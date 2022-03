Berlin - Vor wenigen Tagen äußerte der bundesweit bekannte Lungenarzt und Corona-Experte Cihan Celik seinen „bescheidenen Wunsch“ aus der Klinik: „Bitte stecken Sie sich wenigstens nicht alle gleichzeitig an!“, schrieb er auf der Social-Media-Plattform Twitter. Ein Wunsch an Pflegekräfte, Medizinerinnen und Mediziner aus allen Stationen. Ein Wunsch, der nicht nur bescheiden ist, sondern auch hoffnungslos optimistisch.

Ein bescheidener Wunsch aus der Klinik: Bitte stecken Sie sich wenigstens nicht alle gleichzeitig an! — Cihan Çelik (@Celik_Chn) March 22, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die hohen Corona-Infektionsraten mit der hochansteckenden Omikron-Variante haben die Krankenhäuser erreicht. Eine Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) zeigt, dass rund 90 Prozent der Krankenhäuser bundesweit aktuell höhere krankheitsbedingte Personalausfälle in patientennahen Bereichen haben als üblich. Am stärksten betroffen sei die Pflege. Hierfür berichtet jeweils knapp die Hälfte der Krankenhäuser von höheren Personalausfällen (fünf bis 20 Prozent mehr erkrankt) beziehungsweise deutlich höheren Ausfällen (mehr als 20 Prozent) als üblicherweise zu dieser Jahreszeit. An der Repräsentativbefragung beteiligten sich bundesweit 394 Krankenhäuser ab 50 Betten.

Die hohen Krankenstände führen laut DKI dazu, dass viele Krankenhäuser die vorhandenen Kapazitäten nicht vollständig auslasten könnten. „Krankheitsbedingt können aktuell drei Viertel der Häuser ihre Betten auf den Allgemeinstationen nicht vollumfänglich betreiben“, heißt es weiter. Im Vergleich zum Januar 2022 entspreche dies einer Zunahme von 24 Prozent.

Charité, Vivantes, St. Joseph: Personalausfälle auch in Berliner Kliniken

Auch Berliner Krankenhäuser berichten von höheren Personalausfällen. „Der krankheitsbedingte Ausfall unseres medizinischen Personals ist aktuell mit rund acht Prozent leicht erhöht“, teilt ein Sprecher der Charité mit. „Wir stellen nach wie vor eine spürbare Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fest, die sich in Isolation begeben müssen.“ Die Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs sei aber gewährleistet.

Eine Sprecherin von Vivantes berichtet Ähnliches: Der Krankenstand aufgrund von Corona-Infektionen und die Personalausfallquoten wegen der Quarantäne von Mitarbeitenden seien spürbar erhöht. „Im Vergleich zur Erkältungssaison der Vergangenheit, in der die Quote bei zehn bis zwölf Prozent lag, gibt es derzeit verschiedene Bereiche in den Krankenhäusern und Tochtergesellschaften von Vivantes, die mit bis zu 20 Prozent von Personalausfällen betroffen sind“, teilt sie mit. „Das führt zu deutlichen Belastungen.“

Vivantes plane nach Angaben der Sprecherin den Regelbetrieb wieder aufzunehmen und elektive Operationen durchzuführen, dies sei aber nach wie vor nur eingeschränkt möglich. „Wenn zunehmend mehr Mitarbeitende erkranken oder in Quarantäne sein sollten, müssen weiterhin geplante Eingriffe verschoben werden, um die 24/7-Versorgung von Notfällen wie Herzinfarkten, Schlaganfällen, Unfällen sowie von Tumorpatienten und -Patientinnen weiterhin sicherzustellen“, sagt sie.

2020: Corona zweithäufigste Berufskrankheit im Gesundheitswesen

Stark betroffen sind auch die ärztlichen Dienste der Berliner Kliniken. Im St. Joseph Krankenhaus zum Beispiel. Nach einer internen Auswertung der Monate Januar und Februar ergab sich eine Zunahme an Ausfalltagen von mehr als 100 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2020. Beim Pflegepersonal betrug die Steigerungsrate immerhin noch rund 55 Prozent. Dabei waren die Personalplanungen in deutschen Krankenhäusern durch Sars-CoV-2 bereits vor zwei Jahren deutlich erschwert, wie eine Erhebung der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) zeigte. Demnach war Corona 2020 die häufigste Berufskrankheit im Gesundheitswesen und Sozialsektor mit 65,6 Prozent. Erst mit deutlichem Abstand folgten Hauterkrankungen (19,9 Prozent) und Wirbelsäulenerkrankungen (7,4).

Wie in vielen anderen Berliner Kliniken auch, muss das St. Joseph Krankenhaus das Programm der Personalsituation anpassen. Priorität hat die akute Versorgung von Patienten. Planbare Eingriffe werden verschoben, etwa in der Orthopädie bei künstlichen Gelenken. „Außerdem reduzieren wir situationsbezogen unsere Bettenkapazitäten auf ausgewählten Stationen“, sagt Corinna Riemer, Sprecherin des St. Joseph Krankenhauses.

BKG: Kommunikation mit politisch Verantwortlichen unzureichend

Die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) rechnet vorerst nicht mit einer Entspannung der Situation. „In den Berliner Krankenhäusern gibt es immer mehr Personalausfälle durch Quarantäne und Isolation. Auch in den kommenden Wochen erwarten wir keine Entlastung für das Personal“, sagt Marc Schreiner. Der BKG-Geschäftsführer verweist auf die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten für die rund 50 Klinikstandorte in der Stadt. „Diese Pandemie-Phase ist leider erneut von Unsicherheit für die Krankenhäuser geprägt. Wie genau die finanziellen Folgen kompensiert werden, ist immer noch nicht abschließend geklärt“, sagt Schreiner.

Sogenannte Freihaltepauschalen treten für Verluste ein, die durch Verschiebung planbarer Behandlungen entstehen. Sie werden bis Mitte April gewährt. Eine Versorgungspauschale für Corona-Patienten gilt bis Ende Juni. Die Hilfen seien zu gering, sagt Schreiner, dass sie zeitlich befristet sind, kann er nicht nachvollziehen. „Es ist und bleibt unverständlich, dass Politik auch angesichts des Versorgungsbedarfs ukrainischer Geflüchteter den Krankenhäusern nicht alle mögliche Unterstützung gibt.“

Die BKG bemängelt eine unzureichende Kommunikation mit politisch Verantwortlichen. Schreiner sagt in Hinblick auf die Menschen, die wegen des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine flüchten mussten: „Es besteht weiterhin dringender Gesprächs- und Handlungsbedarf, um die steigende Zahl Geflüchteter wirklich gut meistern zu können. Hier müssen die zuständigen Senatsverwaltungen deutlich aktiver werden.“ Die Senatsverwaltung für Gesundheit ihrerseits gab an, in engem Kontakt mit den Berliner Krankenhäusern zu stehen: „Derzeit befindet sich unseren Informationen nach ein relevanter Teil der Mitarbeitenden in den Krankenhäusern in Isolation, die Krankenversorgung ist aber sichergestellt“, hieß es vonseiten der Pressestelle.

Pflege: Lage so kompliziert wie noch nie in der Pandemie

Nicht nur in Krankenhäusern, auch in der Altenpflege und Palliativpflege wird die ohnehin schon sehr dünne Personaldecke noch dünner. Aktuelle Zahlen für Berlin gibt es nicht, doch sprechen etliche soziale Träger von einer prekären Lage. „Unsere Einrichtungen und Kooperationspartner melden stark erhöhte Infektionszahlen unter ihren Beschäftigten“, sagt zum Beispiel Dirk Müller vom Union Hilfswerk. Viele Pflegende würden längere Zeit ausfallen. „Auffällig ist allerdings, dass die Infektionszahlen unter den Heimbewohnern und zu Hause gepflegten Menschen relativ gering ausfallen.“

Die Hygienekonzepte in den Einrichtungen sind erprobt, die Impfquoten unter den Senioren offensichtlich hoch. Aus Sicht derjenigen, die sich um sie kümmern, ist die Lage jedoch so kompliziert wie noch nie in dieser Pandemie. Müller formuliert es so: „Diese Welle ist gefühlt die schwierigste für die Pflegenden.“