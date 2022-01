Berlin - Regentage und Starkregenfälle werden aufgrund des menschengemachten Klimawandels künftig zunehmen – und damit auch das Wirtschaftswachstum erheblich schwächen. Das hat ein Forschungsteam des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) in einer Studie ermittelt, die an diesem Mittwoch in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde.