Berlin - Der Beitrag der deutschen Wissenschaftler an der weltweiten Corona-Forschung ist mangelhaft. So lautet das Ergebnis einer Studie von Schweizer und deutschen Forschern. Sie befasste sich mit sogenannten randomisierten klinische Studien zur Behandlung oder Prävention von Covid-19 in Deutschland seit April 2020. Im Jahre 2020 gab es weltweit fast 3000 klinische Studien, wie die Wissenschaftler schreiben. In Deutschland wurden 65 vollständig oder teilweise durchgeführt. Die meisten befassten sich mit Interventionen bei Krankenhauspatienten. Nur 14 Studien wurden bis Anfang April 2021 abgeschlossen. Von den im Schnitt pro Studie geplanten 106 Probandinnen und Probanden sind am Ende nur 15 rekrutiert worden – lediglich 13,4 Prozent. So die Bilanz der Untersuchung.

„Der deutsche Gesamtbeitrag zur weltweiten Forschungsagenda für klinische Covid-19-Studien war bescheiden“, urteilen die Forscher. „Nur wenige Studien lieferten dringend benötigte Evidenz.“ Die Studie mit der recht harschen Kritik ist erschienen auf F1000Research, einem sogenannten Preprint-Server. Sie wurde selbst noch nicht von unabhängigen Fachleuten begutachtet. „Da im Rahmen der Pandemie erhebliche staatliche Fördermittel in die deutsche Universitätsmedizin geflossen sind, steht die Frage im Raum, wie effektiv die klinische Forschung sich in der Pandemie bewährt hat im Vergleich zu anderen Ländern wie Israel und Großbritannien“, teilt dazu das Science Media Center mit, eine unabhängige Medien-Institution, die Wissenschaftler um ihre Meinung zu dieser Studie gebeten hat.

Belastbare Evidenz in kurzer Zeit rettet Menschenleben

„Das Problem ist real, die Zahlen korrekt“, sagt Ulrich Dirnagl, Direktor der Experimentellen Neurologie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Als Gründe für die schlechte Rekrutierung – also die ungenügende Zahl von Probanden – nennt er eine fehlende Studienkultur, fehlende Infrastrukturen zur Durchführung von Studien, langwierige Genehmigungsverfahren, fehlende Ressourcen, eine schwache Kultur und Erfahrung in der Durchführung von Studien in Netzwerken sowie konkurrierende Industriestudien.

Ein Beispiel für starke und gute klinische Forschung ist für Ulrich Dirnagl die groß angelegte randomisierte klinische Studie „Recovery“ in Großbritannien zu möglichen Behandlungen für Menschen, die mit einer schweren Covid-19-Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Hier sehe man „belastbare Evidenz in kurzer Zeit gegen beziehungsweise für bestimmte Therapien. Das rettet Menschenleben“.

In der Studie „Recovery“ wurde zum Beispiel herausgefunden, dass das Medikament Tocilizumab die Sterberate von schwer erkrankten Patienten deutlich senkt. 4116 Erwachsene hatten daran teilgenommen. Randomisiert bedeutet, dass Probanden unter Verwendung eines Zufallsmechanismus unterschiedlichen Gruppen zugeordnet werden.

Es gibt aber auch Kritik an der Analyse zu den klinischen Studien zu Covid-19 in Deutschland. So blieben nach Aussagen von Kritikern viele methodische Fragen offen, zum Beispiel, warum bestimmte Studien in die Analyse nicht einbezogen worden seien. „In Deutschland wurden im Jahr 2020 zum Beispiel im ‚Netzwerk Universitätsmedizin (NUM)‘ viele Beobachtungsstudien geplant und auch durchgeführt, die auch durch das BMBF und andere Förderer finanziert wurden“, sagt Britta Lang, Leiterin des Zentrums Klinische Studien am Universitätsklinikum Freiburg und Vorstandsmitglied des Netzwerkes der Koordinierungszentren für Klinische Studien (KKS). Die in diese Studien eingeschlossenen Patienten seien in der vorliegenden Publikation nicht berücksichtigt worden, sodass sich zwangsläufig „ein verzerrtes Bild“ ergebe.

Es ist wichtiger, welche Studien die Behandlung verbessern

„Die Gesamtzahl der klinischen Studien ist kein vernünftiges Maß“, kritisiert wiederum Oliver A. Cornely, Oberarzt an der Uniklinik Köln und wissenschaftlicher Leiter des dortigen Zentrums für Klinische Studien. „Es ist wichtiger zu fragen, welche Studien haben Ergebnisse erbracht, die die Behandlungspfade verbessern.“ Großbritannien habe hier entscheidend beigetragen und zum Beispiel die Bedeutung der Kortisontherapie geklärt, so Cornely. „Das war vielleicht der wichtigste Beitrag des ganzen Jahres.“

Laut Cornely könnten Studien im britischen National Health Service sehr rasch aufgesetzt werden, weil es ein zentralisiertes System sei. „Das ist in Deutschland ausgeschlossen, es müssen Dutzende Einreichungen zu Ethikkommissionen erfolgen – dies wurde bezüglich Corona vorübergehend gelockert – und zahlreiche Verträge geschlossen werden, bevor es mit einer Studie losgehen kann.“ Zugleich gibt Cornely aber zu bedenken, dass manche Studie, die in der Pandemie begonnen worden sei, rasch überholt gewesen sei. „Die weit überwiegende Zahl der Studien hatte negative Ergebnisse, beeinflusste also nicht unsere Behandlungspfade.“

Manchmal muss man eine Studie auch abbrechen

„Wenn sich nach Planung einer Studie neue Erkenntnisse ergeben, welche die zugrundeliegende Fragestellung gegenstandslos werden lassen oder welche die ursprüngliche Nutzen-Risiko-Abschätzung negativ beeinflussen, ist oft ein Abbruch der Studie geboten“, sagt auch Britta Lang vom Universitätsklinikum Freiburg. Sie erinnert an einige Studien zu dem Medikament Hydroxychloroquin, die vorzeitig beendet worden seien, „weil Erkenntnisse vorlagen, die dies zum Schutze der Patienten nahelegten“.

„Es ist ernüchternd zu sehen, dass es Deutschland nicht in größerem Umfang gelungen ist, wichtige klinische Studien zu Covid-19 durchzuführen, beziehungsweise diese wie geplant abzuschließen“, lautet das Urteil von Jörg Meerpohl, Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin am Universitätsklinikum Freiburg und Direktor von Cochrane Deutschland. „Einen wichtigen Grund dafür sehe ich in der nicht ausreichenden Koordination und Abstimmung der Forschungsaktivitäten.“ In Deutschland, aber auch international, gebe es zu einzelnen Maßnahmen viele kleine, teils redundante Studien, zu anderen wichtigen Fragestellungen keine Studien. „Eine national, besser noch international, abgestimmte Forschungsagenda wäre hier dringend notwendig“, sagt Meerpohl.

Klinische Forschung muss auch für junge Wissenschaftler attraktiver werden

Der Evidenzmediziner erinnert daran, dass auch schon vor der Covid-19-Pandemie viele der großen klinischen Studien aus dem angloamerikanischen Bereich gekommen seien. „Hier gibt es eine lange Tradition erfolgreicher klinischer Forschung“, sagt Meerpohl. Um diese auch in Deutschland zu fördern, brauche es verstärkt Anreize und Ausbildungsprogramme. Klinische Forschung müsse auch für junge Forscher attraktiver werden. Es brauche weiteres Studienpersonal, Freiräume, klare und effiziente Strukturen, die eine rasche Beantragung und Durchführung einer klinischen Studie ermöglichten, insbesondere im Kontext einer globalen Pandemie. „Mein Eindruck ist, dass es hier häufig Verzögerungen und Reibungsverluste gibt, die die Durchführung einer klinischen Studie zu einem langen, mühsamen Unterfangen machen.“

Die Experten fordern unter anderem, die Überregulierung abzubauen, in Infrastrukturen und Netzwerke zu investieren, die Förderung zu verbessern, „insbesondere für frühe klinische Studien, für die es bislang kaum öffentliche Förderung gibt, sowie für sehr aufwendige und damit sehr teure Studien“, wie Britta Siegmund sagt, Klinikdirektorin an der Berliner Charité und Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). „Alle Entscheidungen über die Förderung von Infrastrukturen, Netzwerken und klinischen Studien sollten immer qualitäts- und wissenschaftsgeleitet und in einem institutionell unabhängigen Verfahren erfolgen.“ Die DFG habe die Förderung „akademisch-initiierter klinischer Studien“ in einem Impulspapier zu einem der wichtigsten wissenschaftspolitischen Themen der kommenden Legislaturperiode des Deutschen Bundestags erklärt.