Sie kennen ja die Geschichten vom Wasser, das in Wein, oder dem Quecksilber, das in Gold verwandelt wird. Auch die mit dem Stroh, das zu Gold gesponnen werden kann. In dieser führt insbesondere die Figur des Rumpelstilzchens zielgerade zu unserem heutigen Thema. Am besten aber gefällt mir der Frosch, der geküsst, die Kröte, die geschluckt werden muss.

All diesen Märchen und Legenden gemein ist, dass sich das Schlimmste darin zum Besten wendet, und ich bin gekommen, Ihnen zu sagen, dass dies keine Zauberei ist, sondern schönster Alltag sein kann. Zumindest in zwischenmenschlicher Hinsicht. Nehmen wir die Kollegin, die Ihnen jetzt, da man wieder im Büro sitzt, unglaublich auf die Nerven geht, weil sie immer so laut telefoniert. Den Nachbarn, der den Müll nicht trennt, obwohl Sie ihn drauf hingewiesen haben. Ihre Mutter, die Sie mit Ratschlägen verfolgt, als wären Sie nicht seit Jahrzehnten erwachsen. Die Frau am Kühlregal, die sich trotz Abstandsregeln an Sie herandrängelt. Der Kumpel, der ständig von seinen Tauchurlauben erzählt.