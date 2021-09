Berlin - Machen wir keinen Hehl daraus: Dies ist ein sehr persönlicher Kommentar. Mein Vater liegt seit Wochen in diversen Krankenhäusern von Vivantes. Er hatte einen zweiten Schlaganfall, zudem wurde vergangene Woche Krebs diagnostiziert – der bereits in die Knochen gestreut hat. Mein Vater, der im Juli noch vergleichsweise topfit und bester Dinge war, sich bis Februar selbst versorgt hat, ist nun ein schwieriger Pflegefall und psychisch am Ende. Er leidet wie ein Tier. Ich besuche ihn jeden Tag und kenne deshalb diverse Kliniken der Stadt.

Auf Krankenhausstationen einer anderen deutschen Großstadt, die sogar international den Ruf hat, eine prima Wahl für Klinikaufenthalte zu sein, kenne ich mich noch besser aus: Zehn Jahre lang habe ich meine Mutter nach einem schweren Schlaganfall in München gepflegt. Auch sie war ein Pflegefall höchsten Grades, komplett angewiesen auf die Hilfe anderer. Als Angehörige, gesetzliche Betreuerin und Versorgende, zwischendurch auch Patientin, durfte ich deshalb ein ganzes Jahrzehnt lang tiefe Einblicke in die Untiefen des deutschen Gesundheitswesens genießen. Seit ich 29 Jahre alt bin, das ist fast 15 Jahre her, bin ich also regelmäßig in deutschen Kliniken zu Gast.

Mit einem Satz: Ich kenne mich mit dem Pflegenotstand ganz gut aus.

Dass von Donnerstag an die Pflegekräfte von Charité und Vivantes in Berlin nun streiken, zumindest die bei Verdi organisierten, halte ich daher für überfällig. Es ist nicht nur ihr gutes Recht, es ist ihre verdammte Pflicht, öffentlichkeitswirksam und mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass es so nicht weitergehen kann mit dem deutschen Gesundheitssystem. Zu lange schon schaut die Öffentlichkeit lieber weg, wenn es um derart unbequeme Themen geht, zu groß ist die Angst davor, sich damit zu beschäftigen, dass man selbst einmal in eine so hilflose Lage kommen könnte, dass das eigene Weiterleben von der Hilfe anderer abhängt.

Pflegenotstand tötet

Einmal Klatschen auf dem Balkon geht schon, zumal durch Corona doch ein paar mehr Menschen bewusst geworden ist, wie seiden der Faden ist, an dem unser aller Leben hängt. Aber wirkliches Engagement oder Empathie für die Belange der Patienten, Angehörigen und Pflegekräfte auf den Stationen, in den Heimen und zu Hause, darf man in Deutschland nicht erwarten. Das muss sich dringend ändern und deshalb sind ernsthafte Streiks wie diese, bei denen es wirklich um etwas geht, unabdingbar.

Leider aber geht es hier nicht nur um etwas, nämlich eine riesige Menge Geld, die es im Gesundheitssystem ganz dringend anders und sehr viel besser zu verteilen gilt. Sondern es geht ganz konkret um Menschenleben. Zum Beispiel um das meines Vaters.

Um es an diesem Beispiel einfach mal begreiflich zu machen: Er kann nicht selbstständig essen, er kann nicht selbstständig trinken. Das kann sich wieder ändern, wiederum mit der Hilfe von Pflegern und Ärzten. Aber derzeit ist es so, dass es mehrere Menschen braucht, um ihn täglich im Bett zu waschen, das Essen anzureichen und Trinken zu geben. Mal ganz abgesehen von Medikamentengabe, Therapien, Untersuchungen oder gar OPs: Zum schlichten Überleben, jeden Tag, braucht er mehrere Pflegekräfte. Die aber haben wegen Pflegenotstandes kaum Zeit für all diese Dinge. Das ist nicht nur für meinen Vater ein echtes Problem, sondern auch für andere Patienten in ähnlichen Lagen. Aufs Jahr gerechnet sind das Millionen Menschen, die in deutschen Einrichtungen nur unzureichend versorgt werden können, auf Jahrzehnte gerechnet Milliarden. Und unter diesen Zuständen, diesem Stress auf den Stationen, passieren außerdem Fehler. Pflegenotstand tötet.

Gestern erreichte mich ein Hilferuf der Berliner Kinder- und Jugendärzte, die klinische Versorgung der jungen Patienten sei aufgrund des Pflegenotstands und weiterer politisch selbst gemachter Probleme derart gefährdet, dass wieder ganze Stationen schließen müssen und akut kranke Berliner Kinder nach Brandenburg verlegt werden, weil Berlin sie nicht mehr aufnehmen kann. Und da ist der Streik noch gar nicht berücksichtigt.

Wir haben in Deutschland bezüglich der pflegerischen Versorgung mittlerweile teils Zustände wie in der dritten Welt. DAS sollte Thema im Wahlkampf sein, da bin ich ganz bei den Pflegekräften.

Aber wer kümmert sich nun um meinen Vater, während die Pflegekräfte streiken und die Politik mit sich selbst beschäftigt ist, besonders jetzt vor der Bundestagswahl? Eine Notversorgung reicht eben nur zur Not, sie reicht in aller Regel nicht für die Pflege. Wer sichert in der Klinik sein tägliches Überleben – bevor ich es wieder kann, sobald er nach Hause entlassen wird? Darauf hätte ich gerne eine Antwort, die nicht daraus besteht, dass Pfleger den Kliniken und diese der Politik die Schuld an der Misere geben – und vice versa. Mein Vater und ich haben eine Antwort darauf verdient. Sowie Millionen andere Menschen in diesem Land, und dies gilt für die Vergangenheit wie für die Zukunft.