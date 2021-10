Rudolstadt/Berlin - Es war ein ungewohnter Anblick, der sich den Bewohnern in einem Rudolstädter Seniorenheim bot: Statt den üblichen Pflegekräften waren plötzlich zottelige Alpakas auf den Fluren unterwegs. Die Tiere sollen künftig immer mal wieder zum Einsatz kommen und vor allem bettlägerigen und dementen Patienten einen Besuch abstatten. Das Ziel ist nicht nur ein bisschen Abwechslung im tristen Alltag, sondern auch zielgerichtete tiergestützte Therapie. Darauf setzt man im Berliner Norden schon seit Jahren. In der psychiatrischen Pflegeeinrichtung Radeland in Spandau sind die Tiere nicht nur sporadisch auftauchende Gäste, sondern dauerhafte Bewohner des Hauses. Annalea Schwarz, die die therapeutische Leitung innehat, erzählt, warum die ursprünglich aus den südamerikanischen Anden stammende Kamelart in der Arbeit mit psychisch Kranken und Dementen so hilfreich sein kann.

Frau Schwarz, wie lange arbeiten Sie schon mit Alpakas?

Die Tiere sind seit 2010 hier. Wir haben mit zwei noch sehr jungen Alpakas von einem Züchter aus Prenzlau angefangen, inzwischen umfasst die Herde vier Tiere. Ursprünglich kam unser Geschäftsführer auf die Idee, der auf der Grünen Woche den Züchter kennengelernt hatte und so von der Alpaka-Therapie in den USA erfuhr, wo man schon seit mehreren Jahrzehnten mit den Tieren arbeitet. Wir fanden das eine tolle Idee und haben das dann so nach und nach aufgebaut.

Wie sind die Tiere bei Ihnen untergebracht?

Das Haus Radeland ist ein großes Gelände mit einem wald- und parkähnlichen Garten. Dort befindet sich auch das Gehege, wo die Tiere zu Hause sind. Unsere Mitarbeiter wurden eigens auf tiergestützte Therapie hin qualifiziert und die Tiere werden auch von unseren Ergotherapeuten versorgt – gemeinsam mit den Bewohnern, die dement sind oder an psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie und Depression oder an Persönlichkeitsstörungen leiden.

Und bei der Versorgung der Tiere setzt schon die Therapie ein?

Genau. Wenn die Bewohner Aramis, Milli, Fuchur und Lucky füttern, die Ställe ausmisten oder das Wasser auswechseln, dann gibt ihnen das das schöne Gefühl, gebraucht zu werden. Manche Bewohner sitzen auch einfach nur auf einer Bank und beobachten die Tiere beim Grasen auf der Weide. Das ist ein beruhigendes und sehr schönes Erlebnis, viele bleiben sehr lang da sitzen.

Beim Grasen auf der Weide könnte man allerdings auch Kühe oder Ziegen beobachten. Warum ausgerechnet Alpakas, das gibt es ja deutschlandweit und auch in Berlin bislang nur sehr selten.

Die Alpakas haben ihre ganz spezielle Wirkung: Sie strahlen Gelassenheit aus, sind ruhig und gleichzeitig neugierig. Das heißt, sie sind Menschen gegenüber grundsätzlich sehr aufgeschlossen, lassen sich auch berühren, und durch ihre langsamen Körperbewegungen ist der Zugang zu ihnen leichter. Hinzu kommt, dass die Alpakafaser hypoallergen ist – es gibt also keine Allergieprobleme wie bei Katzen oder Hunden.

Wie reagieren die Patienten auf diese dennoch recht exotisch wirkenden Tiere?

Wir können damit nicht alle erreichen. Wer halluziniert, bei dem ist die Alpaka-Therapie nicht unbedingt förderlich, weil eventuell zu viel hineininterpretiert wird. Demenzpatienten hingegen zeigen großes Interesse, weil die Tiere so niedlich sind, man kann sie streicheln und füttern. Wir hatten einen Bewohner, der war Fremden gegenüber sehr aggressiv und lag nur im Bett. Dieser Mann ist durch den Kontakt mit den Tieren so aufgeblüht, dass er mittlerweile dreimal die Woche den Stalldienst übernimmt. Die Tiere hören auf ihn, da ist ein sehr inniges Verhältnis entstanden. Das war schön zu sehen, wie fürsorglich er geworden ist, wie gut es ihm tat, Verantwortung zu übernehmen. Auch seine Halluzinationen sind weniger geworden.

Zur Person Annalea Schwarz, 27, ist gelernte Ergotherapeutin und seit kurzem auch die therapeutische Leitung im Haus Radeland. Die Einrichtung für chronisch psychisch kranke Menschen wird von der Agaplesion Bethanien Diakonie betrieben und arbeitet seit mehr als zehn Jahren mit der tiergestützten Therapie.



Gemeinsam mit ihren Kolleginnen ist Annalea Schwarz verantwortlich für die Arbeit mit den Alpakas, aber auch für deren Haltung. Alpakas sind pflegeintensiv und müssen einmal im Jahr geschoren werden. Vielleicht ein Grund, warum bisher nur wenige Einrichtungen diese Tiere selbst halten.

Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?

Zu uns kommen Menschen, die eine ganz lange psychische Krankheitskarriere hinter sich haben. Sie sind therapiemüde. Die Alpakas begegnen ihnen vorurteilsfrei, und so schafft man es manchmal, dass sich die Menschen über die Brücke Tier auch uns Therapeuten wieder öffnen. Das ist ein langer Prozess, aber manchmal kommen am Ende Patienten ins Reden, die jahrelang kein Wort gesagt haben. Das schafft keine Gesprächs- oder Ergotherapie.

Sind diese Erfahrungen auch wissenschaftlich hinterlegt?

Es gibt Studien, die belegen, dass sich durch tiergestützte Therapie der Blutdruck normalisiert, die Atmung reguliert, dass die Berührung mit Tierfell Wohlbefinden auslöst und durch den Kontakt mit Tieren das Glückshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Dazu kommt, dass unsere Bewohner oft vollversorgt sind und es als sehr befriedigend empfinden, dass die Alpakas aus ihrer Hand fressen, dass sie sie versorgen können. Experten sind davon überzeugt, dass Alpakas besonders bei Demenzkranken das physische, psychische und soziale Wohlbefinden stärken. Die Tiere können scheinbar auf einer nonverbalen Ebene mit ihnen kommunizieren und so in die eigene Welt eindringen, in der Menschen aufgrund ihrer Demenz regelrecht gefangen sind.

Sie bieten in Spandau sogar eine Alpakasprechstunde an.

Ja, das war durch Corona zwar lange nicht möglich, soll aber bald wieder angeboten werden. Vor der Pandemie war die Sprechstunde sehr beliebt, wir mussten irgendwann mit Voranmeldungen arbeiten, weil so viele Leute kamen. Mit der Sprechstunde wenden wir uns an Fachpersonal, das sich für die tiergestützte Therapie interessiert, aber auch an Menschen aus der Umgebung. Bei einer Psychiatrie haben doch manche Leute Berührungsängste, und wir können zeigen, dass das kein Ort ist, wo man Angst haben muss. Auch dabei helfen uns unsere flauschigen Bewohner.