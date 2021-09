Wellington - Was für ein unsägliches Pech, was für eine Verschwendung von Zeit und Kraft, welch Sinnbild für die Vergeblichkeit allen Tuns: Wegen widriger Wetterbedingungen ist eine Pfuhlschnepfe auf ihrem Weg nach Neuseeland umgekehrt und Tausende Kilometer zurück nach Alaska geflogen. Das Tier, dessen Reise vom neuseeländischen Department of Conservation mittels eines Funksenders am Bein verfolgt wird und das den Codenamen 4BRWB trägt, sei im Yukon-Kuskokwim-Delta in Alaska in Richtung Südpazifik gestartet, teilte die Behörde am Montag mit.

„Die erste, die wegen schlechten Wetters umkehren musste“

Der ausgewachsene Vogel sei nach 2000 Kilometern auf so starke Winde gestoßen, dass er umdrehen musste, hieß es weiter. Bis zur Landung in Alaska habe er einen 57-stündigen Nonstop-Flug absolviert. Das Verhalten sei für eine Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) sehr ungewöhnlich, sagte Zoologie-Professor Phil Battley von der neuseeländischen Massey University. „Im Laufe der Jahre haben wir etwa 70 Pfuhlschnepfen verfolgt, die Alaska verlassen haben, und dies ist die erste, von der wir wissen, dass sie wegen schlechten Wetters umkehren musste.“

Imago/Hans Overduin Auf Neuseeland pulen die Pfuhlschnepfen Spritzwürmer und Krabben – bis sie ihr Gewicht verdoppelt haben

Für die Neuseeländer ist die Ankunft der Pfuhlschnepfen, die hier „Kuaka“ genannt werden, eine große Sache: In Christchurch zum Beispiel, der größten Stadt auf der Südinsel Neuseelands, wird der Frühling erst dann begrüßt, wenn die ersten Pfuhlschnepfen nach ihren Rekordflügen aus der Arktis ankommen und im seichten Mündungsgebiet der beiden Flüsse Heathcote und Avon landen. Sobald die etwa 40 Zentimeter großen Zugvögel am Strand gesichtet werden, läuten die Glocken der Kathedrale am nächsten Tag um 12 Uhr Mittag Sturm.

Insgesamt werden im Lauf der nächsten Wochen rund 80.000 dieser Vögel an den Küsten und auf den Sandbänken Neuseelands eintreffen – völlig ausgehungert. Bis Anfang Dezember dauert die Ankommens-Phase, denn junge, eben unerfahrene Tiere wählen zumeist eine 3500 Kilometer längere Route über Ostasien und Australien und benötigen entsprechend länger für ihre Reise. Rund ein halbes Jahr werden sie nun bei Ebbe mit ihren rund zehn Zentimeter langen Schnäbeln Spritzwürmer und Krabben aus dem Sand pulen.

„Sie hat noch Zeit. Sie hat nicht ihre ganze Energie verbraucht“

Durch unermüdliches Fressen verdoppeln sie ihr Gewicht auf etwa 350 Gramm. Nur so verfügen sie über genügend Energiereserven für den wesentlich längeren und von Zwischenlandungen unterbrochenen Rückflug über das Gelbe Meer, Japan und Kamtschatka. Jeder sieht, wann die Rückreise in die arktische Zone bevorsteht, dann nämlich färbt sich das Prachtgefieder der Männchen leuchtend rostrot. So, wie die Pfuhlschnepfen mit Glockenläuten begrüßt werden, so werden sie zumindest in Christchurch jeden Herbst auch wieder verabschiedet.

Doch zurück zu 4BRWB: Forscher interessiere besonders, was der Vogel als nächstes tue, wie lange er sich ausruhe und ob er doch noch den ganzen Weg nach Neuseeland schaffe, so der Zoologe Battley. „Er hat noch Zeit. Er hat sicher nicht seine ganze Energie verbraucht“, so der Experte. „Er hat gemerkt, dass er mit Gegenwind konfrontiert war und dachte, das sei kein guter Start für einen zehntägigen Flug.“

Dieselbe Schnepfe habe bereits im vergangenen Jahr mit starken Winden zu kämpfen gehabt und sei damals in Neukaledonien in der Südsee zwischengelandet. „Wer zwei Jahre hintereinander mit dem gleichen Problem zu kämpfen hat, den kann man wohl als glücklos bezeichnen“, meinte Battley. Die rund 11.000 Kilometer lange Nonstop-Migration der Pfuhlschnepfen ist eine der längsten der Vogelwelt.

Übrigens: Im September 2020 wurde der bisher längste Non-Stop-Flug einer Pfuhlschnepfe nachgewiesen. Das Tier mit der Bezeichnung 4BBRW (nach der Beringung „4-Blau-Blau-Rot-Weiß“) flog ohne Unterbrechung in 224 Stunden 12.200 Kilometer: von Alaska nach Neuseeland. (mit dpa)