Osnabrück/Leipzig/Gabun - Nicht alle Apotheker sind Menschen: Tiere behandeln sich bei Verletzungen und Krankheiten mit „Arzneien“ selbst, mitunter auch zur Abwehr von Parasiten oder Fressfeinden. Das ist eine gut beobachtete Praxis, und zwar bei Säugetieren wie Elefanten oder Bären, jedoch ebenso bei Vögeln und sogar im Reich der Insekten. Diese Formen der Selbstmedikationen sind eigentlich pflanzlich. Umso erstaunlicher ist die Entdeckung von Forschern aus Osnabrück und Leipzig beim „Ozouga“-Schimpansenprojekt im Nationalpark Loango in Gabun: Sie berichten in der Zeitschrift Current Biology von Schimpansen, die sich zerdrückte Insekten in die Wunden legen – auch denen von Gruppenmitgliedern.

Fürsorglicher Pflegedienst für die kranken Artgenossen

Das wäre wohl eine neue Dimension der Fürsorge im Tierreich. Das Team um den Leipziger Primatologen Tobias Deschner und die Osnabrücker Kognitionsbiologin Simone Pika dokumentierte über 15 Monate hinweg 76 Fälle, in denen Tiere offene Wunden hatten. Bei 22 wurde beobachtet, wie gezielt Insekten in die Wunde gelegt wurden. Die Primaten hätten dafür ein Insekt aus der Luft gefangen oder von einem Blatt genommen und es zwischen den Lippen zerdrückt, berichten die Forschenden. Anschließend platzierten sie es mit dem Mund oder den Fingern auf der Wunde und bewegten es mit der Fingerspitze hin und her. Danach holten sie das Insekt mit Fingern oder Mund wieder aus der Wunde.

Dieser Vorgang wurde mehrfach wiederholt, ganz offenbar um die Wirkung zu verstärken – die „Dosis“ zu erhöhen. Doch nicht genug damit, denn die Schimpansen kümmerten sich auch um verletzte Artgenossen aus ihrer Gruppe und versorgten deren Wunden genauso hingebungsvoll mit zerdrückten Insekten. „Solche prosozialen Verhaltensweisen für Gruppenmitglieder sind bis jetzt nur sehr selten bei nicht-menschlichen Tieren beobachtet worden“, kommentiert die Kognitionsbiologin Pika den außergewöhnlichen Pflegedienst.

Insekten zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung

Dass bestimmte Substanzen enthaltende Insekten zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung genutzt werden, sei bislang nur vom Menschen bekannt, unterstreicht Pika die Bedeutung ihrer Beobachtungen. Klar war hingegen bereits, dass viele Tiere etliche Pflanzenteile oder andere Dinge für medizinische Zwecke nutzen. „Unsere nächsten lebenden Verwandten, die Schimpansen und Bonobos, verzehren zum Beispiel bestimmte Blätter, um sich gegen Darmparasiten zu schützen.“

Ob die von den Schimpansen gefangenen Insekten tatsächlich bestimmte, etwa die Wundheilung fördernde Substanzen enthalten, ist allerdings noch unklar. Die Forschenden wollen zur Klärung Reste der genutzten Insekten sammeln und analysieren. (mit dpa)