist kompliziert. Patienten reagieren aggressiv. Das bindet Personal, drei Pflegekräfte sind im Dienst. Eine langjährige Patientin hatte am Vortag das Waschbecken in ihrem Zimmer zertrümmert, um sich mit einer Scherbe die Pulsadern aufzuschneiden, was verhindert werde konnte. Die Lage nun in der Frühschicht bleibt unübersichtlich. Die suizidgefährdete Patientin gerät aus dem Blickfeld. Später wird sie in einem Badezimmer gefunden. Sie hat sich mit einem Duschschlauch erhängt.

Zwischenfälle wie dieser sollen sich nie wieder ereignen. Dieser Anspruch motiviert die Pflegekräfte an Nordrhein-Westfalens Unikliniken, deshalb nehmen sie sich die Kollegen an der Charité und bei Vivantes zum Vorbild. „Wir stehen mit Berlin in engem Kontakt“, sagt Lisa Schlagheck, die zu denjenigen gehörte, die am Montag zu den Demonstranten sprachen. „Wir wollen eine ähnliche Lösung erreichen, wie es die Berliner Krankenhausbewegung geschafft hat, denn wir können das Schweigen über diese Zustände nicht länger verantworten.“

Dabei liegen solche Lösungen für ganz Deutschland längst vor. Bereits vor der Pandemie präsentierten der Deutsche Pflegerat, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Gewerkschaft Verdi in seltener Einmütigkeit ein Instrument zur Personalbemessung: PPO 2.0. Doch der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ging auf den Vorschlag nicht ein. Sein Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) hatte es bisher auch nicht eilig, das Thema anzugehen. Lediglich Rettungsstellen und die Geburtshilfe sollen nach dem Willen der Koalition im Bund vom wirtschaftlichen Druck entlastet werden, den Fallpauschalen entfalten. Dort muss auch bei schwachem Aufkommen an Personal vorgehalten werden.

Die sogenannten DRGs vergüten Behandlungen, bezahlt werden sie von den Krankenkassen. DRGs aber setzen Fehlanreize, begünstigen zum Beispiel Gelenkprothetik, berücksichtigen dagegen nicht die Vorhaltekosten, die Personal in Bereitschaft verursacht. Private Träger können sich auf lukrative Bereiche konzentrieren, Grundversorger etwa auf dem Land können dies nicht. Als Berater der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) hat Lauterbach das 2003 umgesetzte Konzept der DRGs mit entworfen. Unwahrscheinlich, dass er es komplett verwirft. Der wirtschaftliche Druck wird somit bleiben. Und er wird Fehler in der Pflege provozieren wie diesen in Berlin. Diesmal wird ein Angehöriger zum Augenzeugen.

Eine Rettungsstelle ruft an. Der Vater sei eine Rolltreppe heruntergestürzt, er solle abgeholt werden. Dort angekommen, sitzt der alte Herr allein in einem Untersuchungsraum, sieht den Sohn hilflos an, will sich hinlegen, kann es aber nicht allein. Er hat Schmerzen. „Als ich ihm die Schuhe auszog, waren diese voller Blut“, erzählt der Sohn. „Er hatte blutige Striemen von den Metalltreppen überall am Körper. Diese bluteten immer noch. Das wäre überhaupt nicht aufgefallen, wäre ich jetzt nicht da gewesen.“

Der alte Mann wäre blutend nach Hause geschickt worden. Er hatte die ganze Zeit seine Sachen an. „Mein Vater hat dadurch, dass ich ausnahmsweise bei ihm sein durfte, keinen Schaden genommen“, sagt der Sohn. „Ich möchte aber nicht wissen, wie oft so etwas vorkommt.“ Das Schwarzbuch lässt dies nur erahnen.