Berlin - „Zu teuer, zu langsam, zu gefährlich, zu blockierend“ – so lautet das Urteil eines internationalen Wissenschaftlerteams der Scientists for Future (S4F) zu der Frage, ob die Kernenergie eine Technologie zur Lösung der Klimakrise sei. An der Studie „Kernkraft und Klima“ haben auch vier Forscher der Technischen Universität (TU) Berlin mitgewirkt.

„Da die Kernenergie bei der Stromerzeugung kaum direkte Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) erzeugt, wird sie von ihren Befürwortern als Technologie im Kampf gegen die Klimakrise angeführt“, schreibt die TU Berlin in einer Mitteilung. In Europa sei Frankreich Wortführer für die Kernenergie. Einerseits geht es dabei um Geld, um finanzielle Vergütungen der Atomkraft als „grüne Investition“. Andererseits wird die Versorgungssicherheit ins Feld geführt.

Atomstrom sei viel zuverlässiger als Windkraft und habe dieselbe CO2-Bilanz, betonen Befürworter wie die Technikhistorikerin Veronika Wendland. „Wir sollten also die AKW behalten und stattdessen den Kohleausstieg vorantreiben“, sagte sie jüngst im Focus-Magazin. Kritiker des Atomausstiegs warnen zugleich vor einem möglichen totalen Stromausfall mit dramatischen Folgen. Wenn Kernkraft und Kohle wegfielen, sei die Energieversorgung abhängig vom schwankenden Angebot aus den erneuerbaren Energien, deren Anteil bereits bis 2030 auf 65 Prozent anwachsen soll. In verschiedenen Medien wird das Bild eines „Total-Blackouts“ gezeichnet.

Verschärfte Klimaziele mit Kernkraft erreichen

Solche Blackout-Ängste seien unbegründet, weil Engpässe im Zweifelsfall „mit Atomstrom- und Kohlestromimporten aus der EU“ geregelt würden, sagte Veronika Wendland. Sie sieht aber andere Gefahren, darunter Achterbahnfahrten bei Strompreisen. Das Hauptproblem jedoch ist für sie der Klimawandel. Die Atomkraft sei ein ungeheuer effizientes Instrument, um eine Energiewirtschaft auf Netto-Null bei den Treibhausgasemissionen zu bringen, sagt sie. „Zumindest für die Zeit bis 2030, 2035 wäre die Kernenergie also dringend nötig, um die nochmals verschärften Klimaziele der Bundesrepublik zu erreichen.“

Dem widerspricht die jetzt erschienene Studie „Kernkraft und Klima“, an der auch TU-Forscher beteiligt waren. Für die Bekämpfung der Klimakrise könne die Kernkraft keine Rolle spielen, erklären die Forscher. „Um dramatische Kipp-Punkte im Erdsystem zu vermeiden, müssen wir bis 2030 klimaneutral werden, sagt uns die Physik des Systems Erde“, erklärt Claudia Kemfert, Mitautorin der Studie. „Der notwendige, schnelle Umbau des Energiesystems geht in der erforderlichen Geschwindigkeit nur mit Erneuerbarer Energie.“

Und dabei geht der Blick weit über Deutschland hinaus, denn die Energiewende ist eine weltweite Herausforderung. Und weltweit stagniere der Bau von Kernkraftwerken oder sei rückläufig, außer in China, so die Forscher. „Aktuell befinden sich lediglich 52 Kernkraftwerke im Bau und nur wenige Länder versuchen den Einstieg in die Kern­energie“, schreiben die Autoren. Traditionelle Hersteller wie Westinghouse (USA) und Framatome (Frank­reich) seien finanziell angeschlagen und nicht in der Lage, im nächsten Jahrzehnt eine große Anzahl an Neubauprojekten in Angriff zu nehmen.

Deutsche Betreiber haben sich von Atomkraft verabschiedet

Neubau sei also keine Option, so die Forscher. Kernkraft sei einfach zu langsam verfügbar. „Wenn Olkiluoto-3 oder das französische Flamanville-3 in den nächsten Jahren ans Netz gehen, dann waren diese Kraftwerke mehr als 15 Jahre im Bau“ sagt Ben Wealer, Leitautor der Studie und Experte für Atompolitik im Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik der TU Berlin, gegenüber der Berliner Zeitung. „Berücksichtigt man die Planungen, Genehmigungen und so weiter, dann sprechen wir hier von mehr als zwei Jahrzehnten für zwei Kernkraftwerke in Europa.“

In den USA sehe es nicht viel anders aus. „In diesem Jahrtausend ging ein Reaktor in den USA ans Netz, Baustart war hier aber bereits 1973“, sagt Wealer. „Lediglich zwei weitere Kernkraftwerke sind im Bau, zwei weitere wurden aufgegeben, obwohl sie zu 50 Prozent fertig gebaut waren. Es wurde einfach zu teuer.“ Die Möglichkeit, dass Russland und China die Welt mit Atomkraftwerken versorgen könnten, sei industriepolitisch fragwürdig und sicherheitspolitisch unerwünscht.

Auch Laufzeitverlängerungen – wie von Atombefürwortern gefordert – seien keine Option. „In Deutschland wollen die Betreiber selber nicht mehr die Kernkraftwerke betreiben“, sagt Ben Wealer. „Außerdem sind Investitionen in Erneuerbare günstiger, als die Kernkraftwerke noch mal zehn Jahre laufen zu lassen.“ Das Geld sollte gleich in Erneuerbare investiert werden.

Kernenergie bremst Innovationen in anderen Bereichen, sagen TU-Forscher

Zu ähnlichen Ergebnissen kam bereits 2018 eine US-amerikanische Studie im Fachjournal PNAS. Atomkraft habe keine Zukunft mehr, weil sich der Betrieb der mehr als 50 Atomkraftwerke des Landes nicht mehr rechne, hieß es. Immer mehr alte Meiler würden vom Netz genommen. Neubauten seien nicht in Sicht. Sie seien zu komplex und ebenfalls zu teuer. Die Kosten zweier im Bau befindlicher neuer Meiler im US-Bundesstaat Georgia waren damals bereits auf 25 Milliarden Dollar beziffert worden – mit Tendenz nach oben.

„Kernenergie war wirtschaftlich nie konkurrenzfähig und hat im Energiemarkt von Anfang an nur durch massive staatliche Finanzierung überlebt“, sagt Christian Breyer, Co-Autor der von der TU präsentierten Studie. Die Zusammenschau der relevanten Studien zur Kernenergie als Mittel zur Minderung von Treibhausgasemissionen habe gezeigt, „dass Stromerzeugung aus Kernenergie vor allem außergewöhnlich teuer ist“.

Ein Weiterbetrieb der Kernkraft blockiere zudem den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien, lautet eine weiteren Kernthese der Studie. „Die größte Herausforderung beim Aufbau einer zukunftsfähigen Energieversorgung liegt in der Überwindung der Widerstände des heutigen, von fossilen Kraftwerken dominierten Energiesystems“, schreiben die Forscher. Doch Kernenergie bremse den Transforma­tionsprozess „durch Innovations- und Investitionsblockaden“. Das Übergewicht an Ausgaben für die Kernenergie enge „die Entwicklung nachhaltiger Klimaschutztechnologien wie Erneuerbare, Speicher und Energieeffizienz ein“. Japan sei ein plastisches Beispiel für Transfor­mationsresistenz.

Aber setzt denn nicht zum Beispiel Frankreich auf neue Technologien einer Kernenergie von morgen? Immerhin verkündete Präsident Macron erst jüngst, Milliarden in viele kleine Kernreaktoren investieren zu wollen, sogenannte Small Modular Reactors (SMR). „Die Kernenergie von morgen ist die Kernenergie von vorgestern“, erklärt dazu der TU-Wissenschaftler Ben Wealer. „Die ersten Reaktoren waren klein und modular. Auch die neuartigen Konzepte der sogenannten vierten Generation stammen aus der Anfangszeit der Kernenergieentwicklung.“

Entwicklung neuester Technologien kommen zu spät für Klimakrise

Wenn große Kraftwerke zu langsam verfügbar seien, dann seien es die neuartigen Konzepte erst recht, so Wealer. Und auch sehr teuer. Oft erwähnt wird in diesem Zusammenhang ein Konzept des Start-ups Terra Power von Bill Gates: ein neuartiger Flüssigsalzreaktor, der mit Natrium gekühlt und mit ausgedienten Uran-Brennstäben gefüttert werden soll. Der Bau der Demonstrationsanlage soll rund eine Milliarde US-Dollar kosten und etwa sieben Jahre dauern.

Solche SMR-Konzepte, die nicht auf der Leichtwassertechnologie basierten, seien „noch Jahrzehnte von einem kommerziellen Einsatz entfernt und können somit auch keine Rolle in der Bekämpfung des Klimawandels spielen“, sagt Ben Wealer. Nach Aussagen von US-Forschern gebe es „in der klimakritischen Phase der nächsten Jahrzehnte“ auch keinen Binnenmarkt zur Stützung der SMR-Branche.

Ben Wealer weist zugleich auf die Risiken der Kernenergie hin. Zwar seien katastrophale Großunfälle wie in Three Mile Island, Tschernobyl oder Fukushima bis jetzt in der Tat selten. „Wenn sie eintreten, sind sie aber verheerend. Und die Wahrscheinlichkeit, dass solche Unfälle vorkommen, steigt auch mit dem Alter der Kernkraftwerke“, sagt der TU-Wissenschaftler. In jedem Jahrzehnt gebe es kleinere Unfälle, Störereignisse und Beinah-Unfälle überall auf der Welt.

„Der Betrieb der Kernkraftwerke ist so gefährlich, dass der Betrieb nie vollständig versichert werden kann“, so Wealer. In Europa hafteten beispielsweise Kernkraftwerksbetreiber maximal für Schäden bis zu 1,2 Milliarden Euro. Allein die Gesamtkosten für die Sanierung nach dem Fukushima-Unfall würden aber auf etwa 270 bis 617 Milliarden Euro geschätzt. Die Unfallrisiken trügen also die gesamte Gesellschaft. Auch von den in Planung befindlichen SMR-Reaktorkonzepten sei keine wesentlich größere Zuver­lässigkeit zu erwarten, schreiben die Forscher. Darüber hinaus bestehe permanent die Gefahr des Miss­brauchs von waffenfähigem Spaltmaterial, etwa für terroristische Zwecke.



Studien behaupten: Vollversorgung ist auch ohne Kernkraft möglich

Dem gegenüber stehen Darstellungen – etwa von der Atomkraftbefürworterin Veronika Wendland –, die deutschen Anlagen seien „sicherheitstechnisch extrem robust aufgestellt“ und das Atommüllproblem sei zum Beispiel lösbar „mit einem tiefengeologischen Langzeitlager, in dem die geologische Formation die Isolierungs- und Wächterfunktion übernimmt“.

Dazu sagt der TU-Forscher Ben Wealer: „Sieben Jahrzehnte nach dem Einstieg in die kommerzielle Nutzung gibt es immer noch kein Endlager für hochradioaktiven Abfall. In Finnland wird gerade erst das erste gebaut.“ Man höre auch immer wieder die Hypothese, dass der Atommüll in neuartigen Reaktoren eingesetzt werden könnte, um das Atommüllproblem zu lösen. „Erstens ist dieser Ansatz nicht neu“, so Wealer. „Die Idee geht auf die Anfangszeit der Kernenergieentwicklung zurück und wurde bis heute nicht realisiert.“ Zweitens wären in diesem Fall auch Endlager nötig. „Die Menschheit und das Leben auf der Erde im Allgemeinen werden noch über Millionen Jahre von radioaktiven Rückstanden betroffen sein, die innerhalb weniger Dekaden erzeugt wurden“, schreiben die Forscher.

Bleibt noch die Frage der drohenden Unterversorgung nach dem Ende der Kernenergie. Dazu sagt Ben Wealer: „Mehrere aktuelle Studien zeigen, dass eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien möglich ist und auch den ansteigenden Stromverbrauch abdecken kann.“ Die Studien stammen unter anderem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin und vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Letzteres spricht etwa über einen notwendigen Ausbau von Windenergie und Solaranlagen von mindestens 25 bis 30 Gigawatt pro Jahr. Das DIW spricht von einem „von Grund auf anderen Stromerzeugungsmix“, in dem der Großteil vom Wind an Land kommt. Das Verbundsystem mit den Nachbarländern sei sehr wichtig, um Schwankungen auszugleichen.

Gasindustrie will zur Versorgung in die Bresche springen

Stichworte sind: Dezentralität, räumliche Verbrauchsnähe der Erzeugung, Stärkung der Bürgerbeteiligung an Erzeugung und Verbrauch („Prosumage“). Kurz: Hier wird ein ganz neues System skizziert. Noch klingt vieles wie reine Theorie, wenn man bedenkt, wie gering zum Beispiel der Anteil an Solardächern in Berlin ist und welchen Widerstand es gegen Windkraftanlagen an vielen Orten gibt.

Andererseits kann ein großer Teil der erneuerbaren Energien vom bisherigen Netz gar nicht genutzt werden und muss „abgeregelt“ werden. Das betraf zum Beispiel im ersten Quartal 2021 rund 62 Prozent der Windenergie an Land und 36 Prozent der Windenergie auf See. Entscheidende Aufgaben sind also: Ausbau der Batteriespeicher, Elektrolyseure für die Speicherung von Energie in Wasserstoff, um genügend Flexibilität zu gewährleisten.

Für die Kernkraft gibt es – auch in der Industrie – keine Mehrheit. Also muss die Energiewende klappen. Wenn nicht, dann sieht die Kritikerin Veronika Wendland die Gefahr, dass die Regierung „die Versorgungssicherheit gegen das Klimaziel ausspielen“ und die „Kohlekraftwerke nicht vom Netz lassen“ werde. Ein anderer Weg, Schwankungen im Angebot von Wind und Sonne auszugleichen, bieten Gaskraftwerke, die massiv ausgebaut werden sollen. Das freut natürlich die Gasindustrie. „Deutschland droht 2030 eine Versorgungslücke von bis zu 45 Gigawatt, wenn nicht zügig Maßnahmen für den Zubau von regelbarer Energie ergriffen werden“, heißt es auf der Seite des Branchennetzwerks Zukunft Gas.