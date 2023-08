Steigende Corona-Zahlen in Berlin: Senat sieht keinen Anlass zur Sorge

Die Zahl der Corona-Infektionen in Berlin steigt weiter an. Im Abwasser der Stadt nahm die Menge der nachgewiesenen Virus-RNA gegenüber der Vorwoche um 61 Prozent zu. Seit Anfang Juli hält dieser Aufwärtstrend an.

Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) hat sich die Gen-Konzentration in diesem Zeitraum im Abwasser verdoppelt. Allerdings liegt die Belastung auf niedrigem Niveau. Ende Februar war sie mehr als sechsmal so hoch. Kein Grund zur Panik also?

Die Berliner Gesundheitsverwaltung jedenfalls sieht im Moment keine Anzeichen für eine einsetzende Corona-Welle. Sie kommentiert besonnen die Entwicklung. Zwar registrierten Berlins Krankenhäuser seit Ende Juli mehr Patienten, die mit oder wegen einer Infektion mit Sars-CoV-2 eingeliefert würden, teilte ein Sprecher auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. „Noch wird dieser Trend als nicht sehr ausgeprägt eingeschätzt, deutet jedoch auf eine Zunahme der Covid-Infektionen im gesamtstädtischen Bereich.“

Entscheidend für die Beurteilung der Lage sei nämlich nicht nur, dass sich wieder mehr Menschen mit Sars-CoV-2 ansteckten, sondern vor allem die damit verbundene Krankheitsschwere, sagte der Sprecher. „Hier besteht derzeit kein Anlass zur Sorge.“ Lediglich 1,2 Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner gerechnet meldeten zuletzt die Kliniken der Hauptstadt binnen einer Woche. Auf Berliner Intensivstationen wurden an diesem Montag sechs Patienten wegen Covid-19 behandelt, davon musste eine Person invasiv beatmet werden.

Laut dem Register der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden Ende März noch 77 Covid-Patienten in Berlin intensivmedizinisch versorgt, seitdem geht die Zahl zurück und bewegt sich auf niedrigem Niveau. 833 Betten stehen derzeit zur Verfügung. Hinzu kommt eine Notfallreserve von 310 Betten. Wie die Kliniken der Stadt angesichts des Krankenstands bei Personal und der Zahl an Patienten in den nächsten Monaten zurechtkommen, ist schwer zu prognostizieren, wobei bisher zumindest Veränderungen am Coronavirus wenig Grund zur Sorge zu geben scheinen, was die Krankheitslast betrifft.

Von Eris wurden bereits mehrere Untervarianten nachgewiesen

„Mögliche Auswirkungen durch die erst seit kurzem nachgewiesene Sublinie bleiben abzuwarten“, sagt dennoch der Sprecher der Gesundheitsverwaltung. Die Mutation Eris, auch als EG.5 bezeichnet, ist eine Untervariante des bisher vorherrschenden Omikron-Subtyps XBB.1.5. Von Eris wurden bereits mehrere Untervarianten nachgewiesen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stößt nun in Proben verstärkt auf EG.5.1. Allerdings stufen Experten diesen Subtyp nicht so ein, dass er häufiger zu schweren Krankheitsverläufen führt als vorangegangene Mutationen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte EG.5.1 unlängst zur „Variant of Interest“. Bisher in Deutschland noch nicht nachgewiesen ist derweil ein weiterer neuer Subtyp namens BA.2.86, die WHO stellt ihn unter Beobachtung. Im Berliner Abwasser dominieren nach Angaben der Senatsverwaltung länger bekannte Omikron-Sublinien, nämlich XBB 1.9, XBB 1.22 und XBB.2.3, jedoch beruhen diese Zahlen auf dem Stand von Ende Juli.

Für den Fall, dass sich die Situation deutlich verschärfen sollte, sieht sich Berlin gerüstet. Zwar wurde der Corona-Krisenstab mit dem offiziellen Ende der Pandemie weitgehend aufgelöst. Doch werde „die epidemiologische Lage wie auch bei anderen meldepflichtigen Krankheiten und Infektionen weiterhin durch die zuständigen Stellen beobachtet, bewertet und dokumentiert“, wie der Sprecher der Gesundheitsverwaltung sagte. Berlin könne jederzeit rasch Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur umsetzen. Dabei richte sich der Senat nach den jeweiligen Empfehlungen des RKI.

Ebenfalls am RKI und der dort angesiedelten Stiko orientiert sich Berlin, wenn es um die Frage geht, wer sich gegen Corona boostern lassen sollte und für wen eine solche Auffrischung nicht erforderlich ist. „Die Senatsverwaltung rät Bürgerinnen und Bürgern weiterhin, sich entsprechend der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission gegen Covid-19 impfen zu lassen“, so der Sprecher. Eine Basisimmunität liegt gemäß Stiko nach drei Antigen-Kontakten vor, sei es in Form von Impfungen oder durchgemachten Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Kommission rät Personen mit einem geschwächten Immunsystem, sich darüber hinaus alle zwölf Monate boostern zu lassen, vorzugsweise im Herbst. Zu dieser Gruppe rechnet die Kommission unter anderem Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus und über 60-Jährige.

Der Anteil der Corona-Infektionen an den „akuten respiratorischen Erkrankungen“ (ARE) ist unterdessen gering. Dem jüngsten Wochenbericht des RKI zufolge beträgt er weniger als zehn Prozent. Die Angaben stützen sich auf Stichproben der „Arbeitsgemeinschaft Influenza“ beim RKI. Demnach hat sich die Situation insgesamt nicht verändert. Bestimmend sind momentan Erkältungsviren. „Die Zahl der Arztbesuche wegen ARE ist aktuell deutlich niedriger als im Vorjahr, als die ARE-Aktivität durch die Zirkulation von Omikron auch über den Sommer stark erhöht war“, heißt es im Bericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza.

Experten rechnen ungeachtet dessen damit, dass abseits von Corona auch vermehrt Influenza- und RS-Viren während Herbst und Winter in der Bevölkerung kursieren werden. So sieht der Intensivmediziner Christian Karagiannidis die Menschen hierzulande vor schweren Covid-Verläufen generell sehr gut geschützt aufgrund von Impfungen und durchgemachten Infektionen, wie er der Rheinischen Post sagte. Aber: „Symptomatische Infektionen werden trotzdem auftreten und zusammen mit RSV und Influenza zu deutlichen Arbeitsausfällen führen.“