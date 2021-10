Berlin/Katmai - Die strenge Lachsdiät hat sich für Otis ausgezahlt: Beim „Fat Bear“-Wettbewerb in Alaska konnte sich der Braunbär souverän gegen die harte Konkurrenz durchsetzen und den Titel des fettesten Vertreters seiner Art erringen – in den Grenzen des Katmai-Nationalparks, in dem dieser alljährlich ausgetragene, hochkalorische Wettbewerb stattfand. Otis gewann das Finale am Dienstag gegen den etwa 450 Kilogramm schweren Walker und knüpfte damit an alte Erfolge an: Er hatte bereits den ersten „Fat Bear Tuesday“ 2014 gewonnen, dann wieder 2016 und 2017; in den anderen Jahren war Otis immer vorne dabei. Ein Champion!