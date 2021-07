Radolfzell/Konstanz - Gelbhaubenkakadus sind lärmende Vögel, sie kreischen vor allem in den frühen Morgenstunden. Als Kulturfolger dringen sie von ihren natürlichen Verbreitungsgebieten entlang der australischen Ostküste in die Städte vor und belegen mit ihrem Radau ganze Straßenzüge. Hier wurden sie allerdings auch dabei beobachtet, wie sie mit Schnabel und Füßen sehr geschickt Mülltonnen öffnen, um sich an deren Inhalt gütlich zu tun. Wissenschaftler fanden nun heraus, dass sich die Kakadus diesen Trick voneinander abschauen: smarte Plünderer!

Geniale Art des Zugangs zu einer Nahrungsquelle