Masaya - Großes Bangen im National Zoo von Nicaragua: In dem Tierpark nahe der Hauptstadt Managua ist am Wochenende ein Bengal-Tiger zur Welt gekommen; weil seine Mutter nicht genügend Milch gibt, muss das Junge mit der Flasche gefüttert werden. Das teilte der Zoodirektor Eduardo Sacasa am Dienstag mit. Das noch namenlose weibliche Tigerbaby erhalte eine spezielle Milch für Katzen. „Wir kümmern uns, damit es überlebt.“

AFP/Inti Ocon Flaschenfütterung: Das Tigerbaby erhält ohne die Muttermilch kein Kolostrum zur Bildung der natürlichen Abwehrkräfte.