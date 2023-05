Studie: Berliner Kinder essen am wenigsten Fleisch in Deutschland

Ein Kind mit Wurst-Stullen in seiner Brotbox.

Kinder in Berlin essen deutschlandweit am wenigsten Fleisch. Das ergab eine repräsentative Studie der AOK Nordost, wie die Krankenkassen jetzt mitteilte. Demnach essen die Berliner Heranwachsenden am häufigsten flexitarisch und vegetarisch. 47 Prozent der Kinder nehmen laut ihren Eltern selten oder gar kein Fleisch zu sich. Im bundesweiten Durchschnitt verzichten 33 Prozent öfter auf Fleisch.

Für die Studie hat das Berliner IGES-Institut 8500 Eltern von 4- bis 14-jährigen Kindern befragt. 18 Prozent der Berliner Eltern teilte mit, ihre Kinder ernährten sich rein vegetarisch. Bundesweit liegt der Schnitt bei zehn Prozent. Eine flexitarische Ernährung, bei der selten und wenig Fleisch auf den Tisch kommt, ist bei 26 Prozent der Berliner Familien Alltag. Bundesweit ernähren 23 Prozent der Eltern ihre Kinder fleischreduziert.

Auch vegane Ernährung favorisieren Berliner Eltern stärker als Familien sonst in Deutschland, allerdings spielt sie auch in der Hauptstadt nur eine kleine Rolle: Drei Prozent der Berliner Kinder werden von ihren Eltern vegan ernährt, bundesweit sind es ein Prozent der Kinder.

Schlusslicht bei der fleischarmen Ernährung sind die Kinder aus Mecklenburg-Vorpommern mit 21 Prozent hinter Sachsen und Sachsen-Anhalt mit jeweils 24 Prozent. Thüringen kommt der Studie zufolge auf 25, Brandenburg auf 26 Prozent.

AOK-Chefin: „Ernährung gehört in Schullehrpläne“

„Die Ergebnisse der Familienstudie zeigen, dass viele Berliner Eltern bereits gut auf die gesunde Ernährung ihrer Kinder achten – aber auch, dass wir insbesondere bildungsferne Eltern bei diesem Thema besser unterstützen müssen“, zitiert die Pressemitteilung Daniela Teichert, Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost. „In der Schule werden entscheidende Weichen gestellt. Deshalb gehört Wissensvermittlung zur gesunden Ernährung verpflichtend in die Lehrpläne der Schulen – und zwar fächerübergreifend.“