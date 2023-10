Großes Leiden, kleine Lobby: Immer mehr Fälle von Sichelzellkrankheit in Berlin

Lena Oevermann flitzt in Socken und einem grünen Kenya-Trikot über den Kunstrasen auf dem Berliner Sportplatz an der Behmstraße in Wedding. Sie hilft schnell einem Jungen in ein gelbes Leibchen. Ein kleines Mädchen schlüpft in ihre Glitzerballerinas. Sie bekommt ein oranges Leibchen angezogen. Kurz darauf spielt Orange gegen Gelb, Erwachsene und Kinder gemischt, das Team der Sichelzellambulanz der Berliner Charité mit den kleinen Patienten, die alle regelmäßig zur Behandlung in die Kinderonkologie kommen.

Es ist ein Nachmittag, zu dem die Pädiatrie-Fachärztin Oevermann und ihre Kollegen eingeladen haben. Neben dem Sportplatz sind Biertische und Bänke aufgebaut, es gibt Würstchen vom Grill, Kuchen, Limonade. Per Handy filmt eine Mutter das Fußballspiel. Oevermann ruft: „Oh, getunnelt.“ Nach etwa zehn Minuten Fußballspiel kommt der sechsjährige Mav an die Seitenlinie, greift zu seiner Minions-Flasche und trinkt ausgiebig. Sein Vater sagt, sein Sohn frage ihn oft: „Warum bin ich so schnell müde?“ Die Antwort ist kompliziert. Und so antwortet der Vater meist, Mav solle viel trinken und vitaminreich essen: „Das hilft.“

Die Sichelzellkrankheit kommt aus Malaria-Gebieten

Trinken ist wichtig. Für viele der Kinder auf dem Fußballrasen gehört es zur Überlebensstrategie, mit ihrer ererbten Krankheit zurechtzukommen, denn dünneres Blut fließt leichter als dickeres. „Eigentlich ist die Sichelzellkrankheit in Deutschland eine seltene Krankheit, die aber durch die Migration total zunimmt. Sie kommt vor allem in den Gebieten vor, wo es Malaria gibt, also bei Menschen aus Subsahara-Afrika und in Südamerika“, sagt Oevermann.

Seit eineinhalb Jahren gehört die Sichelzellkrankheit in Deutschland zum Neugeborenenscreening. Das hat die Zahl der entdeckten Fälle erhöht. In der Charité gibt es die größte Ambulanz dafür in Deutschland. Oevermann, die Kinder von null bis 18 Jahren auf ihrer Station betreut, hat derzeit 210 Patienten. Die Krankheit befällt die roten Blutkörperchen, Erythrozyten – deren Hämoglobin hat sich verändert und die Zellen haben deshalb eine sichelartige Form angenommen. Sichelzellen haben keine glatte runde Form mehr, sondern sind schmal, spitz, bleiben in den Gefäßen leichter stecken und sterben früher ab. Heilung ist nur durch eine Stammzelltransplantation möglich. Für Linderung sorgt eine Hydroxycarbamid-Therapie. Ohne Therapie liegt die Lebenserwartung bei 30 bis 40 Jahren. Eine Gentherapie wird gerade entwickelt.

Lena Oevermann beim Fußballspielen mit den kleinen Patienten. Anja Segermann

Die Auswirkungen sind vielfältig. Viele Erkrankte leiden unter Schmerzkrisen, viele unter extremer Müdigkeit, andere unter dem Thorax-Syndrom, bei dem durch den Verschluss der Lungengefäße die Durchblutung der Lunge und damit der gesamte Kreislauf massiv eingeschränkt werden können. Die Sichelzellkrankheit schädigt Organe wie Nieren und Lunge und kann für Osteonekrosen, also beispielweise Schäden an der Hüfte oder dem Oberarmkopf, Embolien oder stumme Hirninfarkte sorgen.

Es ist eine Krankheit ohne Lobby. Oevermann will das ändern. Tobias Schellenberg auch. Der frühere Wasserspringer, der 2004 in Athen mit Andreas Wels die Silbermedaille im Synchronspringen vom Dreimeterbrett gewann, ist Psychotherapeut an der Charité und arbeitet auf der Station, auf der Stammzellen transplantiert werden. Dort betreut er Patienten und Angehörige, denn oft sind schwierige Entscheidungen zu treffen. Ebenso oft ist die Scham der Eltern groß, ihren Kindern eine Krankheit vererbt zu haben. Dazu kommen Hindernisse, die ein anderer Kulturkreis mit sich bringt, wo Menschen manchmal lieber heimischen Schamanen oder der Naturmedizin vertrauen als den Ärzten der Schulmedizin. In vielen Fällen ist auch die Sprachbarriere ein Problem.

Stammzelltransplantation ist eine Heilungsmöglichkeit

„Es gibt in Deutschland viele Menschen, die noch nie von der Sichelzellkrankheit gehört haben. Deutsche Kinder sind nicht betroffen“, sagt Schellenberg. Dann deutet er auf die kleinen Fußballspielenden in ihren gelben und orangen Leibchen: „Diese Patienten haben keine Lobby, aber sehr, sehr zu leiden. Sie sind oft auch psychisch sehr belastet, weil sie viele Dinge wie zum Beispiel Sport nicht so tun können wie andere. Wir bräuchten noch viel mehr Aufklärung.“

Auch Schellenberg kickt am Sportplatz an der Behmstraße mit. Doch jetzt pausieren die großen und kleinen Fußballspieler. Oevermann setzt sich an den Biertisch, diskutiert lange und eindringlich mit einer Mutter und deren Tochter. „Wir haben gerade über Stammzelltransplantation gesprochen“, sagt sie, während sie noch mal in Richtung Fußballplatz flitzt. „Die Familie überlegt es sich.“

Kinder und Charité-Mediziner spielen noch mal zehn Minuten lang auf zwei Kleinfeldtore. Der Nachmittag ist zum gegenseitigen Kennenlernen da: damit die Kinder sehen, dass sie nicht alleine mit ihren Schmerzen und Sorgen sind. Und dass sie keine Angst vor Sport haben müssen, wenn sie sehen, dass ihre Ärztin mitmacht.

Auf der Bank am Spielfeldrand sitzt Paulina, 17 Jahre alt, elfte Klasse. Sie und einer ihrer Brüder haben die Sichelzellkrankheit, zwei weitere Geschwister sind gesund. Paulina hat eine Ausbildung zur Schneiderin angefangen, es ist ihre zweite Ausbildung. Bei der ersten bestand sie die Probezeit nicht, weil sie im ersten halben Jahr oft fehlte, Fristen für Arbeiten verpasste. „Die habe ich nicht mit Absicht verpasst“, sagt Paulina, „sondern weil ich Schmerzen hatte.“ Sie hatte ihre Lehrer über die Sichelzellkrankheit informiert. Sie verstanden trotzdem nicht, warum sie oft früher nach Hause ging oder gar nicht zum Unterricht kam. Manchmal brachte sie ein Wärmekissen mit, weil Wärme bei ihren Rückenschmerzen hilft.

Blutaustausch in der Charité alle vier Wochen

Alle vier Wochen fährt Paulina zum Blutaustausch in die Charité. Ein Liter krankes Blut fließt dann auf der einen Seite aus ihrem Körper heraus, ein Liter gesundes Blut fließt auf der anderen Seite hinein. Das verringert den Anteil der kranken Zellen. Lena Oevermann kommt in Socken zu Paulina getrabt. „Du musst noch mal mit deinen Lehrern sprechen, dass du da eine andere Grenze hast“, sagt sie. In den letzten zwei, drei Tagen vor jeder neuen Bluttransfusion empfindet Paulina ihre Schmerzen besonders deutlich.

Oevermann fragt Paulina, ob sie mit ihren Brüdern nicht mal rüberkommen wolle zu dem Modell, das der Sohn einer Kollegin mit dem 3D-Drucker hergestellt hat. In einer Pappschachtel liegen mehrere Siphons, wie man sie vom Küchen- oder Badwaschbecken kennt. Daneben die gesunden und kranken 3D-Blutkörperchen: Die gesunden sind rot, rund und glatt, die kranken sehen aus wie kleine Monde oder Vanillekipferl.

Modelle von gesunden und kranken roten Blutkörperchen aus dem 3D-Drucker. Anja Segermann

Paulina wirft eine Handvoll Blutkörperchen in den Siphon. Die glatten runden rutschen problemlos durch. Die sichelförmigen bleiben stecken, halten die anderen auf. „So fließt das Blut in den Blutgefäßen durch euren Körper“, sagt Oevermann, „das ist der Mist, der euch wehtut, also trinkt ganz viel, dann flutschen die besser, damit die Hüften nicht wehtun, damit die Niere heile bleibt.“

Paulina fragt, ob sie ein paar der 3D-Blutkörperchen mit in die Schule nehmen darf, um ihre Krankheit dort zu erklären, den Lehrern und Mitschülern zu zeigen, weshalb sie oft so große Rückenschmerzen hat. Lena Oevermann fragt: „Wollen wir mit dem Modell Patientenvideos machen? Glaubt ihr, es wäre cool, wenn ihr so ein Video auf Instagram oder TikTok hättet?“ Paulina nickt, ihr Bruder auch. Sie wollen sich jetzt auf den Heimweg machen. „Wir sehen uns in der Ambulanz“, ruft ihnen Lena Oevermann nach.