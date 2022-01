Berlin - Weltweit werden immer mehr Chemikalien und neuartige Stoffe produziert: Pestizide, Antibiotika, giftige Chlorverbindungen und mehr. Sie gelangen in die Umwelt – mit weitreichenden Folgen. Ein Forschungsteam hat nun erstmals in einer Studie bestätigt, dass diese chemische Verschmutzung durch neuartige Stoffe bereits so gravierend ist, dass das Ökosystem und unsere Lebensgrundlagen gefährdet sein könnten. Das besorgniserregende Fazit der Forschenden: Die fünfte von den neun sogenannten planetaren Belastungsgrenzen sei überschritten worden.